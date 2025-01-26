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В Германии призвали объявить режим ЧС из-за наплыва мигрантов
В Германии призвали объявить режим ЧС из-за наплыва мигрантов - 26.01.2025 Украина.ру
В Германии призвали объявить режим ЧС из-за наплыва мигрантов
Немецкие депутаты из фракции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) предложили объявить в Германии чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов. Об этом говорится в опубликованной резолюции их решения.
2025-01-26T13:18
2025-01-26T13:18
2025-01-26T13:19
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По мнению немецких политиков, ФРГ испытывает "новый масштабы насилия" из-за нашествия нелегальных мигрантов. Депутаты назвали конкретные факты нападений нелегалов на немцев.В частности, среди таких случаев депутаты назвали инцидент в Ашаффенбурге – там афганец напал на прохожих. В итоге пострадали два человека, один из которых - ребёнок."Если европейские меры не работают, обязанность Германии и её правительства применить в приоритетном порядке национальное законодательство", — завили представители ХДС/ХСС.Депутаты призвали усилить контроль на границах ФРГ. По их мнению, следует отказывать во въезде иностранцам, не имеющим разрешений на пребывание в Германии.Кроме того, отметили депутаты, следует начать немедленно брать под стражу нелегалов до окончания процедуры депортации.Тем временем: "Очень важно, чтобы люди в Германии гордились тем, что они немцы": Маск выступил на съезде AдГ
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новости, германия, мигранты, нелегалы, миграционный кризис, миграция, миграционная служба, фрг, ес, парламентские выборы
Новости, Германия, мигранты, нелегалы, миграционный кризис, миграция, миграционная служба, ФРГ, ЕС, парламентские выборы
В Германии призвали объявить режим ЧС из-за наплыва мигрантов
13:18 26.01.2025 (обновлено: 13:19 26.01.2025)
Немецкие депутаты из фракции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) предложили объявить в Германии чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов. Об этом говорится в опубликованной резолюции их решения.
По мнению немецких политиков, ФРГ испытывает "новый масштабы насилия" из-за нашествия нелегальных мигрантов. Депутаты назвали конкретные факты нападений нелегалов на немцев.
В частности, среди таких случаев депутаты назвали инцидент в Ашаффенбурге – там афганец напал на прохожих. В итоге пострадали два человека, один из которых - ребёнок.
"Если европейские меры не работают, обязанность Германии и её правительства применить в приоритетном порядке национальное законодательство", — завили представители ХДС/ХСС.
Депутаты призвали усилить контроль на границах ФРГ. По их мнению, следует отказывать во въезде иностранцам, не имеющим разрешений на пребывание в Германии.
Кроме того, отметили депутаты, следует начать немедленно брать под стражу нелегалов до окончания процедуры депортации.