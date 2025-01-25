https://ukraina.ru/20250125/1060562306.html

Куда били — везде попали: Лебедев рассказал об ударах ВС России в ночь на 25 января

Куда били — везде попали: Лебедев рассказал об ударах ВС России в ночь на 25 января - 25.01.2025 Украина.ру

Куда били — везде попали: Лебедев рассказал об ударах ВС России в ночь на 25 января

Вооруженные силы России нанесли удары по военным объектам ВСУ в Полтавской, Хмельницкой, Сумской областях, а также по Черкассам на Украине. Об этом 25 января агентству РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев

2025-01-25T15:41

2025-01-25T15:41

2025-01-25T15:41

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По данным подполья, удар в Кременчуге Полтавской области Украины был нанесен по пункту комплектования подразделений ВСУ и в направлении железнодорожного вокзала. Собеседник издания также сообщил, что в 00:50 был зафиксирован удар по Полтаве, и после него Рассошинцы, а также микрорайон Половки остались без электричества. Помимо этого, Лебедев рассказал об ударах в Черкассах на Украине. По его данным, один из них был направлен в "Химпоселок", промзону с множеством заводов, складов и железнодорожной развязкой."Очень хорошо получили прилеты Черкассы и область. Три взрыва в городе: в 00:05, в 02:10, в 02:25 и в 03:35. Один из ударов в военную часть в Черкасском Бору, рядом с бывшим областным противотуберкулезным диспансером, который, кстати, занимают бандеровцы. Два прилета в направлении аэропорта, который используют бандеровцы для военных самолётов", — добавил Лебедев. Одной из целью ударов ВС РФ также стал военный аэродром в Староконстантинове, расположенный в Хмельницкой области Украины, сообщил подпольщик. По его данным, там находятся ремонтные цеха по производству БПЛА."В микрорайон Веснянка после прилета замечено много "скорых".... По предварительным данным, прилетело в военных, связанных с работой на аэродроме", — уточнил Лебедев.Кроме того, российские военные нанесли удар по району железнодорожной станции Басы на юго-востоке Сум, "где расположено множество производственных и складских помещений, задействованных бандеровцами в оборонной промышленности", поделился информацией подпольщик. "[Также] Сумской области прилетело по селу Алексеевка четыре ФАБа… Накануне в Алексеевку заехало пополнение всушников. Заселялись в брошенные дома и прятали технику на территории бывших промышленных предприятий в северо-западной части села. До этого продолжительное время оставшихся местных жителей кошмарили и выгоняли из домов", — заявил Лебедев.В ответ на атаки ВСУ, которые направлены на гражданские объекты, российские военные ударяют по местам концентрации личного состава украинской армии, иностранных наемников, техники, а также прицельно бьют по инфраструктуре противника.О других успехах ВС РФ в материале Российская армия рассекла гарнизон ВСУ в Великой Новоселке. Он блокирован — Рогов

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новости, украина, всу, потери всу, вооруженные силы украины, вс рф, россия, удары