ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над территорией России - 24.01.2025 Украина.ру
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ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над территорией России
ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над территорией России - 24.01.2025 Украина.ру
ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над территорией России
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 121 украинский беспилотник над территорией страны за ночь, сообщили в Минобороны РФ
2025-01-24T08:30
2025-01-24T08:33
новости
россия
брянская область
рязанская область
вооруженные силы украины
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Из них 37 беспилотников - над территорией Брянской области, 20 - над территорией Рязанской области, по 17 – над Курской и Саратовской областями, семь – над Ростовской, по шесть – над Московской и Белгородской областями, три – над территорией Воронежской области, по два – над Тульской, Орловской, Липецкой областями, по одному над Крымом и Москвой.О других безуспешных атаках ВСУ - в материале ПВО России сбила 14 ракет Storm Shadow и ATACMS на сайте Украина.ру.
россия
брянская область
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новости, россия, брянская область, рязанская область, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Брянская область, Рязанская область, Вооруженные силы Украины

ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над территорией России

08:30 24.01.2025 (обновлено: 08:33 24.01.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 121 украинский беспилотник над территорией страны за ночь, сообщили в Минобороны РФ
Из них 37 беспилотников - над территорией Брянской области, 20 - над территорией Рязанской области, по 17 – над Курской и Саратовской областями, семь – над Ростовской, по шесть – над Московской и Белгородской областями, три – над территорией Воронежской области, по два – над Тульской, Орловской, Липецкой областями, по одному над Крымом и Москвой.
О других безуспешных атаках ВСУ - в материале ПВО России сбила 14 ракет Storm Shadow и ATACMS на сайте Украина.ру.
 
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