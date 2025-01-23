Большая Новоселка: гарнизон ВСУ в аду полукотла. Контрнаступ ВСУ под Курахово захлебнулся - 23.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250123/1060492491.html
Большая Новоселка: гарнизон ВСУ в аду полукотла. Контрнаступ ВСУ под Курахово захлебнулся
Большая Новоселка: гарнизон ВСУ в аду полукотла. Контрнаступ ВСУ под Курахово захлебнулся - 23.01.2025 Украина.ру
Большая Новоселка: гарнизон ВСУ в аду полукотла. Контрнаступ ВСУ под Курахово захлебнулся
Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации на фронте в ДНР
2025-01-23T06:20
2025-01-23T06:20
эксклюзив
курахово
запорожская область
орехов
александр чаленко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/02/1057187443_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_779ea48fc60f8f19c6b3c7d310b59706.jpg
Важный логистический центр и последний украинский укреп на севере Запорожской области – Большая Новоселка/Великая Новоселка – на грани падения. Счет идет на дни. С юга, севера и востока городок обложили российские подразделения. Осталось небольшое горлышко в 2-3 км, через которое украинцы еще могут выйти к своим, но, чтобы это сделать, необходимо преодолеть водное препятствие в виде речки Мокрые Ялы. При этом российские бойцы уже начали продвижение в северной и восточной частях городка.Городок находится на холме высотой 106 метров. Вокруг низина. Практически он весь со всех сторон опоясан речушками. Площадь его небольшая – 9 кв.км. Условно говоря – три на три километра. Когда-то в нем жило 5-6 тысяч человек. Сейчас не больше трехсот."Холм и особенно водные препятствия делают Большую Новоселку удобной в обороне. Напомню, что весной 2022 года российская армия не смогла ее взять, закрепившись на южных окраинах – в районе села Времьевка, по имени которого и получил название Времьевский выступ, который в ходе "контрнаступа" 2023 года срезала ВСУ.Нынешние бои за Большую Новоселку начались еще в ноябре 2024 года. Те особенности местности, которые помогали ВСУ там держать оборону, теперь сделали городок ловушкой для укропов: все мосты через тамошние речушки разнесены, а как зимой в холодную погоду перебираться на другой берег, чтоб спастись, большой вопрос для остатков гарнизона", - говорит Елена Бобкова.Наша собеседница не сомневается, что российская армия после падения обороны Большой Новоселки двинет по запорожской трассе на Гуляйполе, потом на Орехов, а уже затем на Запорожье, снося украинские тылы.Вечером 23 января стало известно, что враг попытался нанести контрудар в районе Курахово."Что сейчас об этом известно. Укропы приехали на четырех бронемашинах. Наши вовремя это заметив, врезали по первой машине и подбили ее. В это время украинский десант высадился из оставшихся машин, которые стали быстро уходить от огня, открытого нашими. В общем, они ушли, а сам десант был уничтожен нашей артой. Вот такая печалька", - рассказала Бобкова.После падения Большой Новоселки российская армия продолжит свое наступление на Покровск, который она постепенно окружает, отрезая логистические пути, по которому идет снабжение украинского гарнизона.Стало известно, что командование гарнизона покинуло город, что свидетельствует о том, что оно понимает, что Покровск приговорен. Пока успешным можно назвать охват города с юга, но ожидается удар, который будет нанесен по северному флангу этого населенного пункта.Читайте также материал Александра Чаленко Большая Новоселка на грани падения: российская армия прижала ВСУ к реке
https://ukraina.ru/20250122/1060451567.html
https://ukraina.ru/20250113/1060223005.html
курахово
запорожская область
орехов
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Александр Чаленко
Александр Чаленко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/02/1057187443_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_c8298b772767d73ba38c0e5a2abf3db8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, курахово, запорожская область, орехов, александр чаленко
Эксклюзив, Курахово, Запорожская область, Орехов, Александр Чаленко

Большая Новоселка: гарнизон ВСУ в аду полукотла. Контрнаступ ВСУ под Курахово захлебнулся

