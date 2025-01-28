"Рыжий клоун" Трамп может навредить России санкциями, но Китай способен сам "влепить" Америке — эксперт - 28.01.2025 Украина.ру
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"Рыжий клоун" Трамп может навредить России санкциями, но Китай способен сам "влепить" Америке — эксперт
"Рыжий клоун" Трамп может навредить России санкциями, но Китай способен сам "влепить" Америке — эксперт - 28.01.2025 Украина.ру
"Рыжий клоун" Трамп может навредить России санкциями, но Китай способен сам "влепить" Америке — эксперт
США могут навредить России, если будут наказывать нейтральные страны вроде Индии и Китая, которые покупают российскую нефть. Но Китай сам может "влепить" Америке, потому что там находится много американских заводов. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2025-01-28T03:15
2025-01-28T00:23
новости
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китай
сша
дональд трамп
илья мощанский
дмитрий песков
санкции
индия
экономика
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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Москва "не согласится завершить войну", то он введет высокие налоги, тарифы и санкции на российскую нефть. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это ответил, что Трампу во время его первого срока нравились санкционные методы, но недружественные действия в отношении России будут иметь последствия.По его мнению, США могут навредить России, если будут наказывать нейтральные страны вроде Индии и Китая, которые покупают российскую нефть. Во-первых, Китай сам может "влепить" Америке, потому что там все еще находится множество американских заводов. Во-вторых, хотя Индия является союзницей США, она уже расширила список страховых компаний для российских санкций, подчеркнул Мощанский."Страна разваливается по экономическим причинам при двух условиях. Либо в магазинах ничего нельзя купить, как в позднем СССР, либо в магазинах все есть, но у народа на это нет денег, как это было в Сирии. Пока в России такого нет. Мы уже пережили самые страшные санкции в марте, переживем и эти", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ильи Мощанского: Когда Россия возьмет Великую Новоселку и Дачное, ВСУ пойдут на новую курскую авантюру на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в интервью Дмитрия Бавырина: Зеленский обдурил Трампа, но Россия может сделать так, что это приведет Украину к краху.
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новости, россия, китай, сша, дональд трамп, илья мощанский, дмитрий песков, санкции, индия, экономика, детали
Новости, Россия, Китай, США, Дональд Трамп, Илья Мощанский, Дмитрий Песков, санкции, Индия, экономика, детали

"Рыжий клоун" Трамп может навредить России санкциями, но Китай способен сам "влепить" Америке — эксперт

03:15 28.01.2025
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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США могут навредить России, если будут наказывать нейтральные страны вроде Индии и Китая, которые покупают российскую нефть. Но Китай сам может "влепить" Америке, потому что там находится много американских заводов. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Москва "не согласится завершить войну", то он введет высокие налоги, тарифы и санкции на российскую нефть. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это ответил, что Трампу во время его первого срока нравились санкционные методы, но недружественные действия в отношении России будут иметь последствия.
"Рыжий клоун Трамп сменил унылого клоуна Байдена. Он каждый день что-то обещает и кому-то угрожает. Не думаю, что против нас можно ввести какие-то еще санкции", — отметил эксперт.
По его мнению, США могут навредить России, если будут наказывать нейтральные страны вроде Индии и Китая, которые покупают российскую нефть.
Во-первых, Китай сам может "влепить" Америке, потому что там все еще находится множество американских заводов. Во-вторых, хотя Индия является союзницей США, она уже расширила список страховых компаний для российских санкций, подчеркнул Мощанский.
"Страна разваливается по экономическим причинам при двух условиях. Либо в магазинах ничего нельзя купить, как в позднем СССР, либо в магазинах все есть, но у народа на это нет денег, как это было в Сирии. Пока в России такого нет. Мы уже пережили самые страшные санкции в марте, переживем и эти", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ильи Мощанского: Когда Россия возьмет Великую Новоселку и Дачное, ВСУ пойдут на новую курскую авантюру на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в интервью Дмитрия Бавырина: Зеленский обдурил Трампа, но Россия может сделать так, что это приведет Украину к краху.
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03:15"Рыжий клоун" Трамп может навредить России санкциями, но Китай способен сам "влепить" Америке — эксперт
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