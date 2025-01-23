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Трамп подтвердил желание встретиться с Путиным и готовность Зеленского к "сделке"

Трамп подтвердил желание встретиться с Путиным и готовность Зеленского к "сделке" - 23.01.2025 Украина.ру

Трамп подтвердил желание встретиться с Путиным и готовность Зеленского к "сделке"

Дональд Трамп намерен вскоре встретиться с Владимиром Путиным и обсудить украинскую проблему. Об этом 23 января президент США заявил в обращении к участникам швейцарского ВЭФ в Давосе.

2025-01-23T20:17

2025-01-23T20:17

2025-01-23T20:17

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"Я действительно хотел бы вскоре встретиться с президентом Путиным, чтобы положить конец этой войне. Это не из экономических соображений или чего-то ещё, а с точки зрения миллионов жизней, потерянных впустую", — сообщил Трамп участниками Всемирного экономического форума в Давосе.Он также заявил о готовности Владимира Зеленского заключить "сделку", которая остановит продолжение российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.По словам президента США, к миротворческому процессу может подключиться Китай, которым "мы всегда имели отличные отношения", сообщил Трамп.Также в новостях: Процесс пошёл: Трамп высказался о начале мирного урегулирования российско-украинского конфликта

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новости, сша, давос, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, переговоры, сво, международные отношения, международная политика, вэф