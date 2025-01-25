https://ukraina.ru/20250125/1060558818.html

Калифорнийский ад и финансирование войны на Украине

Калифорнийский ад и финансирование войны на Украине - 25.01.2025 Украина.ру

Калифорнийский ад и финансирование войны на Украине

Пока в Белом доме проходит расселение команды Дональда Трампа, во втором по количеству жителей и известности городе Америки, главном порту американского побережья Лос-Анджелесе продолжается невиданный пожар - горит и не просто горит, а уничтожаются район за районом.

2025-01-25T11:47

2025-01-25T11:47

2025-01-25T11:48

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Более двух недель после начала восьми отдельных пожаров, два из них, самые большие ещё продолжают гореть. А параллельно начался ещё один огромный пожар на севере от города, который движется в его сторону. Из-за пожара Хьюз эвакуировано больше 50 тыс. жителей, в то время как все еще горят 4 тыс 170 гектаров леса и степь.Пожар Палм Палесайд уже уничтожил 9750 гектаров самого города и затушен на 70%, а пожар Эатон, 5% которого продолжает гореть, сожрал 5.800 гектаров города. Потери космические - более 16.000 зданий уничтожены, в долларовых исчислениях это уже самый дорогой пожар в истории Калифорнии – уничтожено имущества на более чем $250 миллиардов. Большинство потерь - у простых людей, которые и так мало обеспечены, и получат мизер от страховок и только $770 от государства.Весь мир смотрит на катастрофу Лос-Анджелеса и удивленно спрашивает, как такое может быть? По интернету летают конспиралогические идеи - от лазерного оружия до рептилоидов, которые выжигают человечество. Всё это очень популярно в США. Конечно, можно задаться вопросом и постараться понять: почему это так? А потому, что правда гораздо страшнее. Правда в том, что большинство американского народа придумает что угодно, только чтобы не смотреть ей в глаза.Правда в том, что мы стали очевидцами гибели цивилизации. Сильные цивилизации редко просто сдаются какому-то внешнему врагу. До того, как враг доходит до ворот и пробивает ногой их гнилые доски, сама цивилизация уже давным-давно сгнила и умерла. Часто враг или чужой приходит и просто подбирает то, что уже развалилось и без владельцев, в ожидании нового хозяина.И вот, мы видим этот коллапс в живом эфире. Конечно, коллапс редко происходит весь, за один удар. Даже когда центральный орган - мозг, сдох, общество, как огромная машина, продолжает двигаться вперед, по инерции. Люди ходят на работу, все происходит вроде бы как прежде, только, когда что-то ломается - это не чинится, не восстанавливается, деньги исчезают, система начинает тормозить. Одни проблемы создают вторичные и так далее, до той поры, пока каскадный эффект не доводит начавшийся развал до конечного краха.Итак, почему горит второй город Америки так сильно и сверхдержава, руководители которой считают, что управляют миром, ничего не может сделать?Картинки пожаров, горящих домов простых людей и замков голливудской элиты - таков пейзаж, на фоне которого в Вашингтоне происходит смена власти. Пожарные, без воды или те, которые тушат мелкие очаги огня женскими сумками, наполненными водой, потому что элементарно нет ведер. Люди и животные бегают везде, а банды на мопедах грабят дома, посреди наступающей стены огня. Красное небо, черные дни. Издали видно, как горят холмы. Как второй город супер- сверх- державы, той исключительной страны, без которой мир не может жить, дошел до этого?А все так же, как всегда - банальная коррупция и некомпетентность.Начнем с базовых факторов Америки и южной Калифорнии.На фотографиях американские дома часто выглядят как замки, дома голливудской элиты, впрочем, и есть замки. Красивые, большие. Даже дома простых людей, среднего класса выглядят как дворцы, особенно в сравнении с какой-то хрущевкой. Эти имиджи Америка много десятилетий продает всему миру, как доказательства их величия.Только проблема в том, что это все поверхностно, все это только витрина. Сами дома собраны из самых дешевых и пожароопасных материалов. Целые комнаты, модульно, выходят с конвейера на заводах, затем их привозят на стройку и вставляют в рамку дома. Рамки, скелет изготавливают из дешевых досок. На этот скелет вешаются доски ДСП, на них сайдинг или тонкий слой декоративных кирпичей. Внутренний слой - самый дешевый гипсокартон, по качеству, настолько дешевый, что найти такой материал в России невозможно, не пройдет минимальных уровней качества и безопасности. Посреди досок - стекловата - изоляция. Да, это все, это стены домов и простого народа и элиты. Крыши покрыты чаще всего тонкой мягкой черепицей из битума, которая крепится гвоздями непосредственно к доскам крыши из фанеры.