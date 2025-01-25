Дроны на оптоволокне – не панацея для ВС РФ: Алехин об эффективности “символа Курской операции”

В Китае создан первый в мире дрон, который может и летать, и плавать под водой

Ученые из Китая разработали первый в мире беспилотник, способный работать с подводной лодки. Он может летать в воздухе, а также плавать под водой. Об этом 22 января написало китайское издание South China Morning Post