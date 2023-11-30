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Как Чичагов Наполеона ловил: Дунайская армия на Березине

Как Чичагов Наполеона ловил: Дунайская армия на Березине - 30.11.2023 Украина.ру

Как Чичагов Наполеона ловил: Дунайская армия на Березине

Поход на Россию наполеоновской "Великой армии" закончился сражением на Березине 29 ноября 1812 года. Наполеону удалось прорваться через выставленные у этой белорусской реки заслоны и уйти в Литву во главе 9 тыс. человек. Но одних лишь боеспособных солдат было потеряно 21 тыс. "Великая армия" Наполеона перестала существовать…

2023-11-30T17:56

2023-11-30T17:56

2023-11-30T17:57

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Оборону на Березине держала в основном реорганизованная Дунайская армия во главе с адмиралом Чичаговым. В этом есть историческая ирония, поскольку Молдавская, переименованная впоследствии в Дунайскую группировку русских войск, создавалась, во многом, с подачи самого Наполеона.Французская дипломатия приложила много усилий для разрыва между Турцией и Россией, переросшего в войну 1806-12 годов. Тем самым Париж старался оттянуть часть сил Петербурга от участия в Наполеоновских войнах. Дунайская армия стала как раз той частью русских войск, которая была занята на юге.Для России ведение боевых действий на двух (а временами и на трёх) фронтах было тяжёлым бременем. В середине 1812 года это едва не завершилось катастрофой, когда в условиях затянувшейся войны с османами в Российскую империю готовилось вторжение армии "двунадесяти языков".Однако главнокомандующему Дунайской армии Михаилу Кутузову удалось не только разгромить турецкую группировку, но и добиться подписания выгодного России Бухарестского мирного договора. Последнее событие произошло меньше чем за месяц до Наполеоновского вторжения в Россию и вызвало негодование Бонапарта.Сразу после тех событий Кутузова на Дунае сменил близкий сподвижник Александра I — адмирал Павел Чичагов. Угроза вторжения с запада требовала немедленного передислокации "дунайцев", ведь на счету был буквально каждый штык или сабля.Однако, на Дунай Чичагов прибыл с программой Адриатической экспедиции во французские владения, а за одно — вторжения против союзной тогда французам Австрии. В империи Габсбургов по этому плану предстояло поднять антиавстрийское восстание венгров и славян.Кроме 57-тысячной сухопутной армии под командование адмирала поступал Черноморский флот, также он наделялся статусом верховного правителя пока ещё оккупированных Россией Валахии и Молдавского княжества (Бессарабия по условиям Бухарестского мира уже являлась российской территорией).Экспедицию расстроило достижение секретного соглашения Петербурга и Вены о минимальном участии австрийцев в экспансии Наполеона. России также были даны австрийские гарантии безопасности совместной границы.17 июля Дунайская армия выступила в 52-дневный марш на Волынь, оставив для охраны границы с Турцией лишь некоторые подразделения. В составе армии было три армейских корпуса.В Бессарабии к войскам Чичагова присоединился 75-й флотский экипаж Черноморского флота. Вошедшие в его состав четыре понтонные роты моряков (около 400 человек) оказались весьма кстати во время боевых действий на реках Белоруссии.На Волыни Дунайская армия расположилась между Луцком и Дубно, объединившись с 3-й Западной армией Тормасова. Объединённая группировка составила 60 тыс. человек, общее командование над ней принял Чичагов. Для сравнения — 1-я Западная армия Барклая де Толли к началу боевых действий 1812 года насчитывала около 120 тыс. человек, а 2-я армия Багратиона— до 48 тыс.В конце сентября, когда "Великая армия" Наполеона хозяйничала в Москве, Чичагов получил через адъютанта Александра I предписание двигаться в Белоруссию.В июне 1812 года французский император учредил в Вильно марионеточное государство — Великое Княжество Литовское. Его провинциями считались Минский, Гродненский и Белостокский регионы. Главнейшими функциями временного правительства княжества была заготовка провианта и фуража для французской армии и создание местных вооружённых формирований. В последние весьма активно записывались представители польской шляхты. К сентябрю 1812 года общая численность пехотных и уланских полков княжества составила 2,5 тыс. человек.Делопроизводство в княжестве велось на польском языке, да и само временное правительство возглавлялось представителями польской и литовской аристократии: глава комитета внутренних дел — Александр Потоцкий, военного комитета — Александр Сапега и др. Не удивительно, что Виленское правительство признавало над собой верховенство провозглашённой в Варшаве Генеральной конфедерации Речи Посполитой.Аналогичная административная структура предусматривалась Наполеоном и восточнее воссозданного Великого Княжества Литовского. Витебская, Могилёвская и Смоленская губернии номинально входили в состав Белорусского княжества. Существует мнение, что последнее политическое образование создавалось как предмет торга с Александром I. Восточную Белоруссию со Смоленщиной он изначально планировал вернуть российскому императору в обмен на мирное соглашение.В Минске и Вильно были созданы крупные базы снабжения. Здесь можно было расположиться на зимние квартиры и оперативно получить усиление за счёт находившихся в регионе французского армейского корпуса Удино, баварского корпуса Сен-Сира, саксонского корпуса Шварценберга и австрийского корпуса Рейнье.