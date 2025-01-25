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Армия России нанесла поражение 12 бригадам ВСУ: Минобороны изложило ситуацию на Курском направлении

Армия России нанесла поражение 12 бригадам ВСУ: Минобороны изложило ситуацию на Курском направлении - 25.01.2025 Украина.ру

Армия России нанесла поражение 12 бригадам ВСУ: Минобороны изложило ситуацию на Курском направлении

Российские военные нанесли поражение 12-ти бригадам ВСУ в приграничном районе Курской области. А потери противника на этом направлении составили свыше 360 боевиков за сутки. Об этом 25 января сообщило Минобороны РФ

2025-01-25T17:55

2025-01-25T17:55

2025-01-25T17:55

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По данным военного ведомства, подразделения группировки российских войск "Север" нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Курской области."За сутки потери ВСУ составили более 360 военнослужащих, уничтожены танк, девять боевых бронированных машин, 27 автомобилей, самоходная артиллерийская установка, два миномета, станция радиоэлектронной борьбы, а также шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", — говорится в сводке Минобороны.Потери ВСУ на Курском направлении за все время боевых действий составляют более 54820 военнослужащих, уточнили в ведомстве."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", — сказано в сообщении.Ранее советник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что потери Украины за время СВО превысили сумму потерь США в двух войнах: Корейской и Вьетнамской. О других успехах российских военных в материале Куда били — везде попали: Лебедев рассказал об ударах ВС России в ночь на 25 января

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новости, россия, курская область, вооруженные силы украины, вс рф, минобороны, потери всу