06:20 23.01.2025
 
Подбитые танки
Подбитые танки
Читать в
ДзенTelegram
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации на фронте в ДНР
Важный логистический центр и последний украинский укреп на севере Запорожской области – Большая Новоселка/Великая Новоселка – на грани падения. Счет идет на дни. С юга, севера и востока городок обложили российские подразделения. Осталось небольшое горлышко в 2-3 км, через которое украинцы еще могут выйти к своим, но, чтобы это сделать, необходимо преодолеть водное препятствие в виде речки Мокрые Ялы. При этом российские бойцы уже начали продвижение в северной и восточной частях городка.
Городок находится на холме высотой 106 метров. Вокруг низина. Практически он весь со всех сторон опоясан речушками. Площадь его небольшая – 9 кв.км. Условно говоря – три на три километра. Когда-то в нем жило 5-6 тысяч человек. Сейчас не больше трехсот.
- РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Вчера, 04:55
"Наш танкист в отличие от укропа не будет бить по мирным домам". Чем отличается российская армия от ВСУНи для кого не секрет, что от военных действий страдает мирное население. Задача любой армии, которая соблюдает все военные конвенции и добровольно взятые на себя обязательства, минимизировать потери среди гражданского населения. Хотя население, безусловно, страдает в первую очередь во время военных действий.
"Холм и особенно водные препятствия делают Большую Новоселку удобной в обороне. Напомню, что весной 2022 года российская армия не смогла ее взять, закрепившись на южных окраинах – в районе села Времьевка, по имени которого и получил название Времьевский выступ, который в ходе "контрнаступа" 2023 года срезала ВСУ.
Нынешние бои за Большую Новоселку начались еще в ноябре 2024 года. Те особенности местности, которые помогали ВСУ там держать оборону, теперь сделали городок ловушкой для укропов: все мосты через тамошние речушки разнесены, а как зимой в холодную погоду перебираться на другой берег, чтоб спастись, большой вопрос для остатков гарнизона", - говорит Елена Бобкова.
Наша собеседница не сомневается, что российская армия после падения обороны Большой Новоселки двинет по запорожской трассе на Гуляйполе, потом на Орехов, а уже затем на Запорожье, снося украинские тылы.
Вечером 23 января стало известно, что враг попытался нанести контрудар в районе Курахово.
13 января, 12:17
Форсирование Днепра и другие ближайшие цели России: "Араб" о фронте, Трампе, Украине и Приднестровье
"Что сейчас об этом известно. Укропы приехали на четырех бронемашинах. Наши вовремя это заметив, врезали по первой машине и подбили ее. В это время украинский десант высадился из оставшихся машин, которые стали быстро уходить от огня, открытого нашими. В общем, они ушли, а сам десант был уничтожен нашей артой. Вот такая печалька", - рассказала Бобкова.
После падения Большой Новоселки российская армия продолжит свое наступление на Покровск, который она постепенно окружает, отрезая логистические пути, по которому идет снабжение украинского гарнизона.
Стало известно, что командование гарнизона покинуло город, что свидетельствует о том, что оно понимает, что Покровск приговорен. Пока успешным можно назвать охват города с юга, но ожидается удар, который будет нанесен по северному флангу этого населенного пункта.
Читайте также материал Александра Чаленко Большая Новоселка на грани падения: российская армия прижала ВСУ к реке
 
ЭксклюзивКураховоЗапорожская областьОреховАлександр Чаленко
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:50Грег Вайнер: Пока Зеленский борется за Европу, Трамп готовит России нефтяной крах
06:45"Кассандра" украинской политики. Чем опасен для Киева политолог Руслан Бортник
06:30Не перемирие, но прочный мир. Украинские и российские эксперты и политики о будущем
06:20Большая Новоселка: гарнизон ВСУ в аду полукотла. Контрнаступ ВСУ под Курахово захлебнулся
06:15Ситуация с каждым днем ухудшается: эксперт рассказал, как ВС РФ громят ВСУ под Липцами и Волчанском
06:00Наступление в Судже, удар на Глушково или Красную Яругу: Алехин о том, где еще могут атаковать ВСУ
05:54Глобалисты Давоса уходят в тень
05:45"Ни один из них не доживет до суда": волонтер рассказал про зверства нацистов из ВСУ в Курской области
05:30Трамп вернулся, что дальше? Украина в международном контексте
05:20Один летит, другой заряжаешь: волонтер о том, когда русские "Бабки-Ежки" устроят "карусель" для ВСУ
05:15"Может быть, это намек на Украину?" Лозовский об американских выборах и торжественной речи Трампа
05:00"Под Купянском не смолкает канонада": Алехин о том, как бойцы "Запада" расширяют плацдарм в Двуречной
04:45На фронте уже появилась "Баба-Яга", но пока ВС РФ уступают противнику в агродронах — военный волонтер
04:30"Мы их сожгли, ВСУ откатились": Алехин рассказал о новой попытке прорыва врага в Курской области
04:15"Не всё так однозначно": Лозанский о том, чего ожидать от команды Трампа по ситуации на Украине
04:00Котел для ВСУ и оперативный простор: Алехин раскрыл, что даст освобождение Черкасского Поречного
03:45Ждем звонок Путину: Лозанский рассказал, насколько члены команды Трампа будут лояльны к его идеям
03:30Если Зеленский готов сесть за стол переговоров, это не значит, что с ним будут разговаривать — Алехин
03:15Переговоры по статусу Украины: эксперт рассказал, на каких условиях можно договориться о "твердом мире"
03:00"ВСУ грозит очередной котел": Алехин рассказал, как бойцы "Запада" громят оборону врага под Купянском
Лента новостейМолния