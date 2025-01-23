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Трамп анонсировал эру всеобщего благоденствия и рост расходов НАТО на 5%

Трамп анонсировал эру всеобщего благоденствия и рост расходов НАТО на 5% - 23.01.2025 Украина.ру

Трамп анонсировал эру всеобщего благоденствия и рост расходов НАТО на 5%

Белый дом под предводительством Дональда Трампа задаёт "невероятный импульс" процветания США и всего мира. Об этом 23 января американский президент заявил в обращении к участникам швейцарского ВЭФ в Давосе.

2025-01-23T19:54

2025-01-23T19:54

2025-01-23T19:54

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Трамп сообщил участниками Всемирного экономического форума в Давосе о запуске механизма урегулирования конфликта между Россией и Украиной, рассказал о перспективах лидерства США в сфере искусственного интеллекта и других сферах.В обращении к политикам, бизнесменам и другим участникам ВЭФ в Давосе, президент США отметил, что есть некоторые вопросы реализации заявленного им импульса. В частности, сообщил он, странам-членам военно-политического блока НАТО следует нарастить военные расходы.Он также напомнил, как заставил партнёров из НАТО свершить справедливость и заплатить за реализацию Соединёнными Штатами решающей роли в мировой политике.Также в новостях: Процесс пошёл: Трамп высказался о начале мирного урегулирования российско-украинского конфликта

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новости, сша, давос, россия, дональд трамп, нато, международные отношения, международная политика, политика, расходы