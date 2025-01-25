Армия России нанесла поражение 12 бригадам ВСУ: Минобороны изложило ситуацию на Курском направлении - 25.01.2025 Украина.ру
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Армия России нанесла поражение 12 бригадам ВСУ: Минобороны изложило ситуацию на Курском направлении
Армия России нанесла поражение 12 бригадам ВСУ: Минобороны изложило ситуацию на Курском направлении - 25.01.2025 Украина.ру
Армия России нанесла поражение 12 бригадам ВСУ: Минобороны изложило ситуацию на Курском направлении
Российские военные нанесли поражение 12-ти бригадам ВСУ в приграничном районе Курской области. А потери противника на этом направлении составили свыше 360 боевиков за сутки. Об этом 25 января сообщило Минобороны РФ
2025-01-25T17:55
2025-01-25T17:55
новости
россия
курская область
вооруженные силы украины
вс рф
минобороны
потери всу
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По данным военного ведомства, подразделения группировки российских войск "Север" нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Курской области."За сутки потери ВСУ составили более 360 военнослужащих, уничтожены танк, девять боевых бронированных машин, 27 автомобилей, самоходная артиллерийская установка, два миномета, станция радиоэлектронной борьбы, а также шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", — говорится в сводке Минобороны.Потери ВСУ на Курском направлении за все время боевых действий составляют более 54820 военнослужащих, уточнили в ведомстве."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", — сказано в сообщении.Ранее советник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что потери Украины за время СВО превысили сумму потерь США в двух войнах: Корейской и Вьетнамской. О других успехах российских военных в материале Куда били — везде попали: Лебедев рассказал об ударах ВС России в ночь на 25 января
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новости, россия, курская область, вооруженные силы украины, вс рф, минобороны, потери всу
Новости, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Минобороны, потери ВСУ

Армия России нанесла поражение 12 бригадам ВСУ: Минобороны изложило ситуацию на Курском направлении

17:55 25.01.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонно-тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат"
Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российские военные нанесли поражение 12-ти бригадам ВСУ в приграничном районе Курской области. А потери противника на этом направлении составили свыше 360 боевиков за сутки. Об этом 25 января сообщило Минобороны РФ
По данным военного ведомства, подразделения группировки российских войск "Север" нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Курской области.
"За сутки потери ВСУ составили более 360 военнослужащих, уничтожены танк, девять боевых бронированных машин, 27 автомобилей, самоходная артиллерийская установка, два миномета, станция радиоэлектронной борьбы, а также шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", — говорится в сводке Минобороны.
Потери ВСУ на Курском направлении за все время боевых действий составляют более 54820 военнослужащих, уточнили в ведомстве.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", — сказано в сообщении.
Флаги США и Украины
10:47
Трамп порвал нити между Киевом и Вашингтоном: депутат Рады объяснил, зачем и как Отстранив от обязанностей всех лиц, которые были ответственны за принятие решений касательно Украины, президент США Дональд Трамп разорвал связь Вашингтона и Киева. Об этом 25 января в своем телеграм-канале написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский
Ранее советник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что потери Украины за время СВО превысили сумму потерь США в двух войнах: Корейской и Вьетнамской.
О других успехах российских военных в материале Куда били — везде попали: Лебедев рассказал об ударах ВС России в ночь на 25 января
 
НовостиРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВС РФМинобороныпотери ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
18:00Визит Санду в Киев и угроза Приднестровью. Итоги 25 января на Украине
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