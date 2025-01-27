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Глава Минобороны Украины стал фигурантом уголовного дела

Глава Минобороны Украины стал фигурантом уголовного дела - 27.01.2025 Украина.ру

Глава Минобороны Украины стал фигурантом уголовного дела

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) зарегистрировало производство о совершении преступления министром обороны Рустемом Умеровым. Об этом 27 января сообщила украинская организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК).

2025-01-27T20:32

2025-01-27T20:32

2025-01-27T20:32

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"НАБУ зарегистрировало производство по заявлению ЦПК о совершении преступления Рустемом Умеровым", - сказано в публикации.Умерова подозревают в совершении уголовного преступления - злоупотреблении властью или служебным положением. По мнению ЦПК, это выразилось в кадровых решениях главы Минобороны Украины."Напомним, что 24 января Министр обороны вопреки закону отказался выполнять решение Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок (АОЗ) о продлении контракта с директором АОЗ (Мариной Безруковой) еще на год. Также Умеров уволил двух членов Наблюдательного совета, которые за это решение проголосовали — Тараса Чмута и Юрия Джигиря. Мы уверены, что за эти действия придется отвечать, и НАБУ должна тщательно проверить мотивы и последствия решений министра", - сообщили в ЦПК.До этого Умеров отметился в скандале, связанном с арестами двух генералов и полковника – бывшего командира знаменитой массовым дезертирством 155-й бригады ВСУ "Анна Киевская".Также украинское издание "Страна" со ссылкой на документ от 22 января сообщило, что министр обороны Украины готов выписать большие премии генералитету ВСУ. В частности, согласно публикациям украинских журналистов, Умеров намеревался премировать главкома ВСУ Александра Сырского почти полумиллионом долларов. Подробности в публикации Обиженный Зеленский, атака на Энергодар, Британия не готова к миру на Украине. Итоги 22 январяБольше новостей представлено в обзоре Доживёт ли Украина до осени. Итоги 27 января на Украине

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новости, украина, британия, рустем умеров, александр сырский, набу, вооруженные силы украины, минобороны украины, криминал, уголовное дело