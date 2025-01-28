https://ukraina.ru/20250128/1060604259.html

Приказа на выход из окружения нет: Мощанский рассказал, как ВС РФ "поджали" ВСУ в Великой Новоселке

Приказа на выход из окружения нет: Мощанский рассказал, как ВС РФ "поджали" ВСУ в Великой Новоселке - 28.01.2025 Украина.ру

Приказа на выход из окружения нет: Мощанский рассказал, как ВС РФ "поджали" ВСУ в Великой Новоселке

Когда российские войска освободят Великую Новоселку, то смогут выйти на оперативный простор. Там не так много населенных пунктов и особых оборонительных укреплений у ВСУ нет. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2025-01-28T05:45

2025-01-28T05:45

2025-01-28T05:45

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дзержинск (торецк)

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вс рф

илья мощанский

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Особенность обороны Великой Новоселки состоит в том, что поселок находится в треугольнике из рек. К ней только с юго-востока можно пройти посуху в центр. ВС РФ по рекам подошли к центральной части поселка и поджали противника со всех сторон, сообщил эксперт.Чтобы питать окруженную 110-ю бригаду ВСУ, киевскому режиму нужно не только идти по полям (а в них с двух сторон стреляют морпехи из 336-й бригады и мотострелки из 127-й дивизии), но и построить какую-то переправу через реку, указал он.Сообщения о том, что Великую Новоселку "разрубили на две части" — это слишком громко сказано. В том смысле, что поселок не повторил судьбу Угледара, когда противник оттуда просто убежал без всякого приказа, уточнил он."Если все пойдет более-менее прилично, к началу февраля Великая Новоселка и Торецк будут наши. (...) Когда мы возьмем Великую Новоселку, мы выйдем на оперативный простор. Там не так много населенных пунктов и особых оборонительных укреплений у ВСУ нет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ильи Мощанского: Когда Россия возьмет Великую Новоселку и Дачное, ВСУ пойдут на новую курскую авантюру на сайте Украина.ру.О боях за Курахово, водружении флага, "рождественских" пленных, дождавшихся гражданских и многом другом — в материале "Командир штурмовой группы "Нифер": "Противник думал, что против него зашли какие-то спецы".

https://ukraina.ru/20250127/1060583966.html

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