"Китай поможет нам остановить конфликт между Россией и Украиной" - Трамп - 23.01.2025 Украина.ру
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"Китай поможет нам остановить конфликт между Россией и Украиной" - Трамп
"Китай поможет нам остановить конфликт между Россией и Украиной" - Трамп - 23.01.2025 Украина.ру
"Китай поможет нам остановить конфликт между Россией и Украиной" - Трамп
Белый дом запустил процесс прекращения военного конфликта на Украине и рассчитывает на помощь официального Пекина. Об этом 23 января заявил президент США Дональд Трамп в обращении к участникам ВЭФ в швейцарском Давосе.
2025-01-23T20:35
2025-01-23T20:35
новости
украина
китай
сша
дональд трамп
джо байден
си цзиньпин
кнр (китай)
сво
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Российская специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины может быть остановлена при участии Китая, заверил Трамп участников Всемирного экономического форума в Давосе.По словам Трампа, нынешнее руководство Украины готово заключить "сделку", которая поможет остановить боевые действия. Нынешний президент США дал понять, что если бы он был у власти, а не Джо Байден, то нынешний конфликт не был возможен.Дональд Трамп напомнил о своём недавнем обсуждении международной повестки с председателем КНР Си Цзиньпином и отметил, что при участии Китая наступление мира на Украине возможно.Официальный Пекин пока не явил официальную реакцию на заявления 47-го президента США. ранее председатель КНР высказывался на тему урегулирования украинской проблемы. Подробности в публикации Призыв Китая по Украине. Главное на Украине на утро 17 ноября
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новости, украина, китай, сша, дональд трамп, джо байден, си цзиньпин, кнр (китай), сво, международные отношения, международная политика, переговоры
Новости, Украина, Китай, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Си Цзиньпин, КНР (Китай), СВО, международные отношения, Международная политика, переговоры

"Китай поможет нам остановить конфликт между Россией и Украиной" - Трамп

20:35 23.01.2025
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP / Alex Brandon
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Белый дом запустил процесс прекращения военного конфликта на Украине и рассчитывает на помощь официального Пекина. Об этом 23 января заявил президент США Дональд Трамп в обращении к участникам ВЭФ в швейцарском Давосе.
Российская специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины может быть остановлена при участии Китая, заверил Трамп участников Всемирного экономического форума в Давосе.
- РИА Новости, 1920, 23.01.2025
09:36
Ультиматум Трампа России. Главное на Украине на утро 23 январяПрезидент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум России по Украине
По словам Трампа, нынешнее руководство Украины готово заключить "сделку", которая поможет остановить боевые действия. Нынешний президент США дал понять, что если бы он был у власти, а не Джо Байден, то нынешний конфликт не был возможен.
Дональд Трамп напомнил о своём недавнем обсуждении международной повестки с председателем КНР Си Цзиньпином и отметил, что при участии Китая наступление мира на Украине возможно.
"Мы всегда имели с ним отличные отношения, и я рассчитываю на продуктивное сотрудничество, - сказал Трамп. - Надеюсь, Китай поможет нам остановить конфликт между Россией и Украиной. У них есть большое влияние на эту ситуацию, и мы будем работать с ними над её разрешением".
Официальный Пекин пока не явил официальную реакцию на заявления 47-го президента США. ранее председатель КНР высказывался на тему урегулирования украинской проблемы. Подробности в публикации Призыв Китая по Украине. Главное на Украине на утро 17 ноября
 
НовостиУкраинаКитайСШАДональд ТрампДжо БайденСи ЦзиньпинКНР (Китай)СВОмеждународные отношенияМеждународная политикапереговоры
 
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Заголовок открываемого материала
20:35"Китай поможет нам остановить конфликт между Россией и Украиной" - Трамп
20:17Трамп подтвердил желание встретиться с Путиным и готовность Зеленского к "сделке"
20:00Андрей Грозин: Если Трамп сможет изменить США, то брак по расчету между Россией и Китаем разрушится
19:54Трамп анонсировал эру всеобщего благоденствия и рост расходов НАТО на 5%
19:39Процесс пошёл: Трамп высказался о начале мирного урегулирования российско-украинского конфликта
19:30Владимир Васильев: Трампу нужна заморозка на Украине по примеру перемирия Израиля и ХАМАС
19:15СК РФ отправил в суд дела двух украинских пехотинцев, пойманных в Курской области
18:50МИД Украины: военная помощь от США продолжается, она стратегически важна для Вашингтона
18:24Никаких уступок Трампу! Полковник Насонов о двух сценариях слива Украины
18:19Для "Ялты" ещё рано: Ищенко об окончании украинского и глобального конфликтов
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