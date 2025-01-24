https://ukraina.ru/20250124/1060539457.html

Почему Трампу придется воевать на два фронта и что теперь ждет Украину и Зеленского – Селезнёв

Почему Трампу придется воевать на два фронта и что теперь ждет Украину и Зеленского – Селезнёв - 24.01.2025 Украина.ру

Почему Трампу придется воевать на два фронта и что теперь ждет Украину и Зеленского – Селезнёв

Социолог Денис Селезнёв в эфире Украина.ру рассмотрел методы, применяемые Трампом в отношении украинского конфликта, наследство, которое оставил ему Байден, попытки Зеленского удержаться у власти, а также текущее положение дел для ВСУ на фронте

2025-01-24T14:15

2025-01-24T14:15

2025-01-24T14:15

видео

вооруженные силы украины

ес

владимир зеленский

дональд трамп

россия

германия

украина

евросоюз

джо байден

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00:23 – Трамп и решение украинского конфликта.08:10 – О текущем статусе Зеленского.14:34 – О наследстве Байдена.20:56 – О ситуации на фронте.

россия

германия

украина

давос

днр

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