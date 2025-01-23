Трамп подтвердил желание встретиться с Путиным и готовность Зеленского к "сделке" - 23.01.2025 Украина.ру
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Трамп подтвердил желание встретиться с Путиным и готовность Зеленского к "сделке"
Трамп подтвердил желание встретиться с Путиным и готовность Зеленского к "сделке" - 23.01.2025 Украина.ру
Трамп подтвердил желание встретиться с Путиным и готовность Зеленского к "сделке"
Дональд Трамп намерен вскоре встретиться с Владимиром Путиным и обсудить украинскую проблему. Об этом 23 января президент США заявил в обращении к участникам швейцарского ВЭФ в Давосе.
2025-01-23T20:17
2025-01-23T20:17
новости
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давос
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владимир зеленский
переговоры
сво
международные отношения
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"Я действительно хотел бы вскоре встретиться с президентом Путиным, чтобы положить конец этой войне. Это не из экономических соображений или чего-то ещё, а с точки зрения миллионов жизней, потерянных впустую", — сообщил Трамп участниками Всемирного экономического форума в Давосе.Он также заявил о готовности Владимира Зеленского заключить "сделку", которая остановит продолжение российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.По словам президента США, к миротворческому процессу может подключиться Китай, которым "мы всегда имели отличные отношения", сообщил Трамп.Также в новостях: Процесс пошёл: Трамп высказался о начале мирного урегулирования российско-украинского конфликта
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новости, сша, давос, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, переговоры, сво, международные отношения, международная политика, вэф
Новости, США, Давос, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, переговоры, СВО, международные отношения, Международная политика, ВЭФ

Трамп подтвердил желание встретиться с Путиным и готовность Зеленского к "сделке"

20:17 23.01.2025
 
© X / Volodymyr Zelenskyy / Володимир ЗеленськийТрамп Зеленский
Трамп Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© X / Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський
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Дональд Трамп намерен вскоре встретиться с Владимиром Путиным и обсудить украинскую проблему. Об этом 23 января президент США заявил в обращении к участникам швейцарского ВЭФ в Давосе.
"Я действительно хотел бы вскоре встретиться с президентом Путиным, чтобы положить конец этой войне. Это не из экономических соображений или чего-то ещё, а с точки зрения миллионов жизней, потерянных впустую", — сообщил Трамп участниками Всемирного экономического форума в Давосе.
Он также заявил о готовности Владимира Зеленского заключить "сделку", которая остановит продолжение российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
"Украина готова заключить сделку. И чтобы у вас было понимание: это война, которая никогда не должна была начаться. Если бы я был президентом, она бы никогда не началась!" – сказал Трамп.
По словам президента США, к миротворческому процессу может подключиться Китай, которым "мы всегда имели отличные отношения", сообщил Трамп.
Также в новостях: Процесс пошёл: Трамп высказался о начале мирного урегулирования российско-украинского конфликта
 
НовостиСШАДавосУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийпереговорыСВОмеждународные отношенияМеждународная политикаВЭФ
 
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Заголовок открываемого материала
20:35"Китай поможет нам остановить конфликт между Россией и Украиной" - Трамп
20:17Трамп подтвердил желание встретиться с Путиным и готовность Зеленского к "сделке"
20:00Андрей Грозин: Если Трамп сможет изменить США, то брак по расчету между Россией и Китаем разрушится
19:54Трамп анонсировал эру всеобщего благоденствия и рост расходов НАТО на 5%
19:39Процесс пошёл: Трамп высказался о начале мирного урегулирования российско-украинского конфликта
19:30Владимир Васильев: Трампу нужна заморозка на Украине по примеру перемирия Израиля и ХАМАС
19:15СК РФ отправил в суд дела двух украинских пехотинцев, пойманных в Курской области
18:50МИД Украины: военная помощь от США продолжается, она стратегически важна для Вашингтона
18:24Никаких уступок Трампу! Полковник Насонов о двух сценариях слива Украины
18:19Для "Ялты" ещё рано: Ищенко об окончании украинского и глобального конфликтов
18:14Захарова напомнила Британии о последствиях потакания нацистам
18:10Запад обманул Зеленского. НАТО будет торговать Украиной с Трампом
18:00В Кремле ответили Трампу, французы и британцы готовят войска. Итоги 23 января на Украине
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15:26В МИД России рассказали о пыточных ВСУ в Курской области
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