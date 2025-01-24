https://ukraina.ru/20250124/1060539457.html
Почему Трампу придется воевать на два фронта и что теперь ждет Украину и Зеленского – Селезнёв
Почему Трампу придется воевать на два фронта и что теперь ждет Украину и Зеленского – Селезнёв - 24.01.2025 Украина.ру
Почему Трампу придется воевать на два фронта и что теперь ждет Украину и Зеленского – Селезнёв
Социолог Денис Селезнёв в эфире Украина.ру рассмотрел методы, применяемые Трампом в отношении украинского конфликта, наследство, которое оставил ему Байден, попытки Зеленского удержаться у власти, а также текущее положение дел для ВСУ на фронте
2025-01-24T14:15
2025-01-24T14:15
2025-01-24T14:15
видео
вооруженные силы украины
ес
владимир зеленский
дональд трамп
россия
германия
украина
евросоюз
джо байден
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00:23 – Трамп и решение украинского конфликта.08:10 – О текущем статусе Зеленского.14:34 – О наследстве Байдена.20:56 – О ситуации на фронте.
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, вооруженные силы украины, ес, владимир зеленский, дональд трамп, россия, германия, украина, евросоюз, джо байден, давос, днр, александр сырский, видео
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Почему Трампу придется воевать на два фронта и что теперь ждет Украину и Зеленского – Селезнёв
Социолог Денис Селезнёв в эфире Украина.ру рассмотрел методы, применяемые Трампом в отношении украинского конфликта, наследство, которое оставил ему Байден, попытки Зеленского удержаться у власти, а также текущее положение дел для ВСУ на фронте
00:23 – Трамп и решение украинского конфликта.
08:10 – О текущем статусе Зеленского.
14:34 – О наследстве Байдена.
20:56 – О ситуации на фронте.