"Трамп постарался запутать весь мир. Но нас ему не обмануть!" - Медведев - 26.01.2025 Украина.ру
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"Трамп постарался запутать весь мир. Но нас ему не обмануть!" - Медведев
"Трамп постарался запутать весь мир. Но нас ему не обмануть!" - Медведев - 26.01.2025 Украина.ру
"Трамп постарался запутать весь мир. Но нас ему не обмануть!" - Медведев
Дональд Трамп в свою первую неделю полномочий президента США пребывания на посту попытался запутать весь мир. Об этом 26 января заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
2025-01-26T12:31
2025-01-26T13:20
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"В первую неделю своего второго пришествия в Белый дом Дональд Трамп постарался запутать весь мир. Но нас ему не обмануть!" - сообщил Медведев подписчикам своего телеграм-канала.Своё сообщение зампред российского Совбеза сопроводил смайликом и фотографией своеобразного коллективного рукопожатия участников саммита АСЕАН 2017 года в Маниле. На опубликованной фотографии в центре находится Медведев.Ранее на эту тему: Трампу ответили в России и на Украине. Итоги 24 января на Украине
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Новости, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, Совбез, АСЕАН, международные отношения, Международная политика

"Трамп постарался запутать весь мир. Но нас ему не обмануть!" - Медведев

12:31 26.01.2025 (обновлено: 13:20 26.01.2025)
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© AP / Evan Vucci
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Дональд Трамп в свою первую неделю полномочий президента США пребывания на посту попытался запутать весь мир. Об этом 26 января заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"В первую неделю своего второго пришествия в Белый дом Дональд Трамп постарался запутать весь мир. Но нас ему не обмануть!" - сообщил Медведев подписчикам своего телеграм-канала.
Своё сообщение зампред российского Совбеза сопроводил смайликом и фотографией своеобразного коллективного рукопожатия участников саммита АСЕАН 2017 года в Маниле. На опубликованной фотографии в центре находится Медведев.
Ранее на эту тему: Трампу ответили в России и на Украине. Итоги 24 января на Украине
 
НовостиРоссияУкраинаСШАДональд ТрампДмитрий МедведевСовбезАСЕАНмеждународные отношенияМеждународная политика
 
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