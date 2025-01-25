Около Крыма средства ПВО сбили 11 украинских БПЛА менее чем за час - 25.01.2025 Украина.ру
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Около Крыма средства ПВО сбили 11 украинских БПЛА менее чем за час
Около Крыма средства ПВО сбили 11 украинских БПЛА менее чем за час - 25.01.2025 Украина.ру
Около Крыма средства ПВО сбили 11 украинских БПЛА менее чем за час
За 35 минут российские средства ПВО уничтожили 11 беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря. Об этом 25 января сообщило Минобороны РФ
2025-01-25T15:52
2025-01-25T15:52
новости
россия
черное море
крым
вооруженные силы украины
пво
бпла
беспилотники
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Накануне Минобороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 121 украинский беспилотник над территорией страны. Эта атака была самой массированной с начала 2025-го года.Другие новости: Куда били — везде попали: Лебедев рассказал об ударах ВС России в ночь на 25 января
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новости, россия, черное море, крым, вооруженные силы украины, пво, бпла, беспилотники
Новости, Россия, Черное море, Крым, Вооруженные силы Украины, ПВО, БПЛА, беспилотники

Около Крыма средства ПВО сбили 11 украинских БПЛА менее чем за час

15:52 25.01.2025
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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За 35 минут российские средства ПВО уничтожили 11 беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря. Об этом 25 января сообщило Минобороны РФ
"В период с 10.45 до 11.20 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым", — сказано в сводке ведомства.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 121 украинский беспилотник над территорией страны. Эта атака была самой массированной с начала 2025-го года.
Другие новости: Куда били — везде попали: Лебедев рассказал об ударах ВС России в ночь на 25 января
 
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