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Такого обстрела еще не было: ВСУ "усеяли" Херсонскую область кассетными бомбами

Такого обстрела еще не было: ВСУ "усеяли" Херсонскую область кассетными бомбами - 25.01.2025 Украина.ру

Такого обстрела еще не было: ВСУ "усеяли" Херсонскую область кассетными бомбами

Город Алешки в Херсонской области "буквально усеян минами-лепестками и неразорвавшимися кассетами". Об этом 25 января сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале

2025-01-25T16:48

2025-01-25T16:48

2025-01-25T16:48

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По его словам, известно о трех погибших мирных жителях, личности которых устанавливаются.Сальдо отметил, что ВСУ задействовали дрон "баба-яга" для дистанционного минирования. Он попросил местных жителей не покидать свои дома и, по возможности, укрыться в убежищах.Другие темы: В Киеве заявили, что Америка спонсирует Украину, несмотря на указ Трампа

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, херсонская область, всу, вооруженные силы украины, дроны, мины, украина, россия