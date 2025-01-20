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"Шел ночью через поля, разгоняя овец": солдат ВСУ сбежал из лагеря в Британии и вернулся домой - в Россию

"Шел ночью через поля, разгоняя овец": солдат ВСУ сбежал из лагеря в Британии и вернулся домой - в Россию - 20.01.2025 Украина.ру

"Шел ночью через поля, разгоняя овец": солдат ВСУ сбежал из лагеря в Британии и вернулся домой - в Россию

Украинский солдат Валерий С. сбежал из британского тренировочного лагеря и вернулся на подконтрольную РФ часть Херсонской области. Об этом он сам рассказал журналистам агентства РИА Новости

2025-01-20T12:13

2025-01-20T12:13

2025-01-20T12:16

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По словам мужчины, тренировочный лагерь, где он проходил обучение, находился в 70 километрах от Манчестера, поэтому побег он готовил заранее: собрал мешок с гражданской одеждой.Таким образом украинец шел почти сутки, преодолев примерно 70 километров. От Манчестера до Лондона Валерий добрался на электричке, игнорируя смс-сообщения от инструкторов учебного лагеря о том, что его ищут. Из Лондона мужчина полетел в турецкую Анталью, там пересел на самолет до Москвы, а затем вернулся домой - в Херсонскую область. Мужчина рассказал, что больше всех его возвращению больше обрадовалась мать, которая очень испугалась, когда он попал в руки ТЦК в Киеве. Он также подчеркнул, что сбежал, потому что "не хотел стрелять в живого человека" и надеялся сохранить свою жизнь.Ранее на дезертирство украинских мобилизованных жаловались в Польше. Министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш рассказал, что беглецов становится все больше и украинцы не горят желанием учиться на местных военных полигонах, несмотря на то, что Варшава бесплатно предоставляет эту услугу.Дезертируют украинские военные и непосредственно из окопов. В конце ноября американское агентство Associated Press со ссылкой на одного из депутатов Верховной Рады написало о том, что число дезертиров в украинской армии продолжает быстро расти и общее число сбежавших военных оценивается уже превысило 200 тысячам человек.Издание отметило также, что массовое дезертирство в ВСУ "парализует боевые планы" Украины в "решающий момент войны" и ставит ее в невыгодное положение накануне возможных мирных переговоров.Чуть позже американское издание Bloomberg сообщило, что количество уголовных дел, связанных с дезертирством украинских военных, за последнее время выросло в шесть раз.И понять мотивацию украинских военных можно, соглашаются эксперты. По последним данным российского оборонного ведомства, потери ВСУ превысили миллион человек. Об одной из последних ликвидаций живой силы противника - а материале По местам дислокации ВСУ: подполье заявило об ударах ВС РФ, в том числе по "колбасному заводу".

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новости, россия, херсонская область, лондон, вооруженные силы украины, верховная рада, дезертирство