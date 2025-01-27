Глава Минобороны Украины стал фигурантом уголовного дела - 27.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250127/1060610486.html
Глава Минобороны Украины стал фигурантом уголовного дела
Глава Минобороны Украины стал фигурантом уголовного дела - 27.01.2025 Украина.ру
Глава Минобороны Украины стал фигурантом уголовного дела
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) зарегистрировало производство о совершении преступления министром обороны Рустемом Умеровым. Об этом 27 января сообщила украинская организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК).
2025-01-27T20:32
2025-01-27T20:32
новости
украина
британия
рустем умеров
александр сырский
набу
вооруженные силы украины
минобороны украины
криминал
уголовное дело
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/06/1049198374_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_5f67f53ad224d0aff5c41d87ec53260c.jpg
"НАБУ зарегистрировало производство по заявлению ЦПК о совершении преступления Рустемом Умеровым", - сказано в публикации.Умерова подозревают в совершении уголовного преступления - злоупотреблении властью или служебным положением. По мнению ЦПК, это выразилось в кадровых решениях главы Минобороны Украины."Напомним, что 24 января Министр обороны вопреки закону отказался выполнять решение Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок (АОЗ) о продлении контракта с директором АОЗ (Мариной Безруковой) еще на год. Также Умеров уволил двух членов Наблюдательного совета, которые за это решение проголосовали — Тараса Чмута и Юрия Джигиря. Мы уверены, что за эти действия придется отвечать, и НАБУ должна тщательно проверить мотивы и последствия решений министра", - сообщили в ЦПК.До этого Умеров отметился в скандале, связанном с арестами двух генералов и полковника – бывшего командира знаменитой массовым дезертирством 155-й бригады ВСУ "Анна Киевская".Также украинское издание "Страна" со ссылкой на документ от 22 января сообщило, что министр обороны Украины готов выписать большие премии генералитету ВСУ. В частности, согласно публикациям украинских журналистов, Умеров намеревался премировать главкома ВСУ Александра Сырского почти полумиллионом долларов. Подробности в публикации Обиженный Зеленский, атака на Энергодар, Британия не готова к миру на Украине. Итоги 22 январяБольше новостей представлено в обзоре Доживёт ли Украина до осени. Итоги 27 января на Украине
украина
британия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/06/1049198374_227:0:1427:900_1920x0_80_0_0_bbe61153151fc04d0126288e581c5e90.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, британия, рустем умеров, александр сырский, набу, вооруженные силы украины, минобороны украины, криминал, уголовное дело
Новости, Украина, Британия, Рустем Умеров, Александр Сырский, НАБУ, Вооруженные силы Украины, Минобороны Украины, криминал, уголовное дело

Глава Минобороны Украины стал фигурантом уголовного дела

20:32 27.01.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем УмєровРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем Умєров
Читать в
ДзенTelegram
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) зарегистрировало производство о совершении преступления министром обороны Рустемом Умеровым. Об этом 27 января сообщила украинская организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК).
"НАБУ зарегистрировало производство по заявлению ЦПК о совершении преступления Рустемом Умеровым", - сказано в публикации.
Умерова подозревают в совершении уголовного преступления - злоупотреблении властью или служебным положением. По мнению ЦПК, это выразилось в кадровых решениях главы Минобороны Украины.
"Напомним, что 24 января Министр обороны вопреки закону отказался выполнять решение Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок (АОЗ) о продлении контракта с директором АОЗ (Мариной Безруковой) еще на год. Также Умеров уволил двух членов Наблюдательного совета, которые за это решение проголосовали — Тараса Чмута и Юрия Джигиря. Мы уверены, что за эти действия придется отвечать, и НАБУ должна тщательно проверить мотивы и последствия решений министра", - сообщили в ЦПК.
До этого Умеров отметился в скандале, связанном с арестами двух генералов и полковника – бывшего командира знаменитой массовым дезертирством 155-й бригады ВСУ "Анна Киевская".
Также украинское издание "Страна" со ссылкой на документ от 22 января сообщило, что министр обороны Украины готов выписать большие премии генералитету ВСУ. В частности, согласно публикациям украинских журналистов, Умеров намеревался премировать главкома ВСУ Александра Сырского почти полумиллионом долларов. Подробности в публикации Обиженный Зеленский, атака на Энергодар, Британия не готова к миру на Украине. Итоги 22 января
Больше новостей представлено в обзоре Доживёт ли Украина до осени. Итоги 27 января на Украине
 
НовостиУкраинаБританияРустем УмеровАлександр СырскийНАБУВооруженные силы УкраиныМинобороны Украиныкриминалуголовное дело
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:32Глава Минобороны Украины стал фигурантом уголовного дела
20:11Президент Польши озабочен чужими "Северными потоками"
19:55Юрий Кнутов: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 года
19:30СК РФ разыскивает осужденного за наемничество грузинского гражданина Кукчишвили
19:30Сийярто с Рубио говорили не случайно. Бела Ковач о том, почему Венгрия поддержала санкции против РФ
19:24Новороссия должна быть полностью свободной: семь аргументов в пользу похода ВС РФ на Днепропетровск
19:11Украинский военнослужащий рассказал о повальном дезертирстве из "образцовой" 155-й бригады ВСУ
18:24"Мы венгры, а не идиоты": Сийярто пригрозил блокирующему транзит газа Киеву
18:09Атаковать или обезлюдить. В чем заключается стратегия Санду по Приднестровью
18:00Доживёт ли Украина до осени. Итоги 27 января на Украине
17:53Зеленский начал зачистки, предчувствуя восстание против киевского режима — Бортник
17:47Военный эксперт Борис Рожин: Россия после Великой Новоселки сбросит ВСУ с трассы "Запорожье-Донецк"
17:39Венгрия поддержала продление санкций ЕС против России
17:36Трампа рано записывать в миротворцы, он может обострить ситуацию. Что стоит за заморозкой помощи Украине
17:25Украина потеряла половину природных ресурсов, заявил экс-главком ВСУ
17:16"Блокада Ленинграда беспрецедентна по масштабу жестокости и цинизма" - Путин
17:00Полковник СБУ назвал город, бои за который решат судьбу южного Донбасса
16:54Макаревич* отказался скинуться на ракету ВСУ, "чтобы она упала на Москву и убила его сына"
16:30Зеленского попросили разобраться с массовыми арестами мэров городов Украины
16:13Эти заявления Трампа - часть политической игры. Топ-7 несбывшихся угроз Буданова*
Лента новостейМолния