ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над территорией России
08:30 24.01.2025 (обновлено: 08:33 24.01.2025)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 121 украинский беспилотник над территорией страны за ночь, сообщили в Минобороны РФ
Из них 37 беспилотников - над территорией Брянской области, 20 - над территорией Рязанской области, по 17 – над Курской и Саратовской областями, семь – над Ростовской, по шесть – над Московской и Белгородской областями, три – над территорией Воронежской области, по два – над Тульской, Орловской, Липецкой областями, по одному над Крымом и Москвой.
О других безуспешных атаках ВСУ - в материале ПВО России сбила 14 ракет Storm Shadow и ATACMS на сайте Украина.ру.