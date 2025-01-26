"Очень важно, чтобы люди в Германии гордились тем, что они немцы": Маск выступил на съезде AдГ - 26.01.2025 Украина.ру
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"Очень важно, чтобы люди в Германии гордились тем, что они немцы": Маск выступил на съезде AдГ
"Очень важно, чтобы люди в Германии гордились тем, что они немцы": Маск выступил на съезде AдГ - 26.01.2025 Украина.ру
"Очень важно, чтобы люди в Германии гордились тем, что они немцы": Маск выступил на съезде AдГ
Американский инноватор и миллиардер из команды нынешнего президента США Илон Маск выступил с речью о гордости немцев на съезде немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Об этом сообщает Die Welt.
2025-01-26T11:42
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Илон Маск выступил на партийном съезде АдГ со словами поддержки этой партии накануне парламентских выборов. Они состоятся в феврале. Итогом парламентской кампании станет формирование нового коалиционного правительства с новым канцлером Германии.Маск выступил по видеосвязи из США со словами поддержки АдГ. Один из самых влиятельных бизнесменов США и представителей команды Трампа заявил, что эта немецкая партия является лучшим выбором для ФРГ.Он обратил внимание на проблемы современной ФРГ. Среди них - пресловутый "мультикультурализм" и неспособность официального Берлина эффективно противодействовать нелегальной миграции, подавление свободы слова и преследование инакомыслящих."Немецкая культура насчитывает тысячи лет. Даже римский полководец Юлий Цезарь был поражен волей германских племен к борьбе", - заявил Маск.По его мнению, ситуацию в Германии может исправить лидер АдГ Алиса Вайдель на посту федерального канцлера. Речь американца приветствовали бурными аплодисментами около 4,5 тысяч участников съезда немецкой партии.Правительство ФРГ тем временем рассматривает вопрос о запрете АдГ. С критикой такого возможного решения выступили многие немецкие политики, в том числе и левые – например, Сара Вагенкнехт (BSW).Вагенкнехт обвинила нынешнюю правящую "светофорную коалицию" в доведении ФРГ до "серьёзного экономического кризиса". При этом она отметила, что у АдГ "нет навыков решения проблем" и эта партия "живёт исключительно за счёт политических провалов старых партий".ФРГ является крупнейшим европейским поставщиком военной и иной помощи режиму Владимира Зеленского. В условиях дефицита бюджета нынешнее правительство во главе с Олафом Шольцем намерено продолжать отправлять на Украину оружие и военную технику, оплачивать заказы для ВСУ и осуществлять вливания в украинский госбюджет - в том числе за счёт украденных у России средств - доходов от "замороженных активов". Больше новостей представлено в обзоре Исключение для Украины. Главное на Украине на утро 26 января
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новости, германия, сша, илон маск, дональд трамп, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, военная помощь, парламентские выборы, фрг, альтернатива для германии (партия)
Новости, Германия, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, военная помощь, парламентские выборы, ФРГ, Альтернатива для Германии (партия)

"Очень важно, чтобы люди в Германии гордились тем, что они немцы": Маск выступил на съезде AдГ

11:42 26.01.2025 (обновлено: 11:43 26.01.2025)
 
© скриншот видео
© скриншот видео
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Американский инноватор и миллиардер из команды нынешнего президента США Илон Маск выступил с речью о гордости немцев на съезде немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Об этом сообщает Die Welt.
Илон Маск выступил на партийном съезде АдГ со словами поддержки этой партии накануне парламентских выборов. Они состоятся в феврале. Итогом парламентской кампании станет формирование нового коалиционного правительства с новым канцлером Германии.
Маск выступил по видеосвязи из США со словами поддержки АдГ. Один из самых влиятельных бизнесменов США и представителей команды Трампа заявил, что эта немецкая партия является лучшим выбором для ФРГ.
"Очень важно, чтобы люди в Германии гордились тем, что они немцы", — сказал Маск.
Он обратил внимание на проблемы современной ФРГ. Среди них - пресловутый "мультикультурализм" и неспособность официального Берлина эффективно противодействовать нелегальной миграции, подавление свободы слова и преследование инакомыслящих.
"Немецкая культура насчитывает тысячи лет. Даже римский полководец Юлий Цезарь был поражен волей германских племен к борьбе", - заявил Маск.
По его мнению, ситуацию в Германии может исправить лидер АдГ Алиса Вайдель на посту федерального канцлера. Речь американца приветствовали бурными аплодисментами около 4,5 тысяч участников съезда немецкой партии.
Правительство ФРГ тем временем рассматривает вопрос о запрете АдГ. С критикой такого возможного решения выступили многие немецкие политики, в том числе и левые – например, Сара Вагенкнехт (BSW).
"Попытки запретить АдГ — это политическая глупость, в которой BSW не принимает участия", — заявила она в интервью RND.
Вагенкнехт обвинила нынешнюю правящую "светофорную коалицию" в доведении ФРГ до "серьёзного экономического кризиса". При этом она отметила, что у АдГ "нет навыков решения проблем" и эта партия "живёт исключительно за счёт политических провалов старых партий".
ФРГ является крупнейшим европейским поставщиком военной и иной помощи режиму Владимира Зеленского. В условиях дефицита бюджета нынешнее правительство во главе с Олафом Шольцем намерено продолжать отправлять на Украину оружие и военную технику, оплачивать заказы для ВСУ и осуществлять вливания в украинский госбюджет - в том числе за счёт украденных у России средств - доходов от "замороженных активов".
Больше новостей представлено в обзоре Исключение для Украины. Главное на Украине на утро 26 января
 
НовостиГерманияСШАИлон МаскДональд ТрампУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВСУвоенная помощьпарламентские выборыФРГАльтернатива для Германии (партия)
 
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