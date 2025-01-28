"Как многорукий Шива": эксперт о том, есть ли у "Центра" резервы наступать на четыре направления
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Поскольку группировка "Днепр" отказалась от наступления в Запорожской области, ее по частям растаскивают по разным направлениям. Возможно, у командования нет возможности поддерживать сразу несколько наступлений. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Сейчас российская группировка "Центр" в районе Покровска (Красноармейска) "как многорукий Шива" наступает сразу в четыре направления. Неслучайно туда приезжал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, рассказал эксперт.
"Он не просто так [был] в штабе 90-й танковой дивизии и Александрийской мотострелковой бригады. Он был у [командующего группировкой войск "Центр" генерал-полковника Андрея] Мордвичева. Тот надел свои волшебные очки и показывал начальнику Генштаба, есть ли у "Центра" шансы продвинуться дальше и надо ли ему давать резервы", — сообщил Мощанский.
Дело в том, что Мордвичев ввел в бой почти все свои резервы, сказал эксперт. И поскольку группировка "Днепр" отказалась от наступления в Запорожской области, под которое она была заточена, сейчас ее по частям растаскивают по разным направлениям, добавил полковник запаса.
Вот и получается, что в Великую Новоселку подошла 336-я бригада морской пехоты Балтийского флота. А 40-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота была переброшена в Курскую область, указал Мощанский.
Полный текст интервью Ильи Мощанского: Когда Россия возьмет Великую Новоселку и Дачное, ВСУ пойдут на новую курскую авантюру на сайте Украина.ру.
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