https://ukraina.ru/20250128/1060600021.html

"Рыжий клоун" Трамп может навредить России санкциями, но Китай способен сам "влепить" Америке — эксперт

"Рыжий клоун" Трамп может навредить России санкциями, но Китай способен сам "влепить" Америке — эксперт - 28.01.2025 Украина.ру

"Рыжий клоун" Трамп может навредить России санкциями, но Китай способен сам "влепить" Америке — эксперт

США могут навредить России, если будут наказывать нейтральные страны вроде Индии и Китая, которые покупают российскую нефть. Но Китай сам может "влепить" Америке, потому что там находится много американских заводов. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2025-01-28T03:15

2025-01-28T03:15

2025-01-28T00:23

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экономика

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Москва "не согласится завершить войну", то он введет высокие налоги, тарифы и санкции на российскую нефть. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это ответил, что Трампу во время его первого срока нравились санкционные методы, но недружественные действия в отношении России будут иметь последствия.По его мнению, США могут навредить России, если будут наказывать нейтральные страны вроде Индии и Китая, которые покупают российскую нефть. Во-первых, Китай сам может "влепить" Америке, потому что там все еще находится множество американских заводов. Во-вторых, хотя Индия является союзницей США, она уже расширила список страховых компаний для российских санкций, подчеркнул Мощанский."Страна разваливается по экономическим причинам при двух условиях. Либо в магазинах ничего нельзя купить, как в позднем СССР, либо в магазинах все есть, но у народа на это нет денег, как это было в Сирии. Пока в России такого нет. Мы уже пережили самые страшные санкции в марте, переживем и эти", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ильи Мощанского: Когда Россия возьмет Великую Новоселку и Дачное, ВСУ пойдут на новую курскую авантюру на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в интервью Дмитрия Бавырина: Зеленский обдурил Трампа, но Россия может сделать так, что это приведет Украину к краху.

https://ukraina.ru/20250127/1060595161.html

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новости, россия, китай, сша, дональд трамп, илья мощанский, дмитрий песков, санкции, индия, экономика, детали