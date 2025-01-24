У ВСУ огромная нехватка личного состава, поэтому Сырский делает ставку на роботов и БПЛА — Насонов - 24.01.2025 Украина.ру
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У ВСУ огромная нехватка личного состава, поэтому Сырский делает ставку на роботов и БПЛА — Насонов
У ВСУ огромная нехватка личного состава, поэтому Сырский делает ставку на роботов и БПЛА — Насонов - 24.01.2025 Украина.ру
У ВСУ огромная нехватка личного состава, поэтому Сырский делает ставку на роботов и БПЛА — Насонов
Сырский хочет сделать ставку на развитие беспилотных и роботизированных систем, чтобы получить от Запада технологии, которые позволили бы Украине обрести определенную самостоятельность. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
2025-01-24T04:45
2025-01-24T04:45
новости
запад
украина
александр сырский
бпла
беспилотники
технологии
bayraktar tb2 (байрактар)
ссср
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Недавно главком ВСУ Александр Сырский заявил, что войну в обороне выиграть невозможно, но раз уж Украина пока не может никуда наступать, то ей надо делать ставку на развитие беспилотных и роботизированных систем.Насонов отметил, что Сырский – опытный военачальник. Главком ВСУ хорошо понимает, что в ВСУ катастрофическая нехватка личного состава, поэтому он выступает с заявлениями, которые показали бы, что у них "не все так плохо и что киевский режим что-то делает", добавил эксперт.Эти технологии вместе с продукцией Запада позволяют украинским военным отрабатывать тактику применения того или иного вооружения, как это было с теми же "Байрактарами", добавил полковник запаса.В частности, киевский режим вполне может изготовить новые БПЛА, которые могут нести большой заряд взрывчатки, отметил эксперт."То есть Сырский в этом интервью пытается еще и получить от Запада некие технологии, которые позволили бы Украине обрести определенную самостоятельность. Пока Запад идет на это неохотно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Романа Насонова: ВСУ сдадут Покровск к апрелю, а Трамп не дождется от России никаких уступок на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Романа Алехина: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире.
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новости, запад, украина, александр сырский, бпла, беспилотники, технологии, bayraktar tb2 (байрактар), ссср, сво, детали, спецоперация
Новости, Запад, Украина, Александр Сырский, БПЛА, беспилотники, технологии, Bayraktar TB2 (Байрактар), СССР, СВО, детали, Спецоперация

У ВСУ огромная нехватка личного состава, поэтому Сырский делает ставку на роботов и БПЛА — Насонов

04:45 24.01.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУУкраинский БПЛА/Сухопутные войска ВСУ
Украинский БПЛА/Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Сырский хочет сделать ставку на развитие беспилотных и роботизированных систем, чтобы получить от Запада технологии, которые позволили бы Украине обрести определенную самостоятельность. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Недавно главком ВСУ Александр Сырский заявил, что войну в обороне выиграть невозможно, но раз уж Украина пока не может никуда наступать, то ей надо делать ставку на развитие беспилотных и роботизированных систем.
Насонов отметил, что Сырский – опытный военачальник. Главком ВСУ хорошо понимает, что в ВСУ катастрофическая нехватка личного состава, поэтому он выступает с заявлениями, которые показали бы, что у них "не все так плохо и что киевский режим что-то делает", добавил эксперт.
"Что касается БПЛА, то Украинская ССР в течение многих лет собирала у себя серьезный мозговой центр, и определенные технологии с тех времен у Украины сохранились", — уточнил Насонов.
Эти технологии вместе с продукцией Запада позволяют украинским военным отрабатывать тактику применения того или иного вооружения, как это было с теми же "Байрактарами", добавил полковник запаса.
В частности, киевский режим вполне может изготовить новые БПЛА, которые могут нести большой заряд взрывчатки, отметил эксперт.
"То есть Сырский в этом интервью пытается еще и получить от Запада некие технологии, которые позволили бы Украине обрести определенную самостоятельность. Пока Запад идет на это неохотно", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Насонова: ВСУ сдадут Покровск к апрелю, а Трамп не дождется от России никаких уступок на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Романа Алехина: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире.
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НовостиЗападУкраинаАлександр СырскийБПЛАбеспилотникитехнологииBayraktar TB2 (Байрактар)СССРСВОдеталиСпецоперация
 
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