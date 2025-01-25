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Российская армия рассекла гарнизон ВСУ в Великой Новоселке. Он блокирован — Рогов

Российская армия рассекла гарнизон ВСУ в Великой Новоселке. Он блокирован — Рогов - 25.01.2025 Украина.ру

Российская армия рассекла гарнизон ВСУ в Великой Новоселке. Он блокирован — Рогов

Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке Донецкой Народной Республики (ДНР) рассечен на две части и блокирован на юге и севере поселка. Об этом 25 января агентству РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов

2025-01-25T13:00

2025-01-25T13:00

2025-01-25T13:00

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По словам Рогова, огневую поддержку штурмовиков ВС РФ обеспечивают расчеты реактивной и ствольной артиллерии, а также операторы fpv-дронов.Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что оборона ВСУ в Великой Новоселке больше не является "сплошной", а теперь напоминает очаговую. Он также уточнил, что украинским военным было приказано удерживать позиции любой ценой. "Подобные решения украинского командования фактически обрекли гарнизон в Великой Новоселке на уничтожение, как и во всех других крупных населенных пунктах, которые ВС РФ освободили ранее", — заявил Кимаковский. В тот же день его слова подтвердил и Рогов, который отметил, что командование ВСУ фактически списало свой гарнизон в Великой Новоселке на верную гибель.Подробности в материале ВС РФ выдвинули гарнизону ВСУ ультиматум о сдаче в Великой НовоселкеДругие темы: "Если честно, мы долго не протянем": наемник ВСУ рассказал о ситуации в Курской области

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новости, россия, донецкая народная республика, днр, вс рф, вооруженные силы украины, владимир рогов