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"Трамп постарался запутать весь мир. Но нас ему не обмануть!" - Медведев
"Трамп постарался запутать весь мир. Но нас ему не обмануть!" - Медведев - 26.01.2025 Украина.ру
"Трамп постарался запутать весь мир. Но нас ему не обмануть!" - Медведев
Дональд Трамп в свою первую неделю полномочий президента США пребывания на посту попытался запутать весь мир. Об этом 26 января заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
2025-01-26T12:31
2025-01-26T12:31
2025-01-26T13:20
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"В первую неделю своего второго пришествия в Белый дом Дональд Трамп постарался запутать весь мир. Но нас ему не обмануть!" - сообщил Медведев подписчикам своего телеграм-канала.Своё сообщение зампред российского Совбеза сопроводил смайликом и фотографией своеобразного коллективного рукопожатия участников саммита АСЕАН 2017 года в Маниле. На опубликованной фотографии в центре находится Медведев.Ранее на эту тему: Трампу ответили в России и на Украине. Итоги 24 января на Украине
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новости, россия, украина, сша, дональд трамп, дмитрий медведев, совбез, асеан, международные отношения, международная политика
Новости, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, Совбез, АСЕАН, международные отношения, Международная политика
"Трамп постарался запутать весь мир. Но нас ему не обмануть!" - Медведев
12:31 26.01.2025 (обновлено: 13:20 26.01.2025)
Дональд Трамп в свою первую неделю полномочий президента США пребывания на посту попытался запутать весь мир. Об этом 26 января заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"В первую неделю своего второго пришествия в Белый дом Дональд Трамп постарался запутать весь мир. Но нас ему не обмануть!" - сообщил Медведев подписчикам своего телеграм-канала.
Своё сообщение зампред российского Совбеза сопроводил смайликом и фотографией своеобразного коллективного рукопожатия участников саммита АСЕАН
2017 года в Маниле. На опубликованной фотографии в центре находится Медведев.