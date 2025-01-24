Почему Трампу придется воевать на два фронта и что теперь ждет Украину и Зеленского – Селезнёв - 24.01.2025 Украина.ру
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Почему Трампу придется воевать на два фронта и что теперь ждет Украину и Зеленского – Селезнёв
Почему Трампу придется воевать на два фронта и что теперь ждет Украину и Зеленского – Селезнёв - 24.01.2025 Украина.ру
Почему Трампу придется воевать на два фронта и что теперь ждет Украину и Зеленского – Селезнёв
Социолог Денис Селезнёв в эфире Украина.ру рассмотрел методы, применяемые Трампом в отношении украинского конфликта, наследство, которое оставил ему Байден, попытки Зеленского удержаться у власти, а также текущее положение дел для ВСУ на фронте
2025-01-24T14:15
2025-01-24T14:15
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вооруженные силы украины
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владимир зеленский
дональд трамп
россия
германия
украина
евросоюз
джо байден
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00:23 – Трамп и решение украинского конфликта.08:10 – О текущем статусе Зеленского.14:34 – О наследстве Байдена.20:56 – О ситуации на фронте.
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видео, вооруженные силы украины, ес, владимир зеленский, дональд трамп, россия, германия, украина, евросоюз, джо байден, давос, днр, александр сырский, видео
Видео, Вооруженные силы Украины, ЕС, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Россия, Германия, Украина, Евросоюз, Джо Байден, Давос, ДНР, Александр Сырский

Почему Трампу придется воевать на два фронта и что теперь ждет Украину и Зеленского – Селезнёв

14:15 24.01.2025
 
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Социолог Денис Селезнёв в эфире Украина.ру рассмотрел методы, применяемые Трампом в отношении украинского конфликта, наследство, которое оставил ему Байден, попытки Зеленского удержаться у власти, а также текущее положение дел для ВСУ на фронте
00:23 – Трамп и решение украинского конфликта.
08:10 – О текущем статусе Зеленского.
14:34 – О наследстве Байдена.
20:56 – О ситуации на фронте.
 
ВидеоВооруженные силы УкраиныЕСВладимир ЗеленскийДональд ТрампРоссияГерманияУкраинаЕвросоюзДжо БайденДавосДНРАлександр Сырский
 
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