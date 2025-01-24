У ВСУ огромная нехватка личного состава, поэтому Сырский делает ставку на роботов и БПЛА — Насонов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУУкраинский БПЛА/Сухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Сырский хочет сделать ставку на развитие беспилотных и роботизированных систем, чтобы получить от Запада технологии, которые позволили бы Украине обрести определенную самостоятельность. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Недавно главком ВСУ Александр Сырский заявил, что войну в обороне выиграть невозможно, но раз уж Украина пока не может никуда наступать, то ей надо делать ставку на развитие беспилотных и роботизированных систем.
Насонов отметил, что Сырский – опытный военачальник. Главком ВСУ хорошо понимает, что в ВСУ катастрофическая нехватка личного состава, поэтому он выступает с заявлениями, которые показали бы, что у них "не все так плохо и что киевский режим что-то делает", добавил эксперт.
"Что касается БПЛА, то Украинская ССР в течение многих лет собирала у себя серьезный мозговой центр, и определенные технологии с тех времен у Украины сохранились", — уточнил Насонов.
Эти технологии вместе с продукцией Запада позволяют украинским военным отрабатывать тактику применения того или иного вооружения, как это было с теми же "Байрактарами", добавил полковник запаса.
В частности, киевский режим вполне может изготовить новые БПЛА, которые могут нести большой заряд взрывчатки, отметил эксперт.
"То есть Сырский в этом интервью пытается еще и получить от Запада некие технологии, которые позволили бы Украине обрести определенную самостоятельность. Пока Запад идет на это неохотно", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Насонова: ВСУ сдадут Покровск к апрелю, а Трамп не дождется от России никаких уступок на сайте Украина.ру.
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