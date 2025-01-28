Приказа на выход из окружения нет: Мощанский рассказал, как ВС РФ "поджали" ВСУ в Великой Новоселке
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
Когда российские войска освободят Великую Новоселку, то смогут выйти на оперативный простор. Там не так много населенных пунктов и особых оборонительных укреплений у ВСУ нет. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Особенность обороны Великой Новоселки состоит в том, что поселок находится в треугольнике из рек. К ней только с юго-востока можно пройти посуху в центр. ВС РФ по рекам подошли к центральной части поселка и поджали противника со всех сторон, сообщил эксперт.
Чтобы питать окруженную 110-ю бригаду ВСУ, киевскому режиму нужно не только идти по полям (а в них с двух сторон стреляют морпехи из 336-й бригады и мотострелки из 127-й дивизии), но и построить какую-то переправу через реку, указал он.
"Враг даже неудачно пытался построить под огнем мост. Тем не менее, приказа на выход 110-й бригады из окружения нет. Она сражается. И пленных мало, потому что они боятся сдаваться к нам в плен", — подчеркнул Мощанский.
Сообщения о том, что Великую Новоселку "разрубили на две части" — это слишком громко сказано. В том смысле, что поселок не повторил судьбу Угледара, когда противник оттуда просто убежал без всякого приказа, уточнил он.
"Если все пойдет более-менее прилично, к началу февраля Великая Новоселка и Торецк будут наши. (...) Когда мы возьмем Великую Новоселку, мы выйдем на оперативный простор. Там не так много населенных пунктов и особых оборонительных укреплений у ВСУ нет", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ильи Мощанского: Когда Россия возьмет Великую Новоселку и Дачное, ВСУ пойдут на новую курскую авантюру на сайте Украина.ру.
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