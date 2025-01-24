По стандартам НАТО: эксперт рассказал, как готовят украинских военных в учебном центре "Десна" - 24.01.2025 Украина.ру
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По стандартам НАТО: эксперт рассказал, как готовят украинских военных в учебном центре "Десна"
По стандартам НАТО: эксперт рассказал, как готовят украинских военных в учебном центре "Десна" - 24.01.2025 Украина.ру
По стандартам НАТО: эксперт рассказал, как готовят украинских военных в учебном центре "Десна"
После того, как "Десна" перешла под крыло Украины, там смягчился режим, но основные направления подготовки остались: пехота, танки и даже учебное поле для ЗРК. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
2025-01-24T04:45
2025-01-24T04:45
новости
украина
россия
черниговская область
военные
обучение
чернигов
пехота
танки
полигон
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В Советской Армии было несколько учебных центров, включая военно-учебный центр "Десна" в Черниговская области, про которые ходили легенды, что там якобы очень жесткий режим подготовки, рассказал эксперт.Не думаю, что "Десна" в этом отношении серьезно отличалась от военного городка Печи под Борисовом в Белоруссии. Тем более, там еще была школа прапорщиков, куда направлялись люди, желавшие продолжить службу в этом почетном звании, отметил Зимовский.После того, как "Десна" перешла под крыло Украины, там смягчился режим, но основные направления подготовки остались: пехота, танки и даже учебное поле для ЗРК, которые входят в состав пехотных подразделений, уточнил эксперт."Украинская пропаганда хвастается, что сейчас в "Десне" про школу прапорщиков давно забыли и что подготовка проходит по стандартам НАТО (чуть ли не как во французском учебном центре "Иностранного легиона" в Кастельнодари), но я там не был и подтвердить это не могу", – подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Зимовского: Россия под Курском не устроит ВСУ мешок с узким горлом, пока не разберется с Сумами на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО – в материале "Геннадий Алехин: ВСУ все еще могут ударить на Обоянь, а России нужно послать "Орешник" на заводы Харькова" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, черниговская область, военные, обучение, чернигов, пехота, танки, полигон, сво, детали, украинская армия, нато, иностранный легион
Новости, Украина, Россия, Черниговская область, военные, обучение, Чернигов, пехота, танки, полигон, СВО, детали, украинская армия, НАТО, иностранный легион

По стандартам НАТО: эксперт рассказал, как готовят украинских военных в учебном центре "Десна"

04:45 24.01.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВстреча министров обороны Украины и Канады состоялась в Львовской области
Встреча министров обороны Украины и Канады состоялась в Львовской области - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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После того, как "Десна" перешла под крыло Украины, там смягчился режим, но основные направления подготовки остались: пехота, танки и даже учебное поле для ЗРК. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
В Советской Армии было несколько учебных центров, включая военно-учебный центр "Десна" в Черниговская области, про которые ходили легенды, что там якобы очень жесткий режим подготовки, рассказал эксперт.
Не думаю, что "Десна" в этом отношении серьезно отличалась от военного городка Печи под Борисовом в Белоруссии. Тем более, там еще была школа прапорщиков, куда направлялись люди, желавшие продолжить службу в этом почетном звании, отметил Зимовский.
"У меня есть товарищи, которые эту школу прошли. Они рассказывали, что там была серьезная физическая подготовка и военная специализация (служба везде не сахар), но там не было ничего такого, чего бы не мог выдержать 18-22 летний человек", – подчеркнул он.
После того, как "Десна" перешла под крыло Украины, там смягчился режим, но основные направления подготовки остались: пехота, танки и даже учебное поле для ЗРК, которые входят в состав пехотных подразделений, уточнил эксперт.
"Украинская пропаганда хвастается, что сейчас в "Десне" про школу прапорщиков давно забыли и что подготовка проходит по стандартам НАТО (чуть ли не как во французском учебном центре "Иностранного легиона" в Кастельнодари), но я там не был и подтвердить это не могу", – подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Зимовского: Россия под Курском не устроит ВСУ мешок с узким горлом, пока не разберется с Сумами на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО – в материале "Геннадий Алехин: ВСУ все еще могут ударить на Обоянь, а России нужно послать "Орешник" на заводы Харькова" на сайте Украина.ру.
Коллаж: Андрей Грозин интервью
Вчера, 20:00
Андрей Грозин: Если Трамп сможет изменить США, то брак по расчету между Россией и Китаем разрушится Русские с китайцами сейчас дружат против американцев. После того, как США перестанут претендовать на статус гегемона и замкнутся в своей сфере влияния (Латинская Америка, Европа и сателлиты в Юго-Восточной Азии), российско-китайские отношения, возможно, перестанут быть такими теплыми, как сейчас.
 
НовостиУкраинаРоссияЧерниговская областьвоенныеобучениеЧерниговпехотатанкиполигонСВОдеталиукраинская армияНАТОиностранный легион
 
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