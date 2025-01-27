Нет смысла тратить "высокоточку": Насонов о том, почему ВС РФ не уничтожают ВСУ прямо на полигонах
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВстреча министров обороны Украины и Канады состоялась в Львовской области
Когда ВСУ выезжают на учебные поля, они ничем не отличаются от пехоты на фронте. ВС РФ бьют по военно-учебным центрам только тогда, когда туда съезжаются наемники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
По мнению эксперта, командование ВС РФ смотрит на Деснянский, Житомирский и Ровенский военно-учебные центры лишь как на поля для обучения украинской пехоты и подразделений на бронемашинах. Видимо, в качестве приоритетной цели рассматривается только Яворовский полигон, уточнил он.
"Большой угрозы для нашего фронта оно в них не видит. Мы бьем по ним только тогда, когда разведка внезапно выясняет, что туда съехалось энное количество наемников. Зачастую эти удары оказываются успешными", — отметил Зимовский.
Дело в том, что на полигонах украинские солдаты находятся не компактно, а рассеяно. Военнослужащие живут там в палаточных лагерях, раскиданными по подразделениям, добавил он.
И когда солдаты выезжают на учебные поля, они ничем не отличаются от украинской пехоты на фронте – они рассредоточены. Тратить на них ценные боеприпасы в виде дальнобойного высокоточного оружия не имеет смысла, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Зимовского: Россия под Курском не устроит ВСУ мешок с узким горлом, пока не разберется с Сумами на сайте Украина.ру.
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