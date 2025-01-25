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Около Крыма средства ПВО сбили 11 украинских БПЛА менее чем за час

Около Крыма средства ПВО сбили 11 украинских БПЛА менее чем за час - 25.01.2025 Украина.ру

Около Крыма средства ПВО сбили 11 украинских БПЛА менее чем за час

За 35 минут российские средства ПВО уничтожили 11 беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря. Об этом 25 января сообщило Минобороны РФ

2025-01-25T15:52

2025-01-25T15:52

2025-01-25T15:52

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Накануне Минобороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 121 украинский беспилотник над территорией страны. Эта атака была самой массированной с начала 2025-го года.Другие новости: Куда били — везде попали: Лебедев рассказал об ударах ВС России в ночь на 25 января

россия

черное море

крым

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, черное море, крым, вооруженные силы украины, пво, бпла, беспилотники