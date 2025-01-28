"Как многорукий Шива": эксперт о том, есть ли у "Центра" резервы наступать на четыре направления - 28.01.2025 Украина.ру
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"Как многорукий Шива": эксперт о том, есть ли у "Центра" резервы наступать на четыре направления
"Как многорукий Шива": эксперт о том, есть ли у "Центра" резервы наступать на четыре направления - 28.01.2025 Украина.ру
"Как многорукий Шива": эксперт о том, есть ли у "Центра" резервы наступать на четыре направления
Поскольку группировка "Днепр" отказалась от наступления в Запорожской области, ее по частям растаскивают по разным направлениям. Возможно, у командования нет возможности поддерживать сразу несколько наступлений. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2025-01-28T04:20
2025-01-28T04:20
новости
запорожская область
курская область
илья мощанский
россия
валерий герасимов
генштаб
волчанск
наступление
вс рф
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Сейчас российская группировка "Центр" в районе Покровска (Красноармейска) "как многорукий Шива" наступает сразу в четыре направления. Неслучайно туда приезжал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, рассказал эксперт.Дело в том, что Мордвичев ввел в бой почти все свои резервы, сказал эксперт. И поскольку группировка "Днепр" отказалась от наступления в Запорожской области, под которое она была заточена, сейчас ее по частям растаскивают по разным направлениям, добавил полковник запаса.Вот и получается, что в Великую Новоселку подошла 336-я бригада морской пехоты Балтийского флота. А 40-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота была переброшена в Курскую область, указал Мощанский."В Волчанск прибыла 136-я буйнакская мотострелковая бригада, а 69-я бригада прибыла правый берег Оскола (Купянск). 34-я горная бригада находится в Погребках (Курская область)", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ильи Мощанского: Когда Россия возьмет Великую Новоселку и Дачное, ВСУ пойдут на новую курскую авантюру на сайте Украина.ру.О боях за Курахово, водружении флага, "рождественских" пленных, дождавшихся гражданских и многом другом — в материале "Командир штурмовой группы "Нифер": "Противник думал, что против него зашли какие-то спецы".
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курская область
россия
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новости, запорожская область, курская область, илья мощанский, россия, валерий герасимов, генштаб, волчанск, наступление, вс рф, детали, сво, спецоперация
Новости, Запорожская область, Курская область, Илья Мощанский, Россия, Валерий Герасимов, Генштаб, Волчанск, наступление, ВС РФ, детали, СВО, Спецоперация

"Как многорукий Шива": эксперт о том, есть ли у "Центра" резервы наступать на четыре направления

04:20 28.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Боевая работа танкистов группировки Центр на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Поскольку группировка "Днепр" отказалась от наступления в Запорожской области, ее по частям растаскивают по разным направлениям. Возможно, у командования нет возможности поддерживать сразу несколько наступлений. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Сейчас российская группировка "Центр" в районе Покровска (Красноармейска) "как многорукий Шива" наступает сразу в четыре направления. Неслучайно туда приезжал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, рассказал эксперт.
"Он не просто так [был] в штабе 90-й танковой дивизии и Александрийской мотострелковой бригады. Он был у [командующего группировкой войск "Центр" генерал-полковника Андрея] Мордвичева. Тот надел свои волшебные очки и показывал начальнику Генштаба, есть ли у "Центра" шансы продвинуться дальше и надо ли ему давать резервы", — сообщил Мощанский.
Дело в том, что Мордвичев ввел в бой почти все свои резервы, сказал эксперт. И поскольку группировка "Днепр" отказалась от наступления в Запорожской области, под которое она была заточена, сейчас ее по частям растаскивают по разным направлениям, добавил полковник запаса.
Вот и получается, что в Великую Новоселку подошла 336-я бригада морской пехоты Балтийского флота. А 40-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота была переброшена в Курскую область, указал Мощанский.
Волчанск прибыла 136-я буйнакская мотострелковая бригада, а 69-я бригада прибыла правый берег Оскола (Купянск). 34-я горная бригада находится в Погребках (Курская область)", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ильи Мощанского: Когда Россия возьмет Великую Новоселку и Дачное, ВСУ пойдут на новую курскую авантюру на сайте Украина.ру.
О боях за Курахово, водружении флага, "рождественских" пленных, дождавшихся гражданских и многом другом — в материале "Командир штурмовой группы "Нифер": "Противник думал, что против него зашли какие-то спецы".
Коллаж: Покровск, ВС РФ, танк - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Вчера, 11:03
Большая Новоселка освобождена! Следующий - ПокровскДонецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации на фронте в ДНР
 
НовостиЗапорожская областьКурская областьИлья МощанскийРоссияВалерий ГерасимовГенштабВолчанскнаступлениеВС РФдеталиСВОСпецоперация
 
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