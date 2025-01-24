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Дерипаска засомневался, что Трамп поспособствует снижению цен на нефть
Дерипаска засомневался, что Трамп поспособствует снижению цен на нефть - 24.01.2025 Украина.ру
Дерипаска засомневался, что Трамп поспособствует снижению цен на нефть
Бизнесмен Олег Дерипаска в своем телеграм-канале заявил, что обращение президента США Дональда Трампа к ОПЕК за снижением цен на нефть было предсказуемым
2025-01-24T14:46
2025-01-24T14:46
2025-01-24T14:46
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сша
саудовская аравия
украина
дональд трамп
олег дерипаска
дмитрий песков
опек
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"Просто как-то не очень верится, что слова и санкции кого-то убедят в этом. Особенно когда США рассчитывают получить 1 000 000 000 000 долларов инвестиций из Саудовской Аравии", - сказал Дерипаска.Накануне Трамп заявил, что намерен попросить ОПЕК и, в особенности, Саудовскую Аравию снизить цены на нефть, так как он считает, что это может способствовать завершению конфликта на Украине.Саудовское агентство печати сообщало, что наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бин Абдулазиз Аль Сауд в телефонном разговоре с Трампом подтвердил намерение увеличить инвестиции и торговлю с США по меньшей мере на 600 миллиардов долларов за четыре года, и, возможно, даже больше. А Трамп в свою очередь чуть позже заявил, что попросит увеличить сумму примерно до 1 триллиона.О реакции Кремля на заявление Трампа - в материале "Цены на нефть ни при чем": Песков назвал причину украинского конфликта на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, сша, саудовская аравия, украина, дональд трамп, олег дерипаска, дмитрий песков, опек
Новости, США, Саудовская Аравия, Украина, Дональд Трамп, Олег Дерипаска, Дмитрий Песков, ОПЕК
Дерипаска засомневался, что Трамп поспособствует снижению цен на нефть
Бизнесмен Олег Дерипаска в своем телеграм-канале заявил, что обращение президента США Дональда Трампа к ОПЕК за снижением цен на нефть было предсказуемым