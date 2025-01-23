https://ukraina.ru/20250123/1060492491.html

Большая Новоселка: гарнизон ВСУ в аду полукотла. Контрнаступ ВСУ под Курахово захлебнулся

Большая Новоселка: гарнизон ВСУ в аду полукотла. Контрнаступ ВСУ под Курахово захлебнулся - 23.01.2025 Украина.ру

Большая Новоселка: гарнизон ВСУ в аду полукотла. Контрнаступ ВСУ под Курахово захлебнулся

Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации на фронте в ДНР

2025-01-23T06:20

2025-01-23T06:20

2025-01-23T06:20

эксклюзив

курахово

запорожская область

орехов

александр чаленко

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Важный логистический центр и последний украинский укреп на севере Запорожской области – Большая Новоселка/Великая Новоселка – на грани падения. Счет идет на дни. С юга, севера и востока городок обложили российские подразделения. Осталось небольшое горлышко в 2-3 км, через которое украинцы еще могут выйти к своим, но, чтобы это сделать, необходимо преодолеть водное препятствие в виде речки Мокрые Ялы. При этом российские бойцы уже начали продвижение в северной и восточной частях городка.Городок находится на холме высотой 106 метров. Вокруг низина. Практически он весь со всех сторон опоясан речушками. Площадь его небольшая – 9 кв.км. Условно говоря – три на три километра. Когда-то в нем жило 5-6 тысяч человек. Сейчас не больше трехсот."Холм и особенно водные препятствия делают Большую Новоселку удобной в обороне. Напомню, что весной 2022 года российская армия не смогла ее взять, закрепившись на южных окраинах – в районе села Времьевка, по имени которого и получил название Времьевский выступ, который в ходе "контрнаступа" 2023 года срезала ВСУ.Нынешние бои за Большую Новоселку начались еще в ноябре 2024 года. Те особенности местности, которые помогали ВСУ там держать оборону, теперь сделали городок ловушкой для укропов: все мосты через тамошние речушки разнесены, а как зимой в холодную погоду перебираться на другой берег, чтоб спастись, большой вопрос для остатков гарнизона", - говорит Елена Бобкова.Наша собеседница не сомневается, что российская армия после падения обороны Большой Новоселки двинет по запорожской трассе на Гуляйполе, потом на Орехов, а уже затем на Запорожье, снося украинские тылы.Вечером 23 января стало известно, что враг попытался нанести контрудар в районе Курахово."Что сейчас об этом известно. Укропы приехали на четырех бронемашинах. Наши вовремя это заметив, врезали по первой машине и подбили ее. В это время украинский десант высадился из оставшихся машин, которые стали быстро уходить от огня, открытого нашими. В общем, они ушли, а сам десант был уничтожен нашей артой. Вот такая печалька", - рассказала Бобкова.После падения Большой Новоселки российская армия продолжит свое наступление на Покровск, который она постепенно окружает, отрезая логистические пути, по которому идет снабжение украинского гарнизона.Стало известно, что командование гарнизона покинуло город, что свидетельствует о том, что оно понимает, что Покровск приговорен. Пока успешным можно назвать охват города с юга, но ожидается удар, который будет нанесен по северному флангу этого населенного пункта.Читайте также материал Александра Чаленко Большая Новоселка на грани падения: российская армия прижала ВСУ к реке

https://ukraina.ru/20250122/1060451567.html

https://ukraina.ru/20250113/1060223005.html

курахово

запорожская область

орехов

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, курахово, запорожская область, орехов, александр чаленко