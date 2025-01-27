https://ukraina.ru/20250127/1060602202.html

Сийярто с Рубио говорили не случайно. Бела Ковач о том, почему Венгрия поддержала санкции против РФ

Сийярто с Рубио говорили не случайно. Бела Ковач о том, почему Венгрия поддержала санкции против РФ - 27.01.2025 Украина.ру

Сийярто с Рубио говорили не случайно. Бела Ковач о том, почему Венгрия поддержала санкции против РФ

Экс-депутат Европарламента Бела Ковач считает, что Будапешт снял вето на санкции против России после разговора главы МИД Венгрии Петера Сийярто с новым американским госсекретарем Марко Рубио. А в Балканских странах тем временем активизировались неправильные американские силы.

2025-01-27T19:30

2025-01-27T19:30

2025-01-27T19:30

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владимир зеленский

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санкции

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Об этом, а также о том, почему Дональд Трамп оставит России "правую" Европу, он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Европейский союз 27 января продлил санкции против России еще на 6 месяцев, после того как Венгрия сняла свое вето.— Бела, как вы можете прокомментировать такие результаты?— В первую очередь я хотел бы сказать, что расстроен такими результатами. Какими бы большими не были ожидания от министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто (который ранее потребовал, чтобы Евросоюз (ЕС) и Украина предоставили стране гарантии энергобезопасности в связи с вопросом о продлении санкций против России), он сдался и согласился проголосовать за 16-й пакет санкций ЕС против России. Хотя шанс был большой, что он откажется… Как мы знаем, в конце прошлой недели послы 27 стран согласовали решение, и там венгерский посол высказался по поводу того, что не согласен с санкциями против РФ. Сегодня мы ждали сенсационную новость по этому вопросу. К сожалению, этого не произошло.— Почему этого не произошло, у вас есть своя версия?— Тут надо знать одно, о чем никто не говорит. Вчера вечером, 26 января, состоялся телефонный разговор между господином Сийярто и министром иностранных дел США. О чем они говорили, нет информации, но мы можем догадываться — почему именно вчера прошла беседа этих лиц.Чиновники Совета Европы высказались ранее по поводу голосования за санкции против России: дескать, они не понимают поведения Венгрии и Орбана, который считает себя великим другом Трампа, но не прислушивается к словам президента США по поводу санкций, которые последний обещал Москве.Самое главное, как свой шаг объясняет сам Сийярто: мол, он получил достаточные гарантии со стороны Совета Европы по поводу того, что будет урегулирован вопрос с Украиной путем переговоров, к участию в которых приглашают и Словакию, и Венгрию.Но мы прекрасно знаем, как это будет происходить. Тут нет секретов. Прошлый опыт показывает, что никакого результата не произойдет. Сейчас был шанс, и необходимо было использовать его.— Ранее евродепутаты из Кипра, Греции, Италии, Венгрии, Австрии и Германии призвали фон дер Ляйен защитить ЕС и Словакию в споре с Зеленским. По их словам, они не понимают решение Владимира Зеленского остановить транзит газа в одностороннем порядке, несмотря на ранее достигнутые договоренности по данному вопросу с украинским правительством. Что значит такая просьба и на что они надеялись?— Просьба обоснованная, конечно, со стороны стран и депутатов по поводу поведения киевского режима и Зеленского. Тем не менее, я могу вас огорчить: обращение можно создать и отправить кому угодно, но примерно через месяц они получат ответ ни о чем.Там будут пустые обещания, и не более того. То есть это бесполезное действие. С другой стороны, поскольку у евродепутатов нет иных возможностей заявить о себе, они использовали такой шанс.— На инаугурации Трампа не было Шольца, но был представитель правых сил Германии. То же самое из Франции, Великобритании, откуда были приглашены представители оппозиции из "правых". Трамп надеется спровоцировать подъем правых партий и их приход к власти на этой волне. В этом случае он получит серьезную опору в Европе. Правые партии могут стать партнёрами России, потому что они разделяют общие ценности, и Трамп пытается перехватить эту повестку, склонить консервативную Европу в свою сторону. Получится ли это у него сделать?