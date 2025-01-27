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Переосмысление: как Зеленский разрешил себе переговоры вести

Переосмысление: как Зеленский разрешил себе переговоры вести - 27.01.2025 Украина.ру

Переосмысление: как Зеленский разрешил себе переговоры вести

25 января бывший президент Украины Владимир Зеленский объяснил, зачем он подписал указ от 30 сентября 2022 года и почему этот указ не может воспрепятствовать ведению переговоров с Россией. При этом он, как водится, наговорил глупостей, но тут делать нечего – чего-то умного от него давно уже никто не ждёт. Кроме того, он пытается обмануть Трампа

2025-01-27T15:30

2025-01-27T15:30

2025-01-27T15:30

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Прежде всего, Зеленский сообщил изумлённой общественности, что соответствующий указ был подписан в то время, "когда их войска стояли тут, под Киевом".Нет, возможно не вся общественность была изумлена – события 2022 года несколько уже стёрлись из памяти (автор статьи с некоторым недоумением обнаружил, что отдельные люди с нашей, и у украинской стороны не помнят, что Херсон был наш…) Но всё же возникает вопрос – зачем украинские пропагандисты в википедии описывали "Битву за Киев", которая по их расчётам длилась с 25 февраля по 2 апреля? Ведь, получается, даже сам Зеленский не помнит про эту великую "перемогу" – в его вселенной российские войска стояли под Киевом до конца сентября по меньшей мере. Может и сейчас стоят. Надо у него поинтересоваться, кто удерживает Донецкий аэропорт – можем узнать много нового и интересного.Суть же указа, по его мнению, состояла в том, что он "остановил сепаратизм в нашем государстве тем, что запретил любым политическим деятелям на Украине во время войны проводить переговоры с российской стороной, со сторонниками Путина".Теоретически слово "сепаратизм" можно, конечно, использовать в расширительном смысле – как стремление к отделению не только территориальному, но и политическому. Проблема в другом – в случае наличия сепаратизма те, кто вёл переговоры в обход президента, его указ просто проигнорировали бы. Потому что если уж человек нарушил Конституцию, определяющую, кто именно ведёт от имени страны переговоры, то почему он должен выполнять указ, который по статусу гораздо ниже?Зеленский объяснил, что его неправильно поняли, и сами по себе переговоры он не запрещал:"Я – президент Украины. И я лидер любых переговоров. Всем остальным я их проводить запретил".Не будем придираться к формулировкам традиционно косноязычного актёра. Смысл понятен – Зеленский настаивает на том, что переговоры может вести только он. Ну хорошо – он считает себя президентом, внутренняя логика в позиции есть.Впрочем, это всё не так интересно.Обратимся к тексту указа – что он там запретил-то? И вот тут мы будем сильно удивлены, потому что в самом тексте указа ничего о переговорах нет – это технический документ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны. В решении же СНБОУ переговорам посвящён пункт 1, который звучит так:"Констатировать невозможность переговоров с президентом Российской Федерации В. Путиным".Во-первых, в формулировке решения СНБОУ отсутствует запрет как таковой. "Констатация невозможности" – это оценочное суждение, не имеющее юридической силы.Во-вторых, тут вообще не указаны какие-либо украинские субъекты – т.е., если бы тут вообще был запрет, то касался бы он и президента Зеленского тоже (и уж тем более касается гражданина Зеленского, незаконно занимающего пост президента – вот где "сепаратизм"-то!)В-третьих, (не) запрещая переговоры с президентом России, указ никак не ограничивает возможность ведения переговоров с любыми другими субъектами с российской стороны.Возникает вопрос – если указ такой никчемный, то почему Россия требует его отменить?Проблема в том, что украинская сторона считает его действующим и обязательным для выполнения, а поскольку написан он "немножечко по-дебильному", то склонна трактовать его расширительно. Вот, например, поедет Зеленский на переговоры с переводчиком (переводчик обязательно нужен – с русского на русский), а потом заявит – я указом запретил всем переговоры, кроме себя, а если переводчик, то договор недействительный… Идиотизм? На фоне текста указа – вполне реалистичное предположение.Кроме того, несмотря на то, что указ юридически некорректен, оценочное суждение никуда не делается – украинское руководство считает невозможным вести переговоры с российским… Вроде бы ни на что не влияет, но создаёт не слишком хорошую атмосферу для переговоров.Ну и наконец – само заявление Зеленского не случайно.Он отреагировал на слова Трампа о том, что Украина якобы готова к переговорам. Формально подтвердил его слова – да, Украина готова, но только при условии, что переговоры будет вести президент Украины Владимир Зеленский.Подтверждение, конечно, получилось не слишком убедительное.С одной стороны, Владимир Зеленский с 21 мая прошлого года не признаётся Россией в качестве президента Украины. Вести переговоры это не мешает, но вес достигнутых договоренностей будет не выше, чем если переговоры будут вестись с автором статьи (он не имел возможности отказаться от украинского гражданства в установленном порядке, рассматривается украинской юстицией как гражданин Украины и, в таком качестве, имеет столько же прав как Зеленский).С другой стороны, указ он всё-таки не отменил, рассчитывая, очевидно, что в госдепе поверят его словам, а не содержанию документа – почему это должно быть так не знает, пожалуй, и сам Зеленский.Ну и в заключение – само по себе заявление Зеленского косвенно опровергает его же собственный Офис, который отрицает существование обсуждаемого сейчас в СМИ плана Трампа по урегулированию конфликта за 100 дней. Чего бы он так дергаться стал, если бы у американского президента не было предложений, требующих определённых действий в определённый промежуток времени?

https://ukraina.ru/20250127/1060583560.html

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мнения, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, переговоры, дипломатия, указ