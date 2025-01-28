"Рыжий клоун" Трамп может навредить России санкциями, но Китай способен сам "влепить" Америке — эксперт
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
США могут навредить России, если будут наказывать нейтральные страны вроде Индии и Китая, которые покупают российскую нефть. Но Китай сам может "влепить" Америке, потому что там находится много американских заводов. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Москва "не согласится завершить войну", то он введет высокие налоги, тарифы и санкции на российскую нефть. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это ответил, что Трампу во время его первого срока нравились санкционные методы, но недружественные действия в отношении России будут иметь последствия.
"Рыжий клоун Трамп сменил унылого клоуна Байдена. Он каждый день что-то обещает и кому-то угрожает. Не думаю, что против нас можно ввести какие-то еще санкции", — отметил эксперт.
По его мнению, США могут навредить России, если будут наказывать нейтральные страны вроде Индии и Китая, которые покупают российскую нефть.
Во-первых, Китай сам может "влепить" Америке, потому что там все еще находится множество американских заводов. Во-вторых, хотя Индия является союзницей США, она уже расширила список страховых компаний для российских санкций, подчеркнул Мощанский.
"Страна разваливается по экономическим причинам при двух условиях. Либо в магазинах ничего нельзя купить, как в позднем СССР, либо в магазинах все есть, но у народа на это нет денег, как это было в Сирии. Пока в России такого нет. Мы уже пережили самые страшные санкции в марте, переживем и эти", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ильи Мощанского: Когда Россия возьмет Великую Новоселку и Дачное, ВСУ пойдут на новую курскую авантюру на сайте Украина.ру.
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