Необходимая инфраструктура и подкрепления позволяли Бонапарту навязать русским войскам новые сражения.Между тем преследовавшая французов армия Кутузова к моменту вступления в Белоруссию была далека от оптимальных кондиций. Стремительный марш в условиях осенней распутицы измотал войска, обернулся большим количеством выбывших от болезней.Смоленская губерния, по которой проходило преследование отступавших французов, была сильно разрушена и обезлюдела в ходе первого этапа войны. Пути снабжения русской армии из центральных губерний России растянулись. Снаряжённые губернаторами магазины с продовольствием и тёплыми вещами застряли в глубоком тылу. На просёлочных дорогах в снегу от шедших вперёд войск отставали даже собственные обозы и артиллерия.Служивший в русской армии и ставший впоследствии известным военным историком Карл фон Клаузевиц вспоминал:"Представим себе зиму со всей ее суровостью, подорванные моральные и физические силы всех бойцов, армию, беспрерывно переходящую с одного бивака на другой, подвергшуюся лишениям, страдающую от болезней, усеивающую за собой дорогу трупами, умирающими и истощенными, — и нам станет понятно, что всё здесь делалось лишь с величайшими трудностями, и что лишь сильнейшие побуждения могли здесь преодолевать инерцию массы".Основными факторами, обеспечивающими превосходство русских войск, были их высокие моральные качества и прогрессировавшее разложение армии Наполеона. Однако по мере приближения к Минску и Вильно соотношение сил могло измениться.Действия армии Чичагова в октябре-ноябре 1812 года как раз и не позволили французским войскам закрепиться в западных губерниях Российской империи и сделали бегство на запад их остатков безостановочным.Получив в сентябре предписание идти в Белоруссию, Чичагов направился к Бресту, где находились упомянутые саксонский и австрийский корпуса. В итоге германские союзники Наполеона были вытеснены в Польшу. Оставив почти половину своих войск (27 тыс. человек) в качестве заслона под Брестом адмирал устремился к Минску.Брестская группировка русских войск под командованием генерала Остен-Сакена на 11 тыс. человек уступала совокупной численности саксонцев и австрийцев. Тем не менее ей удалось не допустить вторжения противников в центральные районы Белоруссии.Авангардом армии Чичагова командовал французский политэмигрант Ламберт. Его преимущественно кавалерийский отряд сумел окружить у стратегически важной переправы через Неман крупные силы верных Наполеону поляков. Беспрепятственный переход основных сил 3-й армии через реку был обеспечен. За тем столь же стремительным броском русского авангарда удалось занять Минск.Утром 21 ноября отряд Ламберта штурмовал укрепления у моста через Березину в городе Борисов. По меньшей мере 3,2 тыс. русских воинов в том сражении были убиты и ранены. Однако главная цель была достигнута: оба берега реки перешли под контроль армии Чичагова.Ожидая скорого прибытия Наполеона для прорыва на запад российский командарм даже разослал в свои войска ориентировку на главнокомандующего армией противника:"он роста малого, плотен, бледен, шея короткая и толстая, голова большая, волоса чёрные. Для вящей же принадлежности ловить и приводить ко мне всех малорослых. Я не говорю о награде за сего пленника. Известные щедроты Монарха нашего за сие соответствуют".22 ноября приблизившиеся к Борисову с востока французы разбили русский авангард и Чичагов был вынужден отступить на западный берег реки. Всеми своими действиями Наполеон показывал, что готовится к прорыву на Минск к югу от Борисова.Туда в направлении села Шабашевичи и отправился 25 ноября русский командующий с главными силами своей армии.Тем временем инженерные части французов стали наводить мосты к северу от Борисова у села Студёнка. 26 ноября реку вплавь форсировала французская кавалерия и 400 пехотинцев на плотах. Они захватили плацдарм на западном берегу.Данное направление прикрывалось лишь небольшим отрядом царской армии в составе двух егерских полков, немногочисленной кавалерии и одной конной артиллерийской батареи. Прорвать этот заслон корпусу Удино не составило большого труда.Спустя сутки к переправе прибыл Чичагов, а 28 ноября русская артиллерия начала её методичный обстрел.Бои, шедшие на обоих берегах Березины, привели к катастрофичным потерям французов. Даже в "старой гвардии" Наполеона оставалось лишь 2 тыс. человек.Планировать какие-либо военные действия с оставшимися силами было бессмысленно и 6 декабря на пути в Вильно Наполеон покинул их, направившись в Париж. До литовской столицы французы добрались 8 декабря, а спустя три дня они её покинули.Беглецы, спасаясь от преследования русских войск в составе которых были многие подразделения из бывшей Дунайской армии.Объединённой группировкой русских командовал Кутузов. Так что можно утверждать — в 1812 году дунайцы дважды побывали в прямом подчинении прославленного полководца.***После завершения Наполеоновских войн Россия вплотную занялась обустройством перешедшей под её контроль в 1812 года Бессарабии. На юге этого региона стали возникать поселения немцев-колонистов. Ряд их получили названия в честь главных событий Отечественной войны.Так в Аккерманском уезде Бессарабской губернии появились свои Бородино и Тарутино, а между ними и Березино — нынешний ПГТ Болградского района Одесской области Украины.

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Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Игорь Иваненко

история, белоруссия, одесская область, xix век, наполеон бонапарт, российская империя