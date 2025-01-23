https://ukraina.ru/20250123/1060516981.html

"Китай поможет нам остановить конфликт между Россией и Украиной" - Трамп

"Китай поможет нам остановить конфликт между Россией и Украиной" - Трамп - 23.01.2025 Украина.ру

"Китай поможет нам остановить конфликт между Россией и Украиной" - Трамп

Белый дом запустил процесс прекращения военного конфликта на Украине и рассчитывает на помощь официального Пекина. Об этом 23 января заявил президент США Дональд Трамп в обращении к участникам ВЭФ в швейцарском Давосе.

2025-01-23T20:35

2025-01-23T20:35

2025-01-23T20:35

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Российская специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины может быть остановлена при участии Китая, заверил Трамп участников Всемирного экономического форума в Давосе.По словам Трампа, нынешнее руководство Украины готово заключить "сделку", которая поможет остановить боевые действия. Нынешний президент США дал понять, что если бы он был у власти, а не Джо Байден, то нынешний конфликт не был возможен.Дональд Трамп напомнил о своём недавнем обсуждении международной повестки с председателем КНР Си Цзиньпином и отметил, что при участии Китая наступление мира на Украине возможно.Официальный Пекин пока не явил официальную реакцию на заявления 47-го президента США. ранее председатель КНР высказывался на тему урегулирования украинской проблемы. Подробности в публикации Призыв Китая по Украине. Главное на Украине на утро 17 ноября

https://ukraina.ru/20250123/1060495543.html

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новости, украина, китай, сша, дональд трамп, джо байден, си цзиньпин, кнр (китай), сво, международные отношения, международная политика, переговоры