Дома сгорают молниеносно. У одного из моих соседей был пожар, в левом одноэтажном крыле дома, который возник в результате замыкание в гирлянде на елке. За пять минут приехали пожарные, за три минуты крыша провалилась и колонна огня рванула к небу. При таких пожарах, как в Лос Анджелесе, дома начинают спонтанно гореть, а если искры попадают на крышу- все!Этому еще способствует Санта Ана, нет, не мексиканский император, а ветра, которые дуют с гор. Скорость ветра доходит до 140км/ч. Эти ветра гонят пожар с такой скоростью, что дома просто исчезают на глазах.И к этому добавляются ежедневные землетрясения. Да, подавляющее большинство из них не ощутимо, но эффект отражается на инфраструктуре.А теперь мы подошли к главной проблеме. Простыми словами, второй город Америки, дом для Голливуда - сгнил. Деньги, которые должны идти на ремонты, на развитие сетей, сливаются на безумные проекты и откаты, а где-то просто исчезают в карманах чиновников и их друзей.Так, например, произошло с деревьями, которые обрезают раз, может в 15-16 лет, а не как положено каждые пять. Ветки падают, люди и собственность страдают. А вот когда они сбивают высоковольтные линии, как и случилось с одним из восьми текущих пожаров, все становится намного более серьёзно.Так же и со всей остальной инфраструктурой. Например, в 2024-ом удвоили налог на сантехническую инфраструктуру, так как она находится в ужасном состоянии и требуются её текущие аварийные ремонты, иначе, некоторые части города станут непригодными для проживания. Но ремонты не производились, - ждали до последнего, народ не хотел платить больше, чем обычно и вот теперь всё это аукнулось. Или ремонт и деньги, или забудьте о современных унитазах.Дороги тоже разваливаются. По госстатистике 20% дорог не пригодны для автодвижения, а каждый второй мост находится под угрозой развала. И опять, денег нет. Налоги огромные, а денег нет.Но страшнее всего то, что сегодня удерживает главное внимание мира - водо-сеть.Когда пожарники начали сражаться с пожарами, обнаружилось, что во многих местах отсутствует водо-ответвление и многие гидранты были сухими. Лос-Анджелес построен в пустыне. Город начал сильно расти, когда построили систему каналов, которые привели в эту пустынную местность воду с реки Колорадо, на север, сначала в Имперскую Долину для сельского хозяйства, а потом и в город. Со временем, этого стало не достаточно и фермы стали жертвами города. В нулевых вся вода пошла в город, а фермы зачахли бкз воды.Но вот проблема. В городе, где дождя не было с середины апреля 2024-го, не хватает воды, ну кроме того, что воды достаточно. Проблема во всей системе водоснабжения. В 2015-м объявили о необходимости замены 500 км труб по цене $1,7 миллиардов. В то время заменяли трубы со скоростью 35 км в год. Все осталось как есть, ну, кроме того, что с 2015-го до 2024-го урезали бюджет на 38%, а цены выросли почти в полтора раза. Теперь, в 2024-ом нужно срочно заменить не 500км труб, а 720км, 20% из которых старше 90 лет.Система в катастрофическом состоянии. Протечки везде. В результате государство посчитало, что теряют 32 МИЛЛИАРДА литров воды в год. Сколько-то уходит фонтанами, когда магистрали лопаются и вода прорывается через асфальт, а большая часть воды потихоньку просачивается сквозь щели и трещины в трубах и уходит в почву.Конечно, когда нужно было аварийно поднять давление в водопроводной системе, она не выдержала. Главный резервуар для Палм Палисад был сухой, закрыт на ремонт, а вся остальная система рухнула.Когда журналисты потребовали ответов от шефа МЧС, от шефа водоснабжения и других руководителей города, мэр которого сбежала, никто не смог дать ответов. Эти люди доказали, что их набрали не из- за компетентности, а за то, что они представляют... какое-либо меньшинство - расовое или сексуальное.Пожар в Калифорнии уже обошелся США дороже войны на Украине. Случайность? Думаю, нет. Вместо того, чтобы закупать оружие и содержать прокси-армию, воюющую с Россией на другом континенте, полезнее было бы обеспечить безопасность в своем доме. Но предыдущая администрация считала иначе. И пока, похоже, так же думает и нынешняяЕсть американская поговорка: как "идет" Калифорния, так идет и вся страна. Если это так, тогда мы видим, как на глазах вымирает большая цивилизация - от жадности, коррупции и тупой некомпетентности.О домах украинских генералов, сгоревших в Лос-Анджелесе - в статье "Украинские генералы погорели в Лос-Анджелесе - "Военный обозреватель""

https://ukraina.ru/20240229/1053613977.html

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эксклюзив, америка, украина, сша, дональд трамп, мчс