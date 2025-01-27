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Глава Минобороны Украины стал фигурантом уголовного дела
Глава Минобороны Украины стал фигурантом уголовного дела - 27.01.2025 Украина.ру
Глава Минобороны Украины стал фигурантом уголовного дела
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) зарегистрировало производство о совершении преступления министром обороны Рустемом Умеровым. Об этом 27 января сообщила украинская организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК).
2025-01-27T20:32
2025-01-27T20:32
2025-01-27T20:32
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"НАБУ зарегистрировало производство по заявлению ЦПК о совершении преступления Рустемом Умеровым", - сказано в публикации.Умерова подозревают в совершении уголовного преступления - злоупотреблении властью или служебным положением. По мнению ЦПК, это выразилось в кадровых решениях главы Минобороны Украины."Напомним, что 24 января Министр обороны вопреки закону отказался выполнять решение Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок (АОЗ) о продлении контракта с директором АОЗ (Мариной Безруковой) еще на год. Также Умеров уволил двух членов Наблюдательного совета, которые за это решение проголосовали — Тараса Чмута и Юрия Джигиря. Мы уверены, что за эти действия придется отвечать, и НАБУ должна тщательно проверить мотивы и последствия решений министра", - сообщили в ЦПК.До этого Умеров отметился в скандале, связанном с арестами двух генералов и полковника – бывшего командира знаменитой массовым дезертирством 155-й бригады ВСУ "Анна Киевская".Также украинское издание "Страна" со ссылкой на документ от 22 января сообщило, что министр обороны Украины готов выписать большие премии генералитету ВСУ. В частности, согласно публикациям украинских журналистов, Умеров намеревался премировать главкома ВСУ Александра Сырского почти полумиллионом долларов. Подробности в публикации Обиженный Зеленский, атака на Энергодар, Британия не готова к миру на Украине. Итоги 22 январяБольше новостей представлено в обзоре Доживёт ли Украина до осени. Итоги 27 января на Украине
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новости, украина, британия, рустем умеров, александр сырский, набу, вооруженные силы украины, минобороны украины, криминал, уголовное дело
Новости, Украина, Британия, Рустем Умеров, Александр Сырский, НАБУ, Вооруженные силы Украины, Минобороны Украины, криминал, уголовное дело
Глава Минобороны Украины стал фигурантом уголовного дела
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) зарегистрировало производство о совершении преступления министром обороны Рустемом Умеровым. Об этом 27 января сообщила украинская организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК).
"НАБУ зарегистрировало производство по заявлению ЦПК о совершении преступления Рустемом Умеровым", - сказано в публикации.
Умерова подозревают в совершении уголовного преступления - злоупотреблении властью или служебным положением. По мнению ЦПК, это выразилось в кадровых решениях главы Минобороны Украины.
"Напомним, что 24 января Министр обороны вопреки закону отказался выполнять решение Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок (АОЗ) о продлении контракта с директором АОЗ (Мариной Безруковой) еще на год. Также Умеров уволил двух членов Наблюдательного совета, которые за это решение проголосовали — Тараса Чмута и Юрия Джигиря. Мы уверены, что за эти действия придется отвечать, и НАБУ должна тщательно проверить мотивы и последствия решений министра", - сообщили в ЦПК.
До этого Умеров отметился в скандале, связанном с арестами двух генералов и полковника – бывшего командира знаменитой массовым дезертирством 155-й бригады ВСУ
"Анна Киевская".
Также украинское издание "Страна" со ссылкой на документ от 22 января сообщило, что министр обороны Украины готов выписать большие премии генералитету ВСУ. В частности, согласно публикациям украинских журналистов, Умеров намеревался премировать главкома ВСУ Александра Сырского
почти полумиллионом долларов. Подробности в публикации Обиженный Зеленский, атака на Энергодар, Британия не готова к миру на Украине. Итоги 22 января