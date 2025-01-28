Приказа на выход из окружения нет: Мощанский рассказал, как ВС РФ "поджали" ВСУ в Великой Новоселке - 28.01.2025 Украина.ру
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Приказа на выход из окружения нет: Мощанский рассказал, как ВС РФ "поджали" ВСУ в Великой Новоселке
Приказа на выход из окружения нет: Мощанский рассказал, как ВС РФ "поджали" ВСУ в Великой Новоселке - 28.01.2025 Украина.ру
Приказа на выход из окружения нет: Мощанский рассказал, как ВС РФ "поджали" ВСУ в Великой Новоселке
Когда российские войска освободят Великую Новоселку, то смогут выйти на оперативный простор. Там не так много населенных пунктов и особых оборонительных укреплений у ВСУ нет. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2025-01-28T05:45
2025-01-28T05:45
новости
россия
курахово
дзержинск (торецк)
наступление
окружение
вс рф
илья мощанский
пленные
плен
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Особенность обороны Великой Новоселки состоит в том, что поселок находится в треугольнике из рек. К ней только с юго-востока можно пройти посуху в центр. ВС РФ по рекам подошли к центральной части поселка и поджали противника со всех сторон, сообщил эксперт.Чтобы питать окруженную 110-ю бригаду ВСУ, киевскому режиму нужно не только идти по полям (а в них с двух сторон стреляют морпехи из 336-й бригады и мотострелки из 127-й дивизии), но и построить какую-то переправу через реку, указал он.Сообщения о том, что Великую Новоселку "разрубили на две части" — это слишком громко сказано. В том смысле, что поселок не повторил судьбу Угледара, когда противник оттуда просто убежал без всякого приказа, уточнил он."Если все пойдет более-менее прилично, к началу февраля Великая Новоселка и Торецк будут наши. (...) Когда мы возьмем Великую Новоселку, мы выйдем на оперативный простор. Там не так много населенных пунктов и особых оборонительных укреплений у ВСУ нет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ильи Мощанского: Когда Россия возьмет Великую Новоселку и Дачное, ВСУ пойдут на новую курскую авантюру на сайте Украина.ру.О боях за Курахово, водружении флага, "рождественских" пленных, дождавшихся гражданских и многом другом — в материале "Командир штурмовой группы "Нифер": "Противник думал, что против него зашли какие-то спецы".
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россия
курахово
дзержинск (торецк)
угледар
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Новости
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новости, россия, курахово, дзержинск (торецк), наступление, окружение, вс рф, илья мощанский, пленные, плен, угледар, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Курахово, Дзержинск (Торецк), наступление, окружение, ВС РФ, Илья Мощанский, Пленные, плен, Угледар, СВО, детали, Спецоперация

Приказа на выход из окружения нет: Мощанский рассказал, как ВС РФ "поджали" ВСУ в Великой Новоселке

05:45 28.01.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
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Когда российские войска освободят Великую Новоселку, то смогут выйти на оперативный простор. Там не так много населенных пунктов и особых оборонительных укреплений у ВСУ нет. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Особенность обороны Великой Новоселки состоит в том, что поселок находится в треугольнике из рек. К ней только с юго-востока можно пройти посуху в центр. ВС РФ по рекам подошли к центральной части поселка и поджали противника со всех сторон, сообщил эксперт.
Чтобы питать окруженную 110-ю бригаду ВСУ, киевскому режиму нужно не только идти по полям (а в них с двух сторон стреляют морпехи из 336-й бригады и мотострелки из 127-й дивизии), но и построить какую-то переправу через реку, указал он.
"Враг даже неудачно пытался построить под огнем мост. Тем не менее, приказа на выход 110-й бригады из окружения нет. Она сражается. И пленных мало, потому что они боятся сдаваться к нам в плен", — подчеркнул Мощанский.
Сообщения о том, что Великую Новоселку "разрубили на две части" — это слишком громко сказано. В том смысле, что поселок не повторил судьбу Угледара, когда противник оттуда просто убежал без всякого приказа, уточнил он.
"Если все пойдет более-менее прилично, к началу февраля Великая Новоселка и Торецк будут наши. (...) Когда мы возьмем Великую Новоселку, мы выйдем на оперативный простор. Там не так много населенных пунктов и особых оборонительных укреплений у ВСУ нет", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ильи Мощанского: Когда Россия возьмет Великую Новоселку и Дачное, ВСУ пойдут на новую курскую авантюру на сайте Украина.ру.
О боях за Курахово, водружении флага, "рождественских" пленных, дождавшихся гражданских и многом другом — в материале "Командир штурмовой группы "Нифер": "Противник думал, что против него зашли какие-то спецы".
Ринат Есиналиев интервью
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Ринат Есиналиев: Я рад за сегодняшний Донецк, но я запомню его другим, в состоянии тотальной бедыО событиях 2014 года, переходе от войны к творчеству, послевоенной адаптации, а также о журналистике, российском кино и сегодняшнем Донецке корреспонденту издания "Украина.ру" рассказал ветеран Донбасского ополчения, военкор, актер и сценарист Ринат Есиналиев.
 
НовостиРоссияКураховоДзержинск (Торецк)наступлениеокружениеВС РФИлья МощанскийПленныепленУгледарСВОдеталиСпецоперация
 
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05:55Скотт Риттер раскрыл, как армия США относится к Трампу
05:45Приказа на выход из окружения нет: Мощанский рассказал, как ВС РФ "поджали" ВСУ в Великой Новоселке
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