Дроны на оптоволокне – не панацея для ВС РФ: Алехин об эффективности “символа Курской операции” - 25.01.2025 Украина.ру
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Дроны на оптоволокне – не панацея для ВС РФ: Алехин об эффективности “символа Курской операции”
Дроны на оптоволокне – не панацея для ВС РФ: Алехин об эффективности “символа Курской операции” - 25.01.2025 Украина.ру
Дроны на оптоволокне – не панацея для ВС РФ: Алехин об эффективности “символа Курской операции”
Дроны на оптоволокне хороши при активных боевых действиях. Когда, например, ВС РФ или украинская армия идут в наступление. При статичном фронте они эффективны реже. Таким мнение в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
2025-01-25T06:20
2025-01-25T06:20
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Рассуждая насчет дронов на оптоволокне, которых стали считать одним из символов Курской операции, эксперт уточнил, что эффективны они далеко не всегда.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин рассказал, что ВСУ стали все чаще жаловаться на российские дроны, которые поражают их технику в Сумской области на дистанции в 16-20 километров."И если наши дроны теперь могут летать дальше – это очень хорошо. А если у дрона на оптоволокне достаточно длинная катушка, он еще дальше пролетит. Его же нельзя погасить. Летит – видит цель – падает", — добавил Линин.Полный текст интервью Романа Алехина: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире
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новости, россия, курск, вооруженные силы украины, вс рф, дроны, бпла, беспилотники, детали
Новости, Россия, Курск, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, дроны, БПЛА, беспилотники, детали

Дроны на оптоволокне – не панацея для ВС РФ: Алехин об эффективности “символа Курской операции”

06:20 25.01.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРасчет БПЛА ВС РФ на Запорожском направлении
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© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Дроны на оптоволокне хороши при активных боевых действиях. Когда, например, ВС РФ или украинская армия идут в наступление. При статичном фронте они эффективны реже. Таким мнение в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
Рассуждая насчет дронов на оптоволокне, которых стали считать одним из символов Курской операции, эксперт уточнил, что эффективны они далеко не всегда.
“Во-первых, такие дроны летают на не очень большое расстояние. Во-вторых, их мало. В-третьих, оптоволокно — это, можно сказать, тонкий провод, который уверенно можно применять не во всей местности”, — объяснил Алехин.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин рассказал, что ВСУ стали все чаще жаловаться на российские дроны, которые поражают их технику в Сумской области на дистанции в 16-20 километров.
"И если наши дроны теперь могут летать дальше – это очень хорошо. А если у дрона на оптоволокне достаточно длинная катушка, он еще дальше пролетит. Его же нельзя погасить. Летит – видит цель – падает", — добавил Линин.
- РИА Новости, 1920, 22.01.2025
22 января, 16:36
В Китае создан первый в мире дрон, который может и летать, и плавать под водой Ученые из Китая разработали первый в мире беспилотник, способный работать с подводной лодки. Он может летать в воздухе, а также плавать под водой. Об этом 22 января написало китайское издание South China Morning Post
Полный текст интервью Романа Алехина: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире
 
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