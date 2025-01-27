https://ukraina.ru/20250127/1060595161.html

Время менять имена. Зачем Трамп и Маск меняют географию

Время менять имена. Зачем Трамп и Маск меняют географию - 27.01.2025 Украина.ру

Время менять имена. Зачем Трамп и Маск меняют географию

Новоиспеченную администрацию президента США Дональда Трампа охватил зуд переименований. Вслед за Мексиканским заливом, который теперь по терминологии американцев следует величать исключительно Американским, Илон Маск то ли в шутку, то ли всерьез, предлагает замахнуться на Ла-Манш и присвоить проливу имя Джорджа Вашингтона

2025-01-27T12:54

2025-01-27T12:54

2025-01-27T13:15

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ла-манш

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"Что в имени тебе моем? Оно умрет как шум печальный"Несмотря на кажущуюся несерьезность всех этих поползновений с присвоением новых названий географическим объектам, это забава сегодня пользуется спросом. Причем играют в эту игру по всему свету.Первая причина популярности волюнтаристской смены вывесок на мировой карте – простота такого способа государственного самовыражения. Всего и делов – объяви, как Трамп, что с такого-то момента Мексиканский залив перестает быть Мексиканским и превращается в Американский, подправь где надо официальную документацию, наштампуй новые атласы и готово.В стародавние времена, когда международное право было еще в цене, а авторитет ООН еще недостаточно потускнел, прерогатива смены таких названий принадлежала Организации Объединенных Наций. Каждые несколько лет ученые мужи под эгидой этой структуры собирались на конференцию по стандартизации географических названий. В последний раз это мероприятие прошло в 2017 году. С тех пор процесс во многом пустили на самотек и заменили регулярные конференции группами специальных экспертов.Если и до Трампа смена названий то там, то здесь происходила частенько без всяких международных разрешений, то теперь действия американцев окончательно ломают это табу. Талантливый провокатор Илон Маск, тонко откликающийся на сиюминутный нерв эпохи, разместил у себя в соцсети снимок пролива Ла-Манш с новым названием – пролив Джорджа Вашингтона. А почему, собственно, и нет? И европейцам их место показал, и империалистические замашки своего патрона Трампа наглядно продемонстрировал. Не рыпайтесь, дескать, под железной пятой нового американского президента, а то и Ла-Манш заберем. Вслед за Гренландией и каналом, что в Панаме.Чемпион по переименованиямЕсли и существует что-то такое, чему новая администрация Соединенных Штатов может поучиться у современной Украины, то это как раз умению ничтоже сумняшеся изобретать новые названия. Смысла в этом как правило никакого, но главное – что против России.Ну какой может быть практический резон в недавнем "переименовании" речки Воронцовки в Крыму в Кучук-Чатырлик или Кутузовского фонтана там же в источник Сюнгу-Су, однако ж определенный символизм в этом заложен.Киев тем самым еще раз показывает, что Крым, в их перевозбужденном сознании, есть территория исключительно украинская, а теперь и все больше крымско-татарская и русским людям с их графом Воронцовым и полководцем Кутузовым там места нет и никогда не будет.Что ж, спасибо за очередное напоминание о том, для чего была начата СВО и какое будущее ждет русский мир в случае успеха украинских деколонизаторов, декоммунизаторов и прочей местной националистической публики.Впрочем, идеологическое рвение бандеровских борцов за расовую чистоту державной топонимики не стоит преувеличивать. Как это частенько бывает, патриотическое усердие есть лишь фиговый листок для прикрытия патологического стяжательства и коррупции. Ведь любые такие переименования – это целая песня с исправлением документов, изготовлением новых табличек, тендеров, экспертных симпозиумов и т.д. В масштабах всеохватного расхищения западного вспомоществования – это, конечно, капля в океане, пустячок, но украинскому мелкопоместному вороватому чиновничеству безусловно приятный.Ну и про пресловутую имитацию бурной деятельности также забывать не стоит, все ж таки переименовывать из Киева объекты в Крыму несколько проще, чем вернуть полуостров в состав страны.Что в итогеЕсли каждое государство будет подкреплять свои геополитические амбиции перекройкой привычных географических названий, то очень скоро в каждой отдельно взятой стране будет своя карта мира. Вот наиболее яркие примеры таких противоречий.Южно-Китайское море. Само море – всем до лампочки, борьба идет за четыре группы островов, которые в нем расположены. К примеру, Парасельский архипелаг в Китае называется Сиша цюньдао, а во Вьетнаме – Хоангша. Но дальше всех пошли Филиппины, в 2012 году там решили переименовать сразу все море целиком, из Южно-Китайского оно росчерком пера местного президента превратилось в Западно-Филиппинское.Есть вопросы и по другому морю – Японскому. Россию, чьи берега оно также омывает, никогда такое название не смущало, несмотря на сложные изгибы отношений Москвы и Токио на разных исторических этапах, зато в обеих Кореях такое "японское" название стерпеть не смогли. В Южной оно называется Восточным, а в Северной – Корейским Восточным морем. Примечательно, что корейские вариации стали проникать и в другие страны, кое-где уже можно встретить атласы, где применяются сразу два названия.Иногда смена наименований происходит из общего роста тех или иных идей и общественно-политических настроений в одном отдельно взятом регионе. Во второй половине прошлого века, например, арабские государства стали называть Персидский залив Арабским, что закрепило усиливающиеся позиции панарабизма. Это нашло даже отражение в документах ООН, которые на арабском языке содержат именно такое название этого залива.Информационная шумиха Трампа и его команды вокруг переименований пугать не должна. В конце концов, кто девушку танцует, тот ее и ужинает. Кто будет контролировать те или иные территории и географические объекты не на карте, а в реальной жизни, тому и быть победителем, тому и раздавать имена.О взглядах Дональда Трампа на российско-украинский конфликт - в материале издания Украина.ру Трамп хочет поскорее закончить конфликт, но ему нужно нечто более важное, чем мир на Украине.

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эксклюзив, ла-манш, крым, мексиканский залив, дональд трамп, илон маск, имена, сша, украина