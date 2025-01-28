https://ukraina.ru/20250128/1060601112.html

"Как многорукий Шива": эксперт о том, есть ли у "Центра" резервы наступать на четыре направления

"Как многорукий Шива": эксперт о том, есть ли у "Центра" резервы наступать на четыре направления - 28.01.2025 Украина.ру

"Как многорукий Шива": эксперт о том, есть ли у "Центра" резервы наступать на четыре направления

Поскольку группировка "Днепр" отказалась от наступления в Запорожской области, ее по частям растаскивают по разным направлениям. Возможно, у командования нет возможности поддерживать сразу несколько наступлений. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2025-01-28T04:20

2025-01-28T04:20

2025-01-28T04:20

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запорожская область

курская область

илья мощанский

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валерий герасимов

генштаб

волчанск

наступление

вс рф

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Сейчас российская группировка "Центр" в районе Покровска (Красноармейска) "как многорукий Шива" наступает сразу в четыре направления. Неслучайно туда приезжал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, рассказал эксперт.Дело в том, что Мордвичев ввел в бой почти все свои резервы, сказал эксперт. И поскольку группировка "Днепр" отказалась от наступления в Запорожской области, под которое она была заточена, сейчас ее по частям растаскивают по разным направлениям, добавил полковник запаса.Вот и получается, что в Великую Новоселку подошла 336-я бригада морской пехоты Балтийского флота. А 40-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота была переброшена в Курскую область, указал Мощанский."В Волчанск прибыла 136-я буйнакская мотострелковая бригада, а 69-я бригада прибыла правый берег Оскола (Купянск). 34-я горная бригада находится в Погребках (Курская область)", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ильи Мощанского: Когда Россия возьмет Великую Новоселку и Дачное, ВСУ пойдут на новую курскую авантюру на сайте Украина.ру.О боях за Курахово, водружении флага, "рождественских" пленных, дождавшихся гражданских и многом другом — в материале "Командир штурмовой группы "Нифер": "Противник думал, что против него зашли какие-то спецы".

https://ukraina.ru/20250127/1060578433.html

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