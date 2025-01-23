Трамп анонсировал эру всеобщего благоденствия и рост расходов НАТО на 5% - 23.01.2025 Украина.ру
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Трамп анонсировал эру всеобщего благоденствия и рост расходов НАТО на 5%
Трамп анонсировал эру всеобщего благоденствия и рост расходов НАТО на 5% - 23.01.2025 Украина.ру
Трамп анонсировал эру всеобщего благоденствия и рост расходов НАТО на 5%
Белый дом под предводительством Дональда Трампа задаёт "невероятный импульс" процветания США и всего мира. Об этом 23 января американский президент заявил в обращении к участникам швейцарского ВЭФ в Давосе.
2025-01-23T19:54
2025-01-23T19:54
новости
сша
давос
россия
дональд трамп
нато
международные отношения
международная политика
политика
расходы
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Трамп сообщил участниками Всемирного экономического форума в Давосе о запуске механизма урегулирования конфликта между Россией и Украиной, рассказал о перспективах лидерства США в сфере искусственного интеллекта и других сферах.В обращении к политикам, бизнесменам и другим участникам ВЭФ в Давосе, президент США отметил, что есть некоторые вопросы реализации заявленного им импульса. В частности, сообщил он, странам-членам военно-политического блока НАТО следует нарастить военные расходы.Он также напомнил, как заставил партнёров из НАТО свершить справедливость и заплатить за реализацию Соединёнными Штатами решающей роли в мировой политике.Также в новостях: Процесс пошёл: Трамп высказался о начале мирного урегулирования российско-украинского конфликта
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новости, сша, давос, россия, дональд трамп, нато, международные отношения, международная политика, политика, расходы
Новости, США, Давос, Россия, Дональд Трамп, НАТО, международные отношения, Международная политика, политика, расходы

Трамп анонсировал эру всеобщего благоденствия и рост расходов НАТО на 5%

19:54 23.01.2025
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP / Evan Vucci
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Белый дом под предводительством Дональда Трампа задаёт "невероятный импульс" процветания США и всего мира. Об этом 23 января американский президент заявил в обращении к участникам швейцарского ВЭФ в Давосе.
Трамп сообщил участниками Всемирного экономического форума в Давосе о запуске механизма урегулирования конфликта между Россией и Украиной, рассказал о перспективах лидерства США в сфере искусственного интеллекта и других сферах.
"Наша страна вскоре станет сильнее, богаче и сплоченнее, чем когда-либо прежде, а вся планета станет более мирной и процветающей в результате этого невероятного импульса", - заявил Трамп.
В обращении к политикам, бизнесменам и другим участникам ВЭФ в Давосе, президент США отметил, что есть некоторые вопросы реализации заявленного им импульса. В частности, сообщил он, странам-членам военно-политического блока НАТО следует нарастить военные расходы.
"Я собираюсь попросить все страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП, как это должно было быть сделано ещё давно", — поведал Трамп.
Он также напомнил, как заставил партнёров из НАТО свершить справедливость и заплатить за реализацию Соединёнными Штатами решающей роли в мировой политике.
Также в новостях: Процесс пошёл: Трамп высказался о начале мирного урегулирования российско-украинского конфликта
 
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19:54Трамп анонсировал эру всеобщего благоденствия и рост расходов НАТО на 5%
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