Куда били — везде попали: Лебедев рассказал об ударах ВС России в ночь на 25 января - 25.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250125/1060562306.html
Куда били — везде попали: Лебедев рассказал об ударах ВС России в ночь на 25 января
Куда били — везде попали: Лебедев рассказал об ударах ВС России в ночь на 25 января - 25.01.2025 Украина.ру
Куда били — везде попали: Лебедев рассказал об ударах ВС России в ночь на 25 января
Вооруженные силы России нанесли удары по военным объектам ВСУ в Полтавской, Хмельницкой, Сумской областях, а также по Черкассам на Украине. Об этом 25 января агентству РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев
2025-01-25T15:41
2025-01-25T15:41
новости
украина
всу
потери всу
вооруженные силы украины
вс рф
россия
удары
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/03/1059377588_0:314:3071:2041_1920x0_80_0_0_a2a1c0e63dc873cf9afe59243a07f4a1.jpg
По данным подполья, удар в Кременчуге Полтавской области Украины был нанесен по пункту комплектования подразделений ВСУ и в направлении железнодорожного вокзала. Собеседник издания также сообщил, что в 00:50 был зафиксирован удар по Полтаве, и после него Рассошинцы, а также микрорайон Половки остались без электричества. Помимо этого, Лебедев рассказал об ударах в Черкассах на Украине. По его данным, один из них был направлен в "Химпоселок", промзону с множеством заводов, складов и железнодорожной развязкой."Очень хорошо получили прилеты Черкассы и область. Три взрыва в городе: в 00:05, в 02:10, в 02:25 и в 03:35. Один из ударов в военную часть в Черкасском Бору, рядом с бывшим областным противотуберкулезным диспансером, который, кстати, занимают бандеровцы. Два прилета в направлении аэропорта, который используют бандеровцы для военных самолётов", — добавил Лебедев. Одной из целью ударов ВС РФ также стал военный аэродром в Староконстантинове, расположенный в Хмельницкой области Украины, сообщил подпольщик. По его данным, там находятся ремонтные цеха по производству БПЛА."В микрорайон Веснянка после прилета замечено много "скорых".... По предварительным данным, прилетело в военных, связанных с работой на аэродроме", — уточнил Лебедев.Кроме того, российские военные нанесли удар по району железнодорожной станции Басы на юго-востоке Сум, "где расположено множество производственных и складских помещений, задействованных бандеровцами в оборонной промышленности", поделился информацией подпольщик. "[Также] Сумской области прилетело по селу Алексеевка четыре ФАБа… Накануне в Алексеевку заехало пополнение всушников. Заселялись в брошенные дома и прятали технику на территории бывших промышленных предприятий в северо-западной части села. До этого продолжительное время оставшихся местных жителей кошмарили и выгоняли из домов", — заявил Лебедев.В ответ на атаки ВСУ, которые направлены на гражданские объекты, российские военные ударяют по местам концентрации личного состава украинской армии, иностранных наемников, техники, а также прицельно бьют по инфраструктуре противника.О других успехах ВС РФ в материале Российская армия рассекла гарнизон ВСУ в Великой Новоселке. Он блокирован — Рогов
https://ukraina.ru/20250125/1060560185.html
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/03/1059377588_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_ab68c9393a651b173b6f281bccb7d24c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, всу, потери всу, вооруженные силы украины, вс рф, россия, удары
Новости, Украина, ВСУ, потери ВСУ, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Россия, удары

Куда били — везде попали: Лебедев рассказал об ударах ВС России в ночь на 25 января

