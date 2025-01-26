Переименование Мексиканского залива: специалисты рассказали о последствиях - 26.01.2025 Украина.ру
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Переименование Мексиканского залива: специалисты рассказали о последствиях
Переименование Мексиканского залива: специалисты рассказали о последствиях - 26.01.2025 Украина.ру
Переименование Мексиканского залива: специалисты рассказали о последствиях
Названия географических объектов обычно относятся к компетенции тех стран, где эти объекты находятся. Об этом заявили опрошенные изданием РБК географы.
2025-01-26T17:27
2025-01-26T17:27
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Поводом для обращения к специалистам стал указ президента США Дональда Трампа о переименовании Мексиканского залива. С 24 января официальный Вашингтон предписал называть этот залив Американским. По словам опрошенных изданием географов, в мире существует немало географических названий одного и того же места или топонима, которые различаются в разных странах.В случае с Мексиканским заливом речь идет о зоне международной акватории. Для неё "всегда действует масса межгосударственных соглашений — по условиям судоходства, рыболовства, добычи нефти на шельфе, охране природы и т.д.", сказал волгоградский учёный.В свою очередь и.о. декана факультета управления территориями МИИГАиК Анна Воронцова отметила, что в России есть федеральный закон "О наименованиях географических объектов" и ведётся Государственный каталог географических названий. На международном уровне стандартизацией занимается экспертная группа ООН по географическим названиям, однако её деятельность "не имеет целью урегулирование политических споров между государствами по поводу использования определенных географических наименований".По этому вопросу завкафедрой географии МИИГАиК Виталий Братков сообщил, что стандартизацией названий объектов вне национальных территорий может также заниматься подразделение ООН ЮНЕСКО.По мнению кандидата географических наук Леонида Колотило, в ситуации с Мексиканским заливом США как сильнейший игрок в регионе будет продвигать свою версию названия пролива и "продавить" её в ООН. Он отметил также, что для морских и авиационных перевозок международным языком является английский. Поэтому "как называют мексиканцы на испанском языке тот или иной залив или гору, никого не волнует", считает Колотило.По словам опрошенных изданием экспертов, примерами различающихся в разных странах названий являются Южно-Китайское и Восточное море (его название во Вьетнаме), Арцах (армянское) и Нагорный Карабах (азербайджанское). Также характерно переименование объектов в разные исторические периоды. Например, нынешняя столица Казахстана Астана до этого называлась Акмола, в советские годы её переименовали в Целиноград, в 1990-х с переносом столицы — в Астану, в 2019–2022-м она стала Нур-Султаном, а после - снова Астаной.Ранее на эту тему: "Мексика была в восторге": Трамп рассказал о реакции на переименование Мексиканского залива
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новости, мексиканский залив, сша, астана, дональд трамп, оон, юнеско, топонимы, мексика
Новости, Мексиканский залив, США, Астана, Дональд Трамп, ООН, ЮНЕСКО, топонимы, Мексика

Переименование Мексиканского залива: специалисты рассказали о последствиях

17:27 26.01.2025
 
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© РИА Новости . Илья Питалев
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Названия географических объектов обычно относятся к компетенции тех стран, где эти объекты находятся. Об этом заявили опрошенные изданием РБК географы.
Поводом для обращения к специалистам стал указ президента США Дональда Трампа о переименовании Мексиканского залива. С 24 января официальный Вашингтон предписал называть этот залив Американским. По словам опрошенных изданием географов, в мире существует немало географических названий одного и того же места или топонима, которые различаются в разных странах.
"Названия географических объектов — прерогатива тех стран, где эти объекты находятся. Юридически обязывающего всемирного реестра не существует. Было бы, пожалуй, невозможно согласовать такой список, поскольку нередко национальные названия одного и того же объекта в разных странах отличаются, и отличия эти носят принципиальный для государств характер", — сказал завкафедрой географии и картографии Волгоградского государственного университета Денис Солодовников.
В случае с Мексиканским заливом речь идет о зоне международной акватории. Для неё "всегда действует масса межгосударственных соглашений — по условиям судоходства, рыболовства, добычи нефти на шельфе, охране природы и т.д.", сказал волгоградский учёный.
"Изменилось название акватории — необходимо вносить изменения в эти документы. А раз соглашения международные — изменения эти нужно согласовывать с зарубежными партнерами", — добавил Солодовников.
В свою очередь и.о. декана факультета управления территориями МИИГАиК Анна Воронцова отметила, что в России есть федеральный закон "О наименованиях географических объектов" и ведётся Государственный каталог географических названий. На международном уровне стандартизацией занимается экспертная группа ООН по географическим названиям, однако её деятельность "не имеет целью урегулирование политических споров между государствами по поводу использования определенных географических наименований".
По этому вопросу завкафедрой географии МИИГАиК Виталий Братков сообщил, что стандартизацией названий объектов вне национальных территорий может также заниматься подразделение ООН ЮНЕСКО.
По мнению кандидата географических наук Леонида Колотило, в ситуации с Мексиканским заливом США как сильнейший игрок в регионе будет продвигать свою версию названия пролива и "продавить" её в ООН. Он отметил также, что для морских и авиационных перевозок международным языком является английский. Поэтому "как называют мексиканцы на испанском языке тот или иной залив или гору, никого не волнует", считает Колотило.
"Будут называть так, как это есть на международных картах, которые штампует, например, Америка", — резюмировал Колотило.
По словам опрошенных изданием экспертов, примерами различающихся в разных странах названий являются Южно-Китайское и Восточное море (его название во Вьетнаме), Арцах (армянское) и Нагорный Карабах (азербайджанское). Также характерно переименование объектов в разные исторические периоды. Например, нынешняя столица Казахстана Астана до этого называлась Акмола, в советские годы её переименовали в Целиноград, в 1990-х с переносом столицы — в Астану, в 2019–2022-м она стала Нур-Султаном, а после - снова Астаной.
Ранее на эту тему: "Мексика была в восторге": Трамп рассказал о реакции на переименование Мексиканского залива
 
НовостиМексиканский заливСШААстанаДональд ТрампООНЮНЕСКОтопонимыМексика
 
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