Нет смысла тратить "высокоточку": Насонов о том, почему ВС РФ не уничтожают ВСУ прямо на полигонах - 27.01.2025 Украина.ру
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Нет смысла тратить "высокоточку": Насонов о том, почему ВС РФ не уничтожают ВСУ прямо на полигонах
Нет смысла тратить "высокоточку": Насонов о том, почему ВС РФ не уничтожают ВСУ прямо на полигонах - 27.01.2025 Украина.ру
Нет смысла тратить "высокоточку": Насонов о том, почему ВС РФ не уничтожают ВСУ прямо на полигонах
Когда ВСУ выезжают на учебные поля, они ничем не отличаются от пехоты на фронте. ВС РФ бьют по военно-учебным центрам только тогда, когда туда съезжаются наемники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
2025-01-27T03:45
2025-01-27T03:45
новости
яворовский полигон
украина
россия
всу
обучение
иностранные наемники
сво
детали
спецоперация
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По мнению эксперта, командование ВС РФ смотрит на Деснянский, Житомирский и Ровенский военно-учебные центры лишь как на поля для обучения украинской пехоты и подразделений на бронемашинах. Видимо, в качестве приоритетной цели рассматривается только Яворовский полигон, уточнил он.Дело в том, что на полигонах украинские солдаты находятся не компактно, а рассеяно. Военнослужащие живут там в палаточных лагерях, раскиданными по подразделениям, добавил он.И когда солдаты выезжают на учебные поля, они ничем не отличаются от украинской пехоты на фронте – они рассредоточены. Тратить на них ценные боеприпасы в виде дальнобойного высокоточного оружия не имеет смысла, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Зимовского: Россия под Курском не устроит ВСУ мешок с узким горлом, пока не разберется с Сумами на сайте Украина.ру.О политических перспективах экс-главкома ВСУ Валерия Залужного — в интервью Олега Царёва: Даже если Трамп не будет помогать Зеленскому, Байден уже обеспечил Украине два года войны на сайте Украина.ру.
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новости, яворовский полигон, украина, россия, всу, обучение, иностранные наемники, сво, детали, спецоперация, полигон, украинская армия
Новости, Яворовский полигон, Украина, Россия, ВСУ, обучение, иностранные наемники, СВО, детали, Спецоперация, полигон, украинская армия

Нет смысла тратить "высокоточку": Насонов о том, почему ВС РФ не уничтожают ВСУ прямо на полигонах

03:45 27.01.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВстреча министров обороны Украины и Канады состоялась в Львовской области
Встреча министров обороны Украины и Канады состоялась в Львовской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Когда ВСУ выезжают на учебные поля, они ничем не отличаются от пехоты на фронте. ВС РФ бьют по военно-учебным центрам только тогда, когда туда съезжаются наемники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
По мнению эксперта, командование ВС РФ смотрит на Деснянский, Житомирский и Ровенский военно-учебные центры лишь как на поля для обучения украинской пехоты и подразделений на бронемашинах. Видимо, в качестве приоритетной цели рассматривается только Яворовский полигон, уточнил он.

"Большой угрозы для нашего фронта оно в них не видит. Мы бьем по ним только тогда, когда разведка внезапно выясняет, что туда съехалось энное количество наемников. Зачастую эти удары оказываются успешными", — отметил Зимовский.

Дело в том, что на полигонах украинские солдаты находятся не компактно, а рассеяно. Военнослужащие живут там в палаточных лагерях, раскиданными по подразделениям, добавил он.
И когда солдаты выезжают на учебные поля, они ничем не отличаются от украинской пехоты на фронте – они рассредоточены. Тратить на них ценные боеприпасы в виде дальнобойного высокоточного оружия не имеет смысла, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Зимовского: Россия под Курском не устроит ВСУ мешок с узким горлом, пока не разберется с Сумами на сайте Украина.ру.
О политических перспективах экс-главкома ВСУ Валерия Залужного — в интервью Олега Царёва: Даже если Трамп не будет помогать Зеленскому, Байден уже обеспечил Украине два года войны на сайте Украина.ру.
Украинский флаг
25 января, 07:47
Про бизнес на крови, живой товар и новых украинских рабовладельцевВидный "рептилоид", бессменный президент Всемирного экономического форума в Давосе с 1971 года, и, по совместительству, один из идеологов глобализма, в одном из своих выступлений назвал человека, всю совокупность людей, новой нефтью, ключевым, практически неисчерпаем ресурсом, читай – источником обогащения XXI века.
 
НовостиЯворовский полигонУкраинаРоссияВСУобучениеиностранные наемникиСВОдеталиСпецоперацияполигонукраинская армия
 
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04:00Эксперт: пока ВСУ раздергивают резервы между Донбассом и Купянском, ВС РФ осваивают плацдарм на Осколе
03:45Нет смысла тратить "высокоточку": Насонов о том, почему ВС РФ не уничтожают ВСУ прямо на полигонах
03:30Геннадий Алехин: ВС РФ выбивают ВСУ из шахты "Торецкая", зачищают Котлино и громят врага в Часов Яре
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