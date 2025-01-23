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Трамп подтвердил желание встретиться с Путиным и готовность Зеленского к "сделке"
Трамп подтвердил желание встретиться с Путиным и готовность Зеленского к "сделке" - 23.01.2025 Украина.ру
Трамп подтвердил желание встретиться с Путиным и готовность Зеленского к "сделке"
Дональд Трамп намерен вскоре встретиться с Владимиром Путиным и обсудить украинскую проблему. Об этом 23 января президент США заявил в обращении к участникам швейцарского ВЭФ в Давосе.
2025-01-23T20:17
2025-01-23T20:17
2025-01-23T20:17
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"Я действительно хотел бы вскоре встретиться с президентом Путиным, чтобы положить конец этой войне. Это не из экономических соображений или чего-то ещё, а с точки зрения миллионов жизней, потерянных впустую", — сообщил Трамп участниками Всемирного экономического форума в Давосе.Он также заявил о готовности Владимира Зеленского заключить "сделку", которая остановит продолжение российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.По словам президента США, к миротворческому процессу может подключиться Китай, которым "мы всегда имели отличные отношения", сообщил Трамп.Также в новостях: Процесс пошёл: Трамп высказался о начале мирного урегулирования российско-украинского конфликта
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новости, сша, давос, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, переговоры, сво, международные отношения, международная политика, вэф
Новости, США, Давос, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, переговоры, СВО, международные отношения, Международная политика, ВЭФ
Трамп подтвердил желание встретиться с Путиным и готовность Зеленского к "сделке"
Дональд Трамп намерен вскоре встретиться с Владимиром Путиным и обсудить украинскую проблему. Об этом 23 января президент США заявил в обращении к участникам швейцарского ВЭФ в Давосе.
"Я действительно хотел бы вскоре встретиться с президентом Путиным, чтобы положить конец этой войне. Это не из экономических соображений или чего-то ещё, а с точки зрения миллионов жизней, потерянных впустую", — сообщил Трамп участниками Всемирного экономического форума в Давосе.
Он также заявил о готовности Владимира Зеленского заключить "сделку", которая остановит продолжение российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины
.
"Украина готова заключить сделку. И чтобы у вас было понимание: это война, которая никогда не должна была начаться. Если бы я был президентом, она бы никогда не началась!" – сказал Трамп.
По словам президента США, к миротворческому процессу может подключиться Китай
, которым "мы всегда имели отличные отношения", сообщил Трамп.