— Я думаю, что абсурдно это делать Трампу. Объясняю почему. На первый взгляд кажется, что партии, правые, ультраправые в Европе, вроде бы сейчас поддерживаются со стороны нового президента США. Но здесь есть два момента.Первый. Если Трамп их поддерживает и хочет ответных действий с их стороны, значит он должен их каким-то нечестным, не совсем открытым способом финансировать. Во всяком случае правые партии будут ожидать денег от него. Иначе зачем им быть на стороне Трампа?Второй момент. Если мы говорим о финансировании, скрытом или открытом, то сама возможность сделать это у Трампа вряд ли может быть. Он же бюджетные деньги в Европу высылать не может.Если же обратить внимание на финансовые группы, так называемый deep state, то они ни в коем случае не будут обеспечивать партии в Европе (потому что среди них скрытно, но часто поддерживаются антисемитские взгляды).Соответственно, эти [правые] партии останутся в поддержку России. Трамп незаметно будет отходить от этого вопроса и в дальнейшем даже словами не будет их поддерживать. То что сейчас происходит, временное явление.— Какие отношения ждут Трампа и Восточную Европу, в том числе Балканские государства?— Абсолютно логичный вопрос. В первую очередь все восточноевропейские и балканские страны, конечно, обрадовались тому, что сейчас открылась возможность закрыть вопрос по Украине. Дай Бог, чтобы это и получилось. С другой стороны, как мы видим в этих странах, в том числе и в Сербии, и в Словакии, активизировались неправильные американские силы (я сейчас очень мягко формулирую свои слова). Например, Фицо не зря говорит о том, что в Словакии появились те же лица, что действовали недавно во время митингов в Грузии, а до этого готовили Майдан на Украине.Это очень серьезный момент, на это, конечно, все должны обратить внимание! Посмотрите, что на сегодняшний день в Белграде происходит. Хотя мне еще не все понятно до конца по ситуации.Кроме того, на Балканах есть другие серьезные вопросы, которые до конца не обсуждены и не решены.— Бела, что лично вы ждете от Трампа? Он столько обещал сделать по Украине, а в итоге кидается лишь угрозами в адрес России…— Лично я рад, что президентом США стал Трамп, а не Байден или вечно веселая девушка [Камала Харрис]. Мои знакомые и коллеги из США тоже выражают радость, что выборы выиграл именно Трамп, потому что предыдущая администрация была абсолютно нулевая — никакая. Байден и его команда больше вреда принесли, чем пользы.Что касается России, то сегодня здесь обсуждают каждое слово Трампа, вплоть до поставленных им запятых — почему и как он что-либо говорит. Такое ощущение, что все "специалисты" по Украине резко переквалифицировались в "экспертов" по Трампу и США.Я видел многих президентов мира в различных странах. Тут важно понимать, что президент — это не Бог, а обычный человек. Да, лидер, конечно, должен отвечать за свои слова, но нельзя требовать от него все выполнить в один момент, а стоит дать ему время.Я уважаю Трампа, понимаю, что у него в руках власть очень серьезная. Но он не всемогущ, его окружают другие люди, в том числе бизнесмены, которые так или иначе будут выражать свои мнения на происходящие события, а он будет, возможно, к ним прислушиваться. В политике зачастую значимым фактором являются не способности, а деньги.Спустя несколько месяцев, где-то второй половина 2025 года, думаю, мы увидим на самом деле, на что способен Трамп. Да, мы уже знакомы с его поведением с прошлого президентского срока, но сейчас у него совсем другие планы, да и обстановка сильно изменилась.О том, что стоит за последними заявлениями Трампа по России и украинскому кризису, в интервью Анны Черкасовой с экспертом Трамп ударил и промазал Сергей Ермаков о том, что стоит за ультиматумом США по Украине.

https://ukraina.ru/20241009/1057985029.html

https://ukraina.ru/20250127/1060575406.html

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интервью, россия, венгрия, украина, дональд трамп, петер сийярто, владимир зеленский, ес, санкции, марко рубио