https://ukraina.ru/20250127/1060607753.html

Доживёт ли Украина до осени. Итоги 27 января на Украине

Доживёт ли Украина до осени. Итоги 27 января на Украине - 27.01.2025 Украина.ру

Доживёт ли Украина до осени. Итоги 27 января на Украине

На Украине развернулся спор по поводу слов начальника Главного управления разведки Минобороны страны Кирилла Буданова* по поводу того, просуществует ли нынешнее украинское государство до осени

2025-01-27T18:00

2025-01-27T18:00

2025-01-27T18:00

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Спор по поводу слов начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* о том, что страна может прекратить своё существование летом этого года начался с публикации издания "Украинская правда"."Сначала много, запутанно, но очень интересно рассказывали представители Генштаба. Потом были разные доклады еще. Но больше всего запомнился ответ Буданова* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.). Кто-то спросил его, сколько времени у нас еще есть. И Кирилл со своей холодной улыбкой говорит: "Если до лета не будет серьёзных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины"", — цитировало издание собеседника, который принимал участие в этой встрече.По его словам, это возымело угнетающее влияние на собравшихся."Все так переглянулись и замолчали. Видимо, надо, чтобы всё получилось", — отметил неназванный народный депутат.Издание подчеркнуло: "нынешнее положение экономики, отношений с соседями и партнёрами, а главное — динамики на фронте ставят вопрос о запасе мощности, какой есть у страны".На эту публикацию отреагировал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко*."На встрече в Раде, на которой Буданов сказал о том, что Украины может не стать. Он так не говорил. Он сказал, что если ничего не изменить, то фронт может сыпаться и будут проблемы", — заявил Гончаренко*.Его коллега по парламенту — народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда — также заявил, что слова Буданова* неправильно интерпретированы."На то и закрыты комитеты, чтобы из него (парламента — Ред.) не утекала информация, тем более, вырезанная из контекста. Непонятно, при каких условиях это было сказано. Более того, нужно учитывать, что ссылки на Кирилла Буданова* — это ссылки на очень специфический институт. Мы не знаем, по каким причинам и с какой целью делаются заявления и используются заявления, которые звучат из этого института. Поэтому комментировать, не понимая, что там происходит, это вообще вмешиваться в вопросы национальной безопасности", — отметил Дунда в комментарии каналу "Киев 24".Он подчеркнул, что в публикации речь шла о закрытом заседании "и никакая информация не имела права утекать из этого закрытого заседания"."И это большой вопрос к расследованию: кто сделал эту утечку, для чего он это сделал и как он за это будет отвечать", — подытожил Дунда.Прокомментировали публикацию "Украинской правды" и в России."Глава военной разведки Украины Буданов* подтвердил слова бывшего секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева, что если война продолжится, то Украина исчезнет как государство. Если Украина накануне краха, значит Россия должна выдвигать очень жёсткие условия на мирных переговорах", — отметил, в частности, политолог Сергей Марков.Политолог Юрий Баранчик заявил, что информация о словах Буданова* является подготовкой украинского общества к переговорам."Совместив это (информацию от "УП" — Ред.) с кучей внезапно вышедших опросов, как один фиксирующих рост числа украинцев, желающих мириться "и хай бы бис с теми территориями", получим чёткую картину прогрева общественного мнения с подготовкой к непопулярным условиям переговоров", — написал Баранчик в своём телеграм-канале.Он указал, что "первое и главное – по-прежнему непонятно, в какой форме эти переговоры могли бы устроить Россию"."Уже всем понятно, что Херсонская, Запорожская, ДНР и ЛНР таки в целом виде перейдут в Россию (не конституцию же нам менять ради переговоров), но вот полная неизвестность по ключевым задачам СВО. Демилитаризация, денацификация, сокращение ВСУ, никакого НАТО и пр.", — отметил Баранчик.Второе, же, по его словам заключается в том, что слова начальника ГУР МОУ могут быть взяты назад."До конца года Киев "заряжен" оружием и деньгами для войны, и реплики Буданова* (допустим, смеху ради, что он такое говорил и в самом деле думает так) могут ещё 10 раз поменяться. Как и настроения в Киеве, зависит от шагов Трампа и Европы в ближайшие полгода", – отметил Баранчик.В-третьих, указал политолог, "пауза в боевых действиях означает кучу злых военных в украинских городах и в Киеве тоже, повышенную майданность и затраты на соцобеспечение"."Получается, что денег Киеву потребуется как бы не больше, чем до сих пор, с перераспределением статей расходов с войны на социалку. Надо понимать, Зеленский придумал, как остаться у власти? Или наоборот, ему уже сообщили, что пора паковать чемоданы, но дали гарантии выживания?" — указал эксперт.И, наконец, в четвёртых, информационный вброс о словах Буданова* может быть направлен на Россию."Четвёртое – может оказаться, что происходящее это очередная хуцпа с примитивной целью уговорить нас снизить темпы наступления. Что нам тоже не нужно, потому что чем ближе к Днепропетровску и Запорожью, тем желание прекратить конфликт на Украине будет становиться сильнее", — подытожил Баранчик.Но были и те эксперты, которые напротив отмечали: Украина может существовать исключительно в состоянии войны."По поводу Украины повторю вам ещё раз главную формулу: Украина, как вы её знаете в последние годы, существует благодаря войне. Не будет войны - не станет Украины. Даже те, кто защищают её с оружием в руках, плюнут и разъедутся по другим странам. Они уже все поняли с аферистами во власти, хищениями бюджета, наплевательским отношением к жизням людей. Когда военная угроза исчезнет поедут искать лучшей жизни. А тем более те, кто прячется по домам от ТЦК. Они вообще много лет живут во внутренней эмиграции и плохо понимают, зачем вообще отдавать свою жизнь за Украину. Вот и всё. Война это хребет Украины. Исчезнет война и не ясно будет зачем она нужна вообще", — заявил ориенталист и историк Игорь Димитриев.В итоге по поводу публикации "Украинской правды" высказались и в самом ГУР МОУ."Официальное сообщение ГУР МО Украины касательно распространения недостоверной информации. Главное управление разведки министерства обороны Украины обращает внимание медиа и общественности, что распространённая в средствах массовой информации якобы цитата начальника ГУР МО Украины из закрытого, с грифом "секретно", заседания Верховной Рады Украины не соответствует действительности", — гласило сообщение украинской военной разведки.В ГУР призвали всех представителей средств массовой информации "не распространять слухи, непроверенную и неподтверждённую официально информацию, тем более касательно вопросов защиты в войне, которые отдельные политические деятели, к сожалению, могут искажать в своих интересах, используя для этого журналистов"."Подчёркиваем — распространение любых сообщений о том, что якобы обсуждается на официальных совещаниях с грифом "секретно" при участии военно-политического руководства государства, вредит безопасности государства и используется врагом в своих интересах", — заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.В ГУР подчеркнули, что "информационное измерение войны имеет критически важное значение" и напомнили о военном положении на территории Украины.* - лица, внесённые в список экстремистов и террористовО происходившем на Украине — в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Большие авантюры в преддверии "большой сделки"".

https://ukraina.ru/20250127/1060595717.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, украина, россия, киев, кирилл буданов, алексей гончаренко, минобороны, генштаб, рада, юрий баранчик