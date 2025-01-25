Надавит на больное: Царёв о том, как Трамп “приручит” Зеленского - 25.01.2025 Украина.ру
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Надавит на больное: Царёв о том, как Трамп “приручит” Зеленского
Надавит на больное: Царёв о том, как Трамп “приручит” Зеленского - 25.01.2025 Украина.ру
Надавит на больное: Царёв о том, как Трамп “приручит” Зеленского
Покидая пост президента США, Джо Байден распорядился “накачать Украину оружием и деньгами”, сократив этим самым новому лидеру Америки Дональду Трампу количество рычагов давления на Владимира Зеленского. Теперь переизбранный президент может взяться за деньги главы киевского режима
2025-01-25T07:30
2025-01-25T07:30
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв. По его словам, Трамп взял паузу на полгода, чтобы понять, как поступить с Украиной.Царёв отметил, что внутри Украины Зеленский попытается блокировать эту деятельность.“Но [приближенные к Трампу] будут пытаться провести хоть какой-то внешний аудит, чтобы обнаружить, как разворовывались деньги. И возможно, даже ввести санкции”, — заключил экс-депутат.Ранее в интервью изданию Украина.ру ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович заявил, что не в интересах Трампа поддерживать откровенный саботаж, которым занимается Украина.Полный текст интервью Олега Царёва: Даже если Трамп не будет помогать Зеленскому, Байден уже обеспечил Украине два года войны
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новости, украина, сша, америка, дональд трамп, владимир зеленский, детали
Новости, Украина, США, Америка, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, детали

Надавит на больное: Царёв о том, как Трамп “приручит” Зеленского

07:30 25.01.2025
 
© AP / Julia Demaree Nikhinson
- РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© AP / Julia Demaree Nikhinson
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Покидая пост президента США, Джо Байден распорядился “накачать Украину оружием и деньгами”, сократив этим самым новому лидеру Америки Дональду Трампу количество рычагов давления на Владимира Зеленского. Теперь переизбранный президент может взяться за деньги главы киевского режима
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв. По его словам, Трамп взял паузу на полгода, чтобы понять, как поступить с Украиной.
“А демократы перед уходом накачали Украину оружием и деньгами, поэтому рычагов давления на Украину не так много, их надо еще найти. Я думаю, что будут искать деньги Зеленского, и пытаться надавить на него через них”, — считает собеседник издания.
Царёв отметил, что внутри Украины Зеленский попытается блокировать эту деятельность.
“Но [приближенные к Трампу] будут пытаться провести хоть какой-то внешний аудит, чтобы обнаружить, как разворовывались деньги. И возможно, даже ввести санкции”, — заключил экс-депутат.
Ранее в интервью изданию Украина.ру ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович заявил, что не в интересах Трампа поддерживать откровенный саботаж, которым занимается Украина.
Дональд Трамп
23 января, 19:39
Процесс пошёл: Трамп высказался о начале мирного урегулирования российско-украинского конфликтаНовая администрация Белого дома запустила процесс урегулирования конфликта межуд Россией и Украиной. Об этом 23 января заявил президент США Дональд Трамп
Полный текст интервью Олега Царёва: Даже если Трамп не будет помогать Зеленскому, Байден уже обеспечил Украине два года войны
 
НовостиУкраинаСШААмерикаДональд ТрампВладимир Зеленскийдетали
 
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