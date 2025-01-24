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ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над территорией России

ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над территорией России - 24.01.2025 Украина.ру

ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над территорией России

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 121 украинский беспилотник над территорией страны за ночь, сообщили в Минобороны РФ

2025-01-24T08:30

2025-01-24T08:30

2025-01-24T08:33

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Из них 37 беспилотников - над территорией Брянской области, 20 - над территорией Рязанской области, по 17 – над Курской и Саратовской областями, семь – над Ростовской, по шесть – над Московской и Белгородской областями, три – над территорией Воронежской области, по два – над Тульской, Орловской, Липецкой областями, по одному над Крымом и Москвой.О других безуспешных атаках ВСУ - в материале ПВО России сбила 14 ракет Storm Shadow и ATACMS на сайте Украина.ру.

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новости, россия, брянская область, рязанская область, вооруженные силы украины