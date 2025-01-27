https://ukraina.ru/20250127/1060562481.html

Нет смысла тратить "высокоточку": Насонов о том, почему ВС РФ не уничтожают ВСУ прямо на полигонах

Нет смысла тратить "высокоточку": Насонов о том, почему ВС РФ не уничтожают ВСУ прямо на полигонах - 27.01.2025 Украина.ру

Нет смысла тратить "высокоточку": Насонов о том, почему ВС РФ не уничтожают ВСУ прямо на полигонах

Когда ВСУ выезжают на учебные поля, они ничем не отличаются от пехоты на фронте. ВС РФ бьют по военно-учебным центрам только тогда, когда туда съезжаются наемники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский

2025-01-27T03:45

2025-01-27T03:45

2025-01-27T03:45

новости

яворовский полигон

украина

россия

всу

обучение

иностранные наемники

сво

детали

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101831/18/1018311824_0:257:3083:1991_1920x0_80_0_0_9d9e9b2645a81f53c60976b8aec25850.jpg

По мнению эксперта, командование ВС РФ смотрит на Деснянский, Житомирский и Ровенский военно-учебные центры лишь как на поля для обучения украинской пехоты и подразделений на бронемашинах. Видимо, в качестве приоритетной цели рассматривается только Яворовский полигон, уточнил он.Дело в том, что на полигонах украинские солдаты находятся не компактно, а рассеяно. Военнослужащие живут там в палаточных лагерях, раскиданными по подразделениям, добавил он.И когда солдаты выезжают на учебные поля, они ничем не отличаются от украинской пехоты на фронте – они рассредоточены. Тратить на них ценные боеприпасы в виде дальнобойного высокоточного оружия не имеет смысла, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Зимовского: Россия под Курском не устроит ВСУ мешок с узким горлом, пока не разберется с Сумами на сайте Украина.ру.О политических перспективах экс-главкома ВСУ Валерия Залужного — в интервью Олега Царёва: Даже если Трамп не будет помогать Зеленскому, Байден уже обеспечил Украине два года войны на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250125/1060554793.html

яворовский полигон

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, яворовский полигон, украина, россия, всу, обучение, иностранные наемники, сво, детали, спецоперация, полигон, украинская армия