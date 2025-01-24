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Бойцы закрепляются в Викторовке и продвигаются в Куриловке: Алехин сообщил о боях в Курской области
Бойцы закрепляются в Викторовке и продвигаются в Куриловке: Алехин сообщил о боях в Курской области - 24.01.2025 Украина.ру
Бойцы закрепляются в Викторовке и продвигаются в Куриловке: Алехин сообщил о боях в Курской области
Населенный пункт Викторовка находится на правом (высоком) берегу реки Малая Локня в 13 километрах к северо-западу от Суджи. Он является важным логистическим узлом: от него всего два километра до трассы "Льгов — Суджа". Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-01-24T06:10
2025-01-24T06:10
2025-01-24T06:10
новости
россия
курская область
геннадий алехин
всу
льгов
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север
трасса
бои
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В Суджанском районе Курской области с нарастающей силой идут позиционные бои. Штурмовые подразделения ВС РФ продолжают атаковать со стороны Новоивановки и Леонидово, рассказал эксперт.Противник пытается давить в Махновке, в районе Погребков и обеих Сорочин. По Мартыновке российская авиация ранним утром вновь нанесла удар ФАБ-3000. Был уничтожен ангар с военной техникой и личным составом ВСУ, отметил полковник запаса.В результате прорыва армейские части РФ потеснили ВСУ по направлению к населенным пунктам Никольское и Викторовка, сообщил Алехин.Он отметил, что Викторовка находится на правом (высоком) берегу реки Малая Локня в 13 километрах к северо-западу от Суджи. "По поступающей информации с мест, наши штурмовые группы уже закрепляются в самой Викторовке, а морпехи продвигаются с тяжелыми боями в Куриловке и окрестных лесопосадках", – подчеркнул Адехин.Поселок является важным логистическим узлом: от него всего два километра до трассы "Льгов — Суджа", с выходом на дороги в Старую и Новую Сорочины и железнодорожную станцию Локинская, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Курском накрыли ВСУ огнем, чтобы лишить Зеленского "газового козыря" на сайте Украина.ру.Про подготовку украинских военных в учебном центре "Десна" – в интервью Александра Зимовского: Россия под Курском не устроит ВСУ мешок с узким горлом, пока не разберется с Сумами на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250123/1060503033.html
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новости, россия, курская область, геннадий алехин, всу, льгов, суджа, север, трасса, бои, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Курская область, Геннадий Алехин, ВСУ, Льгов, Суджа, север, трасса, бои, СВО, детали, Спецоперация
Бойцы закрепляются в Викторовке и продвигаются в Куриловке: Алехин сообщил о боях в Курской области
Населенный пункт Викторовка находится на правом (высоком) берегу реки Малая Локня в 13 километрах к северо-западу от Суджи. Он является важным логистическим узлом: от него всего два километра до трассы "Льгов — Суджа". Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В Суджанском районе Курской области с нарастающей силой идут позиционные бои. Штурмовые подразделения ВС РФ продолжают атаковать со стороны Новоивановки и Леонидово, рассказал эксперт.
Противник пытается давить в Махновке, в районе Погребков и обеих Сорочин. По Мартыновке российская авиация ранним утром вновь нанесла удар ФАБ-3000. Был уничтожен ангар с военной техникой и личным составом ВСУ, отметил полковник запаса.
В результате прорыва армейские части РФ потеснили ВСУ по направлению к населенным пунктам Никольское
и Викторовка, сообщил Алехин.
"Активная фаза боестолкновений на этом участке началась еще несколько дней назад, а за минувшие сутки огневой натиск со стороны частей и подразделений группировки войск "Север" только усилился", – уточнил полковник запаса.
Он отметил, что Викторовка находится на правом (высоком) берегу реки Малая Локня в 13 километрах к северо-западу от Суджи.
"По поступающей информации с мест, наши штурмовые группы уже закрепляются в самой Викторовке, а морпехи продвигаются с тяжелыми боями в Куриловке и окрестных лесопосадках", – подчеркнул Адехин.
Поселок является важным логистическим узлом: от него всего два километра до трассы "Льгов — Суджа", с выходом на дороги в Старую и Новую Сорочины и железнодорожную станцию Локинская, заключил собеседник издания.