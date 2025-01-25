Российская армия рассекла гарнизон ВСУ в Великой Новоселке. Он блокирован — Рогов
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке Донецкой Народной Республики (ДНР) рассечен на две части и блокирован на юге и севере поселка. Об этом 25 января агентству РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
"Гарнизон противника рассечен и блокирован в южной и северной части поселка. Штурмовые подразделения группировки "Восток" приступили к уничтожению врага", — рассказал он, добавив, что в поселке продолжается зачистка зданий, подвальных помещений, а также опорных пунктов ВСУ.
По словам Рогова, огневую поддержку штурмовиков ВС РФ обеспечивают расчеты реактивной и ствольной артиллерии, а также операторы fpv-дронов.
Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что оборона ВСУ в Великой Новоселке больше не является "сплошной", а теперь напоминает очаговую. Он также уточнил, что украинским военным было приказано удерживать позиции любой ценой.
"Подобные решения украинского командования фактически обрекли гарнизон в Великой Новоселке на уничтожение, как и во всех других крупных населенных пунктах, которые ВС РФ освободили ранее", — заявил Кимаковский.
В тот же день его слова подтвердил и Рогов, который отметил, что командование ВСУ фактически списало свой гарнизон в Великой Новоселке на верную гибель.
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