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40 "двухсотых": Алаудинов рассказал об уничтожении бункера генералов НАТО в Донбассе

40 "двухсотых": Алаудинов рассказал об уничтожении бункера генералов НАТО в Донбассе - 27.01.2025 Украина.ру

40 "двухсотых": Алаудинов рассказал об уничтожении бункера генералов НАТО в Донбассе

Российские штурмовики взяли на юге Часова Яра сеть подземных укреплений ВСУ, где у противника располагался один из главных бункеров генералов НАТО. Итог - 40 "двухсотых", рассказал "Царьграду" командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов

2025-01-27T12:01

2025-01-27T12:01

2025-01-27T12:01

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Речь идет об ударе ОТРК "Искандер" в марте 2024 года. Предположительно, в числе погибших был польский генерал Адам Марчак, который был начальником штаба оперативного командования ЕС "Антея".Уточняется, что впоследствии в укреплении размещались подразделения теробороны 24-й бригады ВСУ, которая держала оборону Часова Яра и была разбита, так и не получив от своего командования приказа на отход.В настоящее время российские подразделения продолжают зачистку освобожденной части Часова Яра. Также десантники 98-й дивизии ВДВ продолжают выбивать противника из других кварталов города."Часов Яр. Мы видим, что в западной части населенного пункта - основные бои. Противник старается зацепиться за последние высотные здания и там пока еще имеет возможность удерживаться. Но наши подразделения двигаются и двигаются вперед", - уточнил 27 января в комментарии СМИ глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.Освобождение Часова Яра позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию, отмечают военные эксперт.Еще по теме: В Красноармейске пути снабжения ВСУ перерезаны армией РФ — Пушилин.

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новости, донбасс, россия, артемовск, апти алаудинов, денис пушилин, вооруженные силы украины, нато, "ахмат", уничтожение