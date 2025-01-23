https://ukraina.ru/20250123/1060514424.html

Для "Ялты" ещё рано: Ищенко об окончании украинского и глобального конфликтов

Для "Ялты" ещё рано: Ищенко об окончании украинского и глобального конфликтов - 23.01.2025 Украина.ру

Для "Ялты" ещё рано: Ищенко об окончании украинского и глобального конфликтов

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о первых шагах Трампа и текущей позиции США, вопросе западных... Украина.ру, 23.01.2025

2025-01-23T18:19

2025-01-23T18:19

2025-01-23T18:20

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сша

ватикан

европа

ростислав ищенко

дональд трамп

ес

нато

барак обама

владимир путин

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о первых шагах Трампа и текущей позиции США, вопросе западных миротворцев и урегулировании украинского конфликта как части конфликта глобального, а также о вероятности "новой Ялтинской конференции": 0:25 – Первые шаги Трампа; 12:14 – Борьба с "повесткой" в США; 18:46 – Американская помощь и заморозка конфликтов; 29:39 – Этапы эскалации; 37:26 – Западные миротворцы; 42:28 – Разговоры о "после войны". ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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