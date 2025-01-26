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"Трамп постарался запутать весь мир. Но нас ему не обмануть!" - Медведев

"Трамп постарался запутать весь мир. Но нас ему не обмануть!" - Медведев - 26.01.2025 Украина.ру

"Трамп постарался запутать весь мир. Но нас ему не обмануть!" - Медведев

Дональд Трамп в свою первую неделю полномочий президента США пребывания на посту попытался запутать весь мир. Об этом 26 января заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

2025-01-26T12:31

2025-01-26T12:31

2025-01-26T13:20

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"В первую неделю своего второго пришествия в Белый дом Дональд Трамп постарался запутать весь мир. Но нас ему не обмануть!" - сообщил Медведев подписчикам своего телеграм-канала.Своё сообщение зампред российского Совбеза сопроводил смайликом и фотографией своеобразного коллективного рукопожатия участников саммита АСЕАН 2017 года в Маниле. На опубликованной фотографии в центре находится Медведев.Ранее на эту тему: Трампу ответили в России и на Украине. Итоги 24 января на Украине

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новости, россия, украина, сша, дональд трамп, дмитрий медведев, совбез, асеан, международные отношения, международная политика