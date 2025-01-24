https://ukraina.ru/20250124/1060540455.html

Дерипаска засомневался, что Трамп поспособствует снижению цен на нефть

Дерипаска засомневался, что Трамп поспособствует снижению цен на нефть - 24.01.2025 Украина.ру

Дерипаска засомневался, что Трамп поспособствует снижению цен на нефть

Бизнесмен Олег Дерипаска в своем телеграм-канале заявил, что обращение президента США Дональда Трампа к ОПЕК за снижением цен на нефть было предсказуемым

2025-01-24T14:46

2025-01-24T14:46

2025-01-24T14:46

новости

сша

саудовская аравия

украина

дональд трамп

олег дерипаска

дмитрий песков

опек

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101114/24/1011142421_0:153:2888:1778_1920x0_80_0_0_8a91b52979694bffc150415941be1cc6.jpg

"Просто как-то не очень верится, что слова и санкции кого-то убедят в этом. Особенно когда США рассчитывают получить 1 000 000 000 000 долларов инвестиций из Саудовской Аравии", - сказал Дерипаска.Накануне Трамп заявил, что намерен попросить ОПЕК и, в особенности, Саудовскую Аравию снизить цены на нефть, так как он считает, что это может способствовать завершению конфликта на Украине.Саудовское агентство печати сообщало, что наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бин Абдулазиз Аль Сауд в телефонном разговоре с Трампом подтвердил намерение увеличить инвестиции и торговлю с США по меньшей мере на 600 миллиардов долларов за четыре года, и, возможно, даже больше. А Трамп в свою очередь чуть позже заявил, что попросит увеличить сумму примерно до 1 триллиона.О реакции Кремля на заявление Трампа - в материале "Цены на нефть ни при чем": Песков назвал причину украинского конфликта на сайте Украина.ру.

сша

саудовская аравия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, саудовская аравия, украина, дональд трамп, олег дерипаска, дмитрий песков, опек