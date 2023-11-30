Как Чичагов Наполеона ловил: Дунайская армия на Березине - 30.11.2023 Украина.ру
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История
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Как Чичагов Наполеона ловил: Дунайская армия на Березине
Как Чичагов Наполеона ловил: Дунайская армия на Березине - 30.11.2023 Украина.ру
Как Чичагов Наполеона ловил: Дунайская армия на Березине
Поход на Россию наполеоновской "Великой армии" закончился сражением на Березине 29 ноября 1812 года. Наполеону удалось прорваться через выставленные у этой белорусской реки заслоны и уйти в Литву во главе 9 тыс. человек. Но одних лишь боеспособных солдат было потеряно 21 тыс. "Великая армия" Наполеона перестала существовать…
2023-11-30T17:56
2023-11-30T17:57
история
белоруссия
одесская область
xix век
история
наполеон бонапарт
российская империя
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Оборону на Березине держала в основном реорганизованная Дунайская армия во главе с адмиралом Чичаговым. В этом есть историческая ирония, поскольку Молдавская, переименованная впоследствии в Дунайскую группировку русских войск, создавалась, во многом, с подачи самого Наполеона.Французская дипломатия приложила много усилий для разрыва между Турцией и Россией, переросшего в войну 1806-12 годов. Тем самым Париж старался оттянуть часть сил Петербурга от участия в Наполеоновских войнах. Дунайская армия стала как раз той частью русских войск, которая была занята на юге.Для России ведение боевых действий на двух (а временами и на трёх) фронтах было тяжёлым бременем. В середине 1812 года это едва не завершилось катастрофой, когда в условиях затянувшейся войны с османами в Российскую империю готовилось вторжение армии "двунадесяти языков".Однако главнокомандующему Дунайской армии Михаилу Кутузову удалось не только разгромить турецкую группировку, но и добиться подписания выгодного России Бухарестского мирного договора. Последнее событие произошло меньше чем за месяц до Наполеоновского вторжения в Россию и вызвало негодование Бонапарта.Сразу после тех событий Кутузова на Дунае сменил близкий сподвижник Александра I — адмирал Павел Чичагов. Угроза вторжения с запада требовала немедленного передислокации "дунайцев", ведь на счету был буквально каждый штык или сабля.Однако, на Дунай Чичагов прибыл с программой Адриатической экспедиции во французские владения, а за одно — вторжения против союзной тогда французам Австрии. В империи Габсбургов по этому плану предстояло поднять антиавстрийское восстание венгров и славян.Кроме 57-тысячной сухопутной армии под командование адмирала поступал Черноморский флот, также он наделялся статусом верховного правителя пока ещё оккупированных Россией Валахии и Молдавского княжества (Бессарабия по условиям Бухарестского мира уже являлась российской территорией).Экспедицию расстроило достижение секретного соглашения Петербурга и Вены о минимальном участии австрийцев в экспансии Наполеона. России также были даны австрийские гарантии безопасности совместной границы.17 июля Дунайская армия выступила в 52-дневный марш на Волынь, оставив для охраны границы с Турцией лишь некоторые подразделения. В составе армии было три армейских корпуса.В Бессарабии к войскам Чичагова присоединился 75-й флотский экипаж Черноморского флота. Вошедшие в его состав четыре понтонные роты моряков (около 400 человек) оказались весьма кстати во время боевых действий на реках Белоруссии.На Волыни Дунайская армия расположилась между Луцком и Дубно, объединившись с 3-й Западной армией Тормасова. Объединённая группировка составила 60 тыс. человек, общее командование над ней принял Чичагов. Для сравнения — 1-я Западная армия Барклая де Толли к началу боевых действий 1812 года насчитывала около 120 тыс. человек, а 2-я армия Багратиона— до 48 тыс.В конце сентября, когда "Великая армия" Наполеона хозяйничала в Москве, Чичагов получил через адъютанта Александра I предписание двигаться в Белоруссию.В июне 1812 года французский император учредил в Вильно марионеточное государство — Великое Княжество Литовское. Его провинциями считались Минский, Гродненский и Белостокский регионы. Главнейшими функциями временного правительства княжества была заготовка провианта и фуража для французской армии и создание местных вооружённых формирований. В последние весьма активно записывались представители польской шляхты. К сентябрю 1812 года общая численность пехотных и уланских полков княжества составила 2,5 тыс. человек.Делопроизводство в княжестве велось на польском языке, да и само временное правительство возглавлялось представителями польской и литовской аристократии: глава комитета внутренних дел — Александр Потоцкий, военного комитета — Александр Сапега и др. Не удивительно, что Виленское правительство признавало над собой верховенство провозглашённой в Варшаве Генеральной конфедерации Речи Посполитой.Аналогичная административная структура предусматривалась Наполеоном и восточнее воссозданного Великого Княжества Литовского. Витебская, Могилёвская и Смоленская губернии номинально входили в состав Белорусского княжества. Существует мнение, что последнее политическое образование создавалось как предмет торга с Александром I. Восточную Белоруссию со Смоленщиной он изначально планировал вернуть российскому императору в обмен на мирное соглашение.В Минске и Вильно были созданы крупные базы снабжения. Здесь можно было расположиться на зимние квартиры и оперативно получить усиление за счёт находившихся в регионе французского армейского корпуса Удино, баварского корпуса Сен-Сира, саксонского корпