"Китай поможет нам остановить конфликт между Россией и Украиной" - Трамп
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
Белый дом запустил процесс прекращения военного конфликта на Украине и рассчитывает на помощь официального Пекина. Об этом 23 января заявил президент США Дональд Трамп в обращении к участникам ВЭФ в швейцарском Давосе.
Российская специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины может быть остановлена при участии Китая, заверил Трамп участников Всемирного экономического форума в Давосе.
По словам Трампа, нынешнее руководство Украины готово заключить "сделку", которая поможет остановить боевые действия. Нынешний президент США дал понять, что если бы он был у власти, а не Джо Байден, то нынешний конфликт не был возможен.
Дональд Трамп напомнил о своём недавнем обсуждении международной повестки с председателем КНР Си Цзиньпином и отметил, что при участии Китая наступление мира на Украине возможно.
"Мы всегда имели с ним отличные отношения, и я рассчитываю на продуктивное сотрудничество, - сказал Трамп. - Надеюсь, Китай поможет нам остановить конфликт между Россией и Украиной. У них есть большое влияние на эту ситуацию, и мы будем работать с ними над её разрешением".
Официальный Пекин пока не явил официальную реакцию на заявления 47-го президента США. ранее председатель КНР высказывался на тему урегулирования украинской проблемы. Подробности в публикации Призыв Китая по Украине. Главное на Украине на утро 17 ноября