15:41 25.01.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАртиллеристы бригады имени Александра Невского
Артиллеристы бригады имени Александра Невского - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Вооруженные силы России нанесли удары по военным объектам ВСУ в Полтавской, Хмельницкой, Сумской областях, а также по Черкассам на Украине. Об этом 25 января агентству РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев
По данным подполья, удар в Кременчуге Полтавской области Украины был нанесен по пункту комплектования подразделений ВСУ и в направлении железнодорожного вокзала. Собеседник издания также сообщил, что в 00:50 был зафиксирован удар по Полтаве, и после него Рассошинцы, а также микрорайон Половки остались без электричества.
Помимо этого, Лебедев рассказал об ударах в Черкассах на Украине. По его данным, один из них был направлен в "Химпоселок", промзону с множеством заводов, складов и железнодорожной развязкой.
"Очень хорошо получили прилеты Черкассы и область. Три взрыва в городе: в 00:05, в 02:10, в 02:25 и в 03:35. Один из ударов в военную часть в Черкасском Бору, рядом с бывшим областным противотуберкулезным диспансером, который, кстати, занимают бандеровцы. Два прилета в направлении аэропорта, который используют бандеровцы для военных самолётов", — добавил Лебедев.
Одной из целью ударов ВС РФ также стал военный аэродром в Староконстантинове, расположенный в Хмельницкой области Украины, сообщил подпольщик. По его данным, там находятся ремонтные цеха по производству БПЛА.
"В микрорайон Веснянка после прилета замечено много "скорых".... По предварительным данным, прилетело в военных, связанных с работой на аэродроме", — уточнил Лебедев.
Кроме того, российские военные нанесли удар по району железнодорожной станции Басы на юго-востоке Сум, "где расположено множество производственных и складских помещений, задействованных бандеровцами в оборонной промышленности", поделился информацией подпольщик.
"[Также] Сумской области прилетело по селу Алексеевка четыре ФАБа… Накануне в Алексеевку заехало пополнение всушников. Заселялись в брошенные дома и прятали технику на территории бывших промышленных предприятий в северо-западной части села. До этого продолжительное время оставшихся местных жителей кошмарили и выгоняли из домов", — заявил Лебедев.
В ответ на атаки ВСУ, которые направлены на гражданские объекты, российские военные ударяют по местам концентрации личного состава украинской армии, иностранных наемников, техники, а также прицельно бьют по инфраструктуре противника.
- РИА Новости, 1920, 25.01.2025
12:38
В США свернули все проекты с заголовком "Украина" — ReutersСотрудники агентства США по международному развитию (USAID), которые отвечали за проекты по Украине, получили указ о прекращении финансирования. Об этом 25 января сообщили в Reuters
О других успехах ВС РФ в материале Российская армия рассекла гарнизон ВСУ в Великой Новоселке. Он блокирован — Рогов
 
НовостиУкраинаВСУпотери ВСУВооруженные силы УкраиныВС РФРоссияудары
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:48Такого обстрела еще не было: ВСУ "усеяли" Херсонскую область кассетными бомбами
16:30В Киеве заявили, что Америка спонсирует Украину, несмотря на указ Трампа
16:11Америка прикрыла украинцам въезд в страну — The New York Times
16:00"Заветам Скрипника верны": так могли бы сказать нынешние украинские власти
15:52Около Крыма средства ПВО сбили 11 украинских БПЛА менее чем за час
15:41Куда били — везде попали: Лебедев рассказал об ударах ВС России в ночь на 25 января
14:03Уши Зеленского торчат в Братиславе. В столице Словакии начался первый на территории Евросоюза майдан
13:05Мир через силу или что-то другое? О сроках и результатах первого разговора Путина и Трампа – Гасанов
13:00Российская армия рассекла гарнизон ВСУ в Великой Новоселке. Он блокирован — Рогов
13:00Отказ украинским мигрантам в США, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 25 января
12:38В США свернули все проекты с заголовком "Украина" — Reuters
12:16Демократы забили тревогу: в Конгрессе призвали отменить указ Трампа о приостановке помощи другим странам
11:48Украинские СМИ спрогнозировали завершение конфликта по курсу рубля
11:47Калифорнийский ад и финансирование войны на Украине
11:21"Если честно, мы долго не протянем": наемник ВСУ рассказал о ситуации в Курской области
10:47Трамп порвал нити между Киевом и Вашингтоном: депутат Рады объяснил, зачем и как
10:29Неделя в фотографиях. Красные колготки в Давосе, новый иранский "Заргос" и "лохматый Оскар"
10:19В Америке подсчитали жертвы: Украина уже потеряла солдат больше, чем США в Корее и Вьетнаме
09:56До Днепропетровской области ВС РФ осталось пять километров — командир роты
09:48Майдан против Фицо. Главное на Украине на утро 25 января
Лента новостейМолния