https://ukraina.ru/20250124/1060518514.html

По стандартам НАТО: эксперт рассказал, как готовят украинских военных в учебном центре "Десна"

По стандартам НАТО: эксперт рассказал, как готовят украинских военных в учебном центре "Десна" - 24.01.2025 Украина.ру

По стандартам НАТО: эксперт рассказал, как готовят украинских военных в учебном центре "Десна"

После того, как "Десна" перешла под крыло Украины, там смягчился режим, но основные направления подготовки остались: пехота, танки и даже учебное поле для ЗРК. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский

2025-01-24T04:45

2025-01-24T04:45

2025-01-24T04:45

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В Советской Армии было несколько учебных центров, включая военно-учебный центр "Десна" в Черниговская области, про которые ходили легенды, что там якобы очень жесткий режим подготовки, рассказал эксперт.Не думаю, что "Десна" в этом отношении серьезно отличалась от военного городка Печи под Борисовом в Белоруссии. Тем более, там еще была школа прапорщиков, куда направлялись люди, желавшие продолжить службу в этом почетном звании, отметил Зимовский.После того, как "Десна" перешла под крыло Украины, там смягчился режим, но основные направления подготовки остались: пехота, танки и даже учебное поле для ЗРК, которые входят в состав пехотных подразделений, уточнил эксперт."Украинская пропаганда хвастается, что сейчас в "Десне" про школу прапорщиков давно забыли и что подготовка проходит по стандартам НАТО (чуть ли не как во французском учебном центре "Иностранного легиона" в Кастельнодари), но я там не был и подтвердить это не могу", – подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Зимовского: Россия под Курском не устроит ВСУ мешок с узким горлом, пока не разберется с Сумами на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО – в материале "Геннадий Алехин: ВСУ все еще могут ударить на Обоянь, а России нужно послать "Орешник" на заводы Харькова" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250123/1060513930.html

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