https://ukraina.ru/20250124/1060519405.html

Бойцы закрепляются в Викторовке и продвигаются в Куриловке: Алехин сообщил о боях в Курской области

Бойцы закрепляются в Викторовке и продвигаются в Куриловке: Алехин сообщил о боях в Курской области - 24.01.2025 Украина.ру

Бойцы закрепляются в Викторовке и продвигаются в Куриловке: Алехин сообщил о боях в Курской области

Населенный пункт Викторовка находится на правом (высоком) берегу реки Малая Локня в 13 километрах к северо-западу от Суджи. Он является важным логистическим узлом: от него всего два километра до трассы "Льгов — Суджа". Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-01-24T06:10

2025-01-24T06:10

2025-01-24T06:10

новости

россия

курская область

геннадий алехин

всу

льгов

суджа

север

трасса

бои

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В Суджанском районе Курской области с нарастающей силой идут позиционные бои. Штурмовые подразделения ВС РФ продолжают атаковать со стороны Новоивановки и Леонидово, рассказал эксперт.Противник пытается давить в Махновке, в районе Погребков и обеих Сорочин. По Мартыновке российская авиация ранним утром вновь нанесла удар ФАБ-3000. Был уничтожен ангар с военной техникой и личным составом ВСУ, отметил полковник запаса.В результате прорыва армейские части РФ потеснили ВСУ по направлению к населенным пунктам Никольское и Викторовка, сообщил Алехин.Он отметил, что Викторовка находится на правом (высоком) берегу реки Малая Локня в 13 километрах к северо-западу от Суджи. "По поступающей информации с мест, наши штурмовые группы уже закрепляются в самой Викторовке, а морпехи продвигаются с тяжелыми боями в Куриловке и окрестных лесопосадках", – подчеркнул Адехин.Поселок является важным логистическим узлом: от него всего два километра до трассы "Льгов — Суджа", с выходом на дороги в Старую и Новую Сорочины и железнодорожную станцию Локинская, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Курском накрыли ВСУ огнем, чтобы лишить Зеленского "газового козыря" на сайте Украина.ру.Про подготовку украинских военных в учебном центре "Десна" – в интервью Александра Зимовского: Россия под Курском не устроит ВСУ мешок с узким горлом, пока не разберется с Сумами на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250123/1060503033.html

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