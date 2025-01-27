40 "двухсотых": Алаудинов рассказал об уничтожении бункера генералов НАТО в Донбассе - 27.01.2025 Украина.ру
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40 "двухсотых": Алаудинов рассказал об уничтожении бункера генералов НАТО в Донбассе
40 "двухсотых": Алаудинов рассказал об уничтожении бункера генералов НАТО в Донбассе - 27.01.2025 Украина.ру
40 "двухсотых": Алаудинов рассказал об уничтожении бункера генералов НАТО в Донбассе
Российские штурмовики взяли на юге Часова Яра сеть подземных укреплений ВСУ, где у противника располагался один из главных бункеров генералов НАТО. Итог - 40 "двухсотых", рассказал "Царьграду" командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов
2025-01-27T12:01
2025-01-27T12:01
новости
донбасс
россия
артемовск
апти алаудинов
денис пушилин
вооруженные силы украины
нато
"ахмат"
уничтожение
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Речь идет об ударе ОТРК "Искандер" в марте 2024 года. Предположительно, в числе погибших был польский генерал Адам Марчак, который был начальником штаба оперативного командования ЕС "Антея".Уточняется, что впоследствии в укреплении размещались подразделения теробороны 24-й бригады ВСУ, которая держала оборону Часова Яра и была разбита, так и не получив от своего командования приказа на отход.В настоящее время российские подразделения продолжают зачистку освобожденной части Часова Яра. Также десантники 98-й дивизии ВДВ продолжают выбивать противника из других кварталов города."Часов Яр. Мы видим, что в западной части населенного пункта - основные бои. Противник старается зацепиться за последние высотные здания и там пока еще имеет возможность удерживаться. Но наши подразделения двигаются и двигаются вперед", - уточнил 27 января в комментарии СМИ глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.Освобождение Часова Яра позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию, отмечают военные эксперт.Еще по теме: В Красноармейске пути снабжения ВСУ перерезаны армией РФ — Пушилин.
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новости, донбасс, россия, артемовск, апти алаудинов, денис пушилин, вооруженные силы украины, нато, "ахмат", уничтожение
Новости, Донбасс, Россия, Артемовск, Апти Алаудинов, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, НАТО, "Ахмат", уничтожение

40 "двухсотых": Алаудинов рассказал об уничтожении бункера генералов НАТО в Донбассе

12:01 27.01.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российские штурмовики взяли на юге Часова Яра сеть подземных укреплений ВСУ, где у противника располагался один из главных бункеров генералов НАТО. Итог - 40 "двухсотых", рассказал "Царьграду" командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов
"Сперва в бункере находился штаб украинской карательной операции на Донбассе (АТО-ООС. - Ред.). После освобождения Артемовска (Бахмута) в 2023-м там разместились офицеры НАТО и ВСУ", - отметил он.
Речь идет об ударе ОТРК "Искандер" в марте 2024 года. Предположительно, в числе погибших был польский генерал Адам Марчак, который был начальником штаба оперативного командования ЕС "Антея".
Уточняется, что впоследствии в укреплении размещались подразделения теробороны 24-й бригады ВСУ, которая держала оборону Часова Яра и была разбита, так и не получив от своего командования приказа на отход.
В настоящее время российские подразделения продолжают зачистку освобожденной части Часова Яра. Также десантники 98-й дивизии ВДВ продолжают выбивать противника из других кварталов города.
"Часов Яр. Мы видим, что в западной части населенного пункта - основные бои. Противник старается зацепиться за последние высотные здания и там пока еще имеет возможность удерживаться. Но наши подразделения двигаются и двигаются вперед", - уточнил 27 января в комментарии СМИ глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
Освобождение Часова Яра позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию, отмечают военные эксперт.
Еще по теме: В Красноармейске пути снабжения ВСУ перерезаны армией РФ — Пушилин.
 
НовостиДонбассРоссияАртемовскАпти АлаудиновДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныНАТО"Ахмат"уничтожение
 
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