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Трамп анонсировал эру всеобщего благоденствия и рост расходов НАТО на 5%
Трамп анонсировал эру всеобщего благоденствия и рост расходов НАТО на 5% - 23.01.2025 Украина.ру
Трамп анонсировал эру всеобщего благоденствия и рост расходов НАТО на 5%
Белый дом под предводительством Дональда Трампа задаёт "невероятный импульс" процветания США и всего мира. Об этом 23 января американский президент заявил в обращении к участникам швейцарского ВЭФ в Давосе.
2025-01-23T19:54
2025-01-23T19:54
2025-01-23T19:54
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Трамп сообщил участниками Всемирного экономического форума в Давосе о запуске механизма урегулирования конфликта между Россией и Украиной, рассказал о перспективах лидерства США в сфере искусственного интеллекта и других сферах.В обращении к политикам, бизнесменам и другим участникам ВЭФ в Давосе, президент США отметил, что есть некоторые вопросы реализации заявленного им импульса. В частности, сообщил он, странам-членам военно-политического блока НАТО следует нарастить военные расходы.Он также напомнил, как заставил партнёров из НАТО свершить справедливость и заплатить за реализацию Соединёнными Штатами решающей роли в мировой политике.Также в новостях: Процесс пошёл: Трамп высказался о начале мирного урегулирования российско-украинского конфликта
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, сша, давос, россия, дональд трамп, нато, международные отношения, международная политика, политика, расходы
Новости, США, Давос, Россия, Дональд Трамп, НАТО, международные отношения, Международная политика, политика, расходы
Трамп анонсировал эру всеобщего благоденствия и рост расходов НАТО на 5%
Белый дом под предводительством Дональда Трампа задаёт "невероятный импульс" процветания США и всего мира. Об этом 23 января американский президент заявил в обращении к участникам швейцарского ВЭФ в Давосе.
Трамп сообщил участниками Всемирного экономического форума в Давосе о запуске механизма урегулирования конфликта между Россией и Украиной, рассказал о перспективах лидерства США в сфере искусственного интеллекта и других сферах.
"Наша страна вскоре станет сильнее, богаче и сплоченнее, чем когда-либо прежде, а вся планета станет более мирной и процветающей в результате этого невероятного импульса", - заявил Трамп.
В обращении к политикам, бизнесменам и другим участникам ВЭФ в Давосе, президент США отметил, что есть некоторые вопросы реализации заявленного им импульса. В частности, сообщил он, странам-членам военно-политического блока НАТО следует нарастить военные расходы.
"Я собираюсь попросить все страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП, как это должно было быть сделано ещё давно", — поведал Трамп.
Он также напомнил, как заставил партнёров из НАТО свершить справедливость и заплатить за реализацию Соединёнными Штатами решающей роли в мировой политике.