Для "Ялты" ещё рано: Ищенко об окончании украинского и глобального конфликтов - 23.01.2025 Украина.ру
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Для "Ялты" ещё рано: Ищенко об окончании украинского и глобального конфликтов
Для "Ялты" ещё рано: Ищенко об окончании украинского и глобального конфликтов - 23.01.2025 Украина.ру
Для "Ялты" ещё рано: Ищенко об окончании украинского и глобального конфликтов
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о первых шагах Трампа и текущей позиции США, вопросе западных... Украина.ру, 23.01.2025
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ватикан
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о первых шагах Трампа и текущей позиции США, вопросе западных миротворцев и урегулировании украинского конфликта как части конфликта глобального, а также о вероятности "новой Ялтинской конференции": 0:25 – Первые шаги Трампа; 12:14 – Борьба с "повесткой" в США; 18:46 – Американская помощь и заморозка конфликтов; 29:39 – Этапы эскалации; 37:26 – Западные миротворцы; 42:28 – Разговоры о "после войны". ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, сша, ватикан, европа, ростислав ищенко, дональд трамп, ес, нато, барак обама, владимир путин, владимир зеленский, си цзиньпин, кнр (китай), николай патрушев, япония, ядерное оружие, израиль, палестино-израильский конфликт, военная эскалация, эскалация, сво, лнр, днр, курилы, видео
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Для "Ялты" ещё рано: Ищенко об окончании украинского и глобального конфликтов

18:19 23.01.2025 (обновлено: 18:20 23.01.2025)
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о первых шагах Трампа и текущей позиции США, вопросе западных миротворцев и урегулировании украинского конфликта как части конфликта глобального, а также о вероятности "новой Ялтинской конференции":
0:25 – Первые шаги Трампа;
12:14 – Борьба с "повесткой" в США;
18:46 – Американская помощь и заморозка конфликтов;
29:39 – Этапы эскалации;
37:26 – Западные миротворцы;
42:28 – Разговоры о "после войны".
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
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Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru
 
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