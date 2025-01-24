https://ukraina.ru/20250124/1060508445.html

У ВСУ огромная нехватка личного состава, поэтому Сырский делает ставку на роботов и БПЛА — Насонов

У ВСУ огромная нехватка личного состава, поэтому Сырский делает ставку на роботов и БПЛА — Насонов - 24.01.2025 Украина.ру

У ВСУ огромная нехватка личного состава, поэтому Сырский делает ставку на роботов и БПЛА — Насонов

Сырский хочет сделать ставку на развитие беспилотных и роботизированных систем, чтобы получить от Запада технологии, которые позволили бы Украине обрести определенную самостоятельность. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов

2025-01-24T04:45

2025-01-24T04:45

2025-01-24T04:45

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Недавно главком ВСУ Александр Сырский заявил, что войну в обороне выиграть невозможно, но раз уж Украина пока не может никуда наступать, то ей надо делать ставку на развитие беспилотных и роботизированных систем.Насонов отметил, что Сырский – опытный военачальник. Главком ВСУ хорошо понимает, что в ВСУ катастрофическая нехватка личного состава, поэтому он выступает с заявлениями, которые показали бы, что у них "не все так плохо и что киевский режим что-то делает", добавил эксперт.Эти технологии вместе с продукцией Запада позволяют украинским военным отрабатывать тактику применения того или иного вооружения, как это было с теми же "Байрактарами", добавил полковник запаса.В частности, киевский режим вполне может изготовить новые БПЛА, которые могут нести большой заряд взрывчатки, отметил эксперт."То есть Сырский в этом интервью пытается еще и получить от Запада некие технологии, которые позволили бы Украине обрести определенную самостоятельность. Пока Запад идет на это неохотно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Романа Насонова: ВСУ сдадут Покровск к апрелю, а Трамп не дождется от России никаких уступок на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Романа Алехина: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире.

https://ukraina.ru/20250123/1060503033.html

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новости, запад, украина, александр сырский, бпла, беспилотники, технологии, bayraktar tb2 (байрактар), ссср, сво, детали, спецоперация