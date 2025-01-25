Такого обстрела еще не было: ВСУ "усеяли" Херсонскую область кассетными бомбами - 25.01.2025 Украина.ру
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Такого обстрела еще не было: ВСУ "усеяли" Херсонскую область кассетными бомбами
Такого обстрела еще не было: ВСУ "усеяли" Херсонскую область кассетными бомбами - 25.01.2025 Украина.ру
Такого обстрела еще не было: ВСУ "усеяли" Херсонскую область кассетными бомбами
Город Алешки в Херсонской области "буквально усеян минами-лепестками и неразорвавшимися кассетами". Об этом 25 января сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале
2025-01-25T16:48
2025-01-25T16:48
новости
херсонская область
всу
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По его словам, известно о трех погибших мирных жителях, личности которых устанавливаются.Сальдо отметил, что ВСУ задействовали дрон "баба-яга" для дистанционного минирования. Он попросил местных жителей не покидать свои дома и, по возможности, укрыться в убежищах.Другие темы: В Киеве заявили, что Америка спонсирует Украину, несмотря на указ Трампа
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новости, херсонская область, всу, вооруженные силы украины, дроны, мины, украина, россия
Новости, Херсонская область, ВСУ, Вооруженные силы Украины, дроны, мины, Украина, Россия

Такого обстрела еще не было: ВСУ "усеяли" Херсонскую область кассетными бомбами

16:48 25.01.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Город Алешки в Херсонской области "буквально усеян минами-лепестками и неразорвавшимися кассетами". Об этом 25 января сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале
По его словам, известно о трех погибших мирных жителях, личности которых устанавливаются.

"Опасность для гражданского населения сохраняется — город усеян минами-лепестками и неразорвавшимися кассетами. Такого массированного обстрела запрещенными видами оружия еще не было. Киевские подонки превзошли самих себя в бессмысленных зверствах против мирных людей", — говорится в публикации губернатора.

Сальдо отметил, что ВСУ задействовали дрон "баба-яга" для дистанционного минирования. Он попросил местных жителей не покидать свои дома и, по возможности, укрыться в убежищах.
Другие темы: В Киеве заявили, что Америка спонсирует Украину, несмотря на указ Трампа
 
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