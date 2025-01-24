Похищали бойцов СВО и вымогали у них деньги: ФСБ сообщила о задержании банды - 24.01.2025 Украина.ру
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Похищали бойцов СВО и вымогали у них деньги: ФСБ сообщила о задержании банды
Похищали бойцов СВО и вымогали у них деньги: ФСБ сообщила о задержании банды - 24.01.2025 Украина.ру
Похищали бойцов СВО и вымогали у них деньги: ФСБ сообщила о задержании банды
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали членов банды, которые подозреваются в похищении военных, участников СВО и вымогательстве. Об этом 24 января сообщило управление ФСБ по Ростовской области
2025-01-24T15:11
2025-01-24T16:08
новости
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ростовская область
фсб
преступления
преступность
сво
военные
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Отмечается, что задержанные привлекли к своим преступлениям двух несовершеннолетних девушек, которые должны были участвовать в их деятельности. Они по интернету назначали свидания военным и бывшим участникам СВО. Мужчины, откликнувшиеся на приглашения, похищались бандитами под видом полицейских. После этого преступники вымогали у них деньги. В сообщении ФСБ говорится, что шантажисты требовали более трех миллионов рублей.Между тем, ФСБ в пятницу задержала не только банду преступников. 24 января в Краснодаре задержан гражданин России 1968 года рождения, подозреваемый в государственной измене. "Установлено, что задержанный, являющийся командиром воздушного судна, инициативно связался с волонтером, осуществляющим сбор денежных средств для финансирования ВСУ", — говорится в сообщении ведомства. Ранее в новостях: Мошенники крадут деньги у участников СВО, но почему-то в гривнах и по киевскому времени
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новости, россия, ростовская область, фсб, преступления, преступность, сво, военные
Новости, Россия, Ростовская область, ФСБ, преступления, преступность, СВО, военные

Похищали бойцов СВО и вымогали у них деньги: ФСБ сообщила о задержании банды

15:11 24.01.2025 (обновлено: 16:08 24.01.2025)
 
© ФСБ РФ
© ФСБ РФ
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали членов банды, которые подозреваются в похищении военных, участников СВО и вымогательстве. Об этом 24 января сообщило управление ФСБ по Ростовской области
Отмечается, что задержанные привлекли к своим преступлениям двух несовершеннолетних девушек, которые должны были участвовать в их деятельности. Они по интернету назначали свидания военным и бывшим участникам СВО.
Мужчины, откликнувшиеся на приглашения, похищались бандитами под видом полицейских. После этого преступники вымогали у них деньги. В сообщении ФСБ говорится, что шантажисты требовали более трех миллионов рублей.
Между тем, ФСБ в пятницу задержала не только банду преступников. 24 января в Краснодаре задержан гражданин России 1968 года рождения, подозреваемый в государственной измене.
"Установлено, что задержанный, являющийся командиром воздушного судна, инициативно связался с волонтером, осуществляющим сбор денежных средств для финансирования ВСУ", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в новостях: Мошенники крадут деньги у участников СВО, но почему-то в гривнах и по киевскому времени
 
НовостиРоссияРостовская областьФСБпреступленияпреступностьСВОвоенные
 
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