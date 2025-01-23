МИД России рекомендует Минобороны Франции отработать маневры a-la Berezina - 23.01.2025 Украина.ру
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МИД России рекомендует Минобороны Франции отработать маневры a-la Berezina
МИД России рекомендует Минобороны Франции отработать маневры a-la Berezina - 23.01.2025 Украина.ру
МИД России рекомендует Минобороны Франции отработать маневры a-la Berezina
Официальный Париж распространяет воинственные заявления, готовится к боевым действиям высокой интенсивности и манёврам близ Киева, однако лучше бы отработал очередную переправу через Березину. Об этом 23 января на брифинге в Москве заявила официальный представители МИД России Мария Захарова.
2025-01-23T17:21
2025-01-23T17:21
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Президент Франции Эмманюэль Макрон своими новыми воинственными заявлениями пытается сигнализировать Владимиру Зеленскому, констатировала Мария Захарова. Таким образом, отметила она, французский лидер требует от киевского партнёра снизить мобилизационный возраст на Украине до 18 лет."Макрон делает это для того, чтобы перекрыть заявления такого, по крайней мере, миролюбивого характера, которые позволяют себе ряд европейских и американских политических деятелей", - сказала она.Захарова подчеркнула агрессивность заявлений руководства Франции, которая не первый год старается укрепить свою армию, свой военно-технический потенциал.Она также обратила внимание не недавнее обращение Макрона к французской армии, в котором он заявил о том, что граница безопасности Франции проходит через французские границы в Европе и Украину. при этом французский президент заявил, что украинский конфликт долго не закончится.Она назвала заявления Макрона безответственными и воинственными. По мнению Захаровой, они подрывают процесс умиротворения Украины. Об этом, по её мнению, говорят слышащиеся из Парижа заявления на тему отправки французских военнослужащих на Украину.Захарова обратила внимание на сообщения в СМИ о запланированных военных учениях французских сил спецназначения на местности с топографией, аналогичной излучине Днепра к севернее Киева.После провала интервенции армии Франции под предводительством Наполеона во время Отечественной войны 1812 года во французской лексике закреплялся фразеологизм "c'est la bérézina", означающий сокрушительный военный провал, катастрофу, поражение. Современные почитатели Наполеона пытаются навязать представление о катастрофе наполеоновских войск при переправе через реку Березину во время бегства из Российской империи как хитрый тактический ход, мудрый манёвр и проявление полководческого таланта.Союзное государство России и Белоруссии на официальном уровне по-разному отмечает события 1812 года. Минкультуры Белоруссии установило памятник погибшим наполеоновским солдатам близ переправы наполеоновских войск через Березину. При поддержке белорусских государственных и коммерческих организаций, в том числе дочерней компании российского "Сбербанка", в Борисовском районе Минской области проводились памятные мероприятия. После 2020 года в официальную историографию Белоруссии началось возвращение термина Отечественная война 1812 года.Также на эту тему: Как Чичагов Наполеона ловил: Дунайская армия на Березине
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Новости, Украина, Россия, Франция, Мария Захарова, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Минобороны, Министерство культуры, Сбербанк, Наполеон Бонапарт, война, История, История_старая, Российская империя, Белоруссия, Союзное государство, СВО

МИД России рекомендует Минобороны Франции отработать маневры a-la Berezina

17:21 23.01.2025
 
© www.sber-bank.by"Березина-2018" - военно-исторический фестиваль к 206-ой годовщине "событий войны 1812 года"
Березина-2018 - военно-исторический фестиваль к 206-ой годовщине событий войны 1812 года
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Официальный Париж распространяет воинственные заявления, готовится к боевым действиям высокой интенсивности и манёврам близ Киева, однако лучше бы отработал очередную переправу через Березину. Об этом 23 января на брифинге в Москве заявила официальный представители МИД России Мария Захарова.
Президент Франции Эмманюэль Макрон своими новыми воинственными заявлениями пытается сигнализировать Владимиру Зеленскому, констатировала Мария Захарова. Таким образом, отметила она, французский лидер требует от киевского партнёра снизить мобилизационный возраст на Украине до 18 лет.
"Макрон делает это для того, чтобы перекрыть заявления такого, по крайней мере, миролюбивого характера, которые позволяют себе ряд европейских и американских политических деятелей", - сказала она.
Захарова подчеркнула агрессивность заявлений руководства Франции, которая не первый год старается укрепить свою армию, свой военно-технический потенциал.
"В 2022 году Макрон заявил о намерении подготовить вооруженные силы "к войне высокой интенсивности" и поставить экономику на военные рельсы. Продолжается разработка новых видов вооружений, многие из них тестируются французами на Украине и на украинцах. Украина усилиями коллективного Запада превратилась в инструмент гибридной войны и настоящий испытательный полигон", - отметила Захарова.
Она также обратила внимание не недавнее обращение Макрона к французской армии, в котором он заявил о том, что граница безопасности Франции проходит через французские границы в Европе и Украину. при этом французский президент заявил, что украинский конфликт долго не закончится.
"Очевидно, что в Париже готовятся к продолжению конфронтации - к конфронтации с нашей страной", - сказала официальный представитель МИД России.
Она назвала заявления Макрона безответственными и воинственными. По мнению Захаровой, они подрывают процесс умиротворения Украины. Об этом, по её мнению, говорят слышащиеся из Парижа заявления на тему отправки французских военнослужащих на Украину.
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Захарова обратила внимание на сообщения в СМИ о запланированных военных учениях французских сил спецназначения на местности с топографией, аналогичной излучине Днепра к севернее Киева.
"Со своей стороны мы бы посоветовали бы скорректировать локацию для подобных будущих маневров и подобрать, например, водную преграду, схожую с рекой Березиной. А почему нет? Чтобы как следует отработать навыки отступления, эта река и её ландшафт, которые могут быть реконструированы, вполне подойдут", - иронично заметила официальный представители МИД России.
После провала интервенции армии Франции под предводительством Наполеона во время Отечественной войны 1812 года во французской лексике закреплялся фразеологизм "c'est la bérézina", означающий сокрушительный военный провал, катастрофу, поражение. Современные почитатели Наполеона пытаются навязать представление о катастрофе наполеоновских войск при переправе через реку Березину во время бегства из Российской империи как хитрый тактический ход, мудрый манёвр и проявление полководческого таланта.
31 марта 2024, 07:18История
От Березины до Парижа: зарубежный поход русской армииОчередная, 210-я годовщина вступления русской армии в Париж 31 марта 1814 года происходит в условиях беспрецедентной напряженность в российско-французских отношениях. Хотя, не такой уж беспрецедентной - французская армия трижды бывала на территории России - в 1812, 1854 и 1918 годах
Союзное государство России и Белоруссии на официальном уровне по-разному отмечает события 1812 года. Минкультуры Белоруссии установило памятник погибшим наполеоновским солдатам близ переправы наполеоновских войск через Березину. При поддержке белорусских государственных и коммерческих организаций, в том числе дочерней компании российского "Сбербанка", в Борисовском районе Минской области проводились памятные мероприятия. После 2020 года в официальную историографию Белоруссии началось возвращение термина Отечественная война 1812 года.
Также на эту тему: Как Чичагов Наполеона ловил: Дунайская армия на Березине
 
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