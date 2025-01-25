Около Крыма средства ПВО сбили 11 украинских БПЛА менее чем за час
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
За 35 минут российские средства ПВО уничтожили 11 беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря. Об этом 25 января сообщило Минобороны РФ
"В период с 10.45 до 11.20 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым", — сказано в сводке ведомства.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 121 украинский беспилотник над территорией страны. Эта атака была самой массированной с начала 2025-го года.