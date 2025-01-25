https://ukraina.ru/20250125/1060517120.html

Надавит на больное: Царёв о том, как Трамп “приручит” Зеленского

Надавит на больное: Царёв о том, как Трамп “приручит” Зеленского - 25.01.2025 Украина.ру

Надавит на больное: Царёв о том, как Трамп “приручит” Зеленского

Покидая пост президента США, Джо Байден распорядился “накачать Украину оружием и деньгами”, сократив этим самым новому лидеру Америки Дональду Трампу количество рычагов давления на Владимира Зеленского. Теперь переизбранный президент может взяться за деньги главы киевского режима

2025-01-25T07:30

2025-01-25T07:30

2025-01-25T07:30

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв. По его словам, Трамп взял паузу на полгода, чтобы понять, как поступить с Украиной.Царёв отметил, что внутри Украины Зеленский попытается блокировать эту деятельность.“Но [приближенные к Трампу] будут пытаться провести хоть какой-то внешний аудит, чтобы обнаружить, как разворовывались деньги. И возможно, даже ввести санкции”, — заключил экс-депутат.Ранее в интервью изданию Украина.ру ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович заявил, что не в интересах Трампа поддерживать откровенный саботаж, которым занимается Украина.Полный текст интервью Олега Царёва: Даже если Трамп не будет помогать Зеленскому, Байден уже обеспечил Украине два года войны

https://ukraina.ru/20250123/1060515595.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, америка, дональд трамп, владимир зеленский, детали