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Только он вернет Америке величие: в Конгрессе предложили разрешить Трампу переизбраться в третий раз
Только он вернет Америке величие: в Конгрессе предложили разрешить Трампу переизбраться в третий раз - 24.01.2025 Украина.ру
Только он вернет Америке величие: в Конгрессе предложили разрешить Трампу переизбраться в третий раз
Несколько членов Палаты представителей Конгресса США выступили с инициативой разрешить президенту США Дональду Трампу переизбираться на третий срок. Об этом 24 января написало агентство РИА Новости
2025-01-24T17:11
2025-01-24T17:11
2025-01-24T17:11
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Автором резолюции является республиканец Энди Оглз. Он объяснил свое предложение тем, что никто не может быть избран на должность президента более трех раз, а также переизбран на дополнительный срок. А Трамп, по словам Оглза, сумел доказать, что является "единственной фигурой в современной истории, способной обратить вспять упадок нации и вернуть Америке величие". Для этого, по мнению члена нижней палаты конгресса, Трамп должен иметь достаточно времени, то есть больше, чем два президентских срока.По его словам, необходимо, чтобы Америка предоставила Трампу все необходимые ресурсы для исправления катастрофического курса, заданного администрацией его предшественника Джо Байдена.Стоит отметить, что на данный момент Дональду Трампу 78 лет. По окончании нынешнего срока у власти президенту США будет 82 года. Если предложение Оглза будет одобрено, то к концу третьего президентского срока Трампу стукнет 86 лет. Джо Байден — прошлый лидер США — ушел со своего поста в возрасте 82 лет. Между тем, Дональд Трамп стал вторым в истории Америки президентом, вернувшимся на пост главы государства с учетом проигрыша на предшествующих выборах. До него это сумел сделать лишь Гровер Кливленд, выигравший выборы в 1884 и 1892 годах.Другие новости: Америке не хватает реализма: Рябков объяснил, почему невозможно предсказать дату завершения конфликта
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новости, америка, сша, дональд трамп, джо байден, президентские выборы, президент сша, конгресс сша
Новости, Америка, США, Дональд Трамп, Джо Байден, президентские выборы, президент США, Конгресс США
Только он вернет Америке величие: в Конгрессе предложили разрешить Трампу переизбраться в третий раз
Несколько членов Палаты представителей Конгресса США выступили с инициативой разрешить президенту США Дональду Трампу переизбираться на третий срок. Об этом 24 января написало агентство РИА Новости
Автором резолюции является республиканец Энди Оглз. Он объяснил свое предложение тем, что никто не может быть избран на должность президента более трех раз, а также переизбран на дополнительный срок. А Трамп, по словам Оглза, сумел доказать, что является "единственной фигурой в современной истории, способной обратить вспять упадок нации и вернуть Америке величие".
Для этого, по мнению члена нижней палаты конгресса, Трамп должен иметь достаточно времени, то есть больше, чем два президентских срока.
"Я предлагаю внести поправку в конституцию, чтобы пересмотреть ограничения, наложенные 22-й поправкой на [количество] президентских сроков. Эта поправка позволит президенту Трампу занимать свой пост три срока и гарантирует, что мы сможем сохранить смелое руководство, в котором так нуждается наша нация", — заявил Оглз.
По его словам, необходимо, чтобы Америка предоставила Трампу все необходимые ресурсы для исправления катастрофического курса, заданного администрацией его предшественника Джо Байдена
.
Стоит отметить, что на данный момент Дональду Трампу 78 лет. По окончании нынешнего срока у власти президенту США будет 82 года. Если предложение Оглза будет одобрено, то к концу третьего президентского срока Трампу стукнет 86 лет. Джо Байден — прошлый лидер США — ушел со своего поста в возрасте 82 лет.
Между тем, Дональд Трамп стал вторым в истории Америки президентом, вернувшимся на пост главы государства с учетом проигрыша на предшествующих выборах. До него это сумел сделать лишь Гровер Кливленд, выигравший выборы в 1884 и 1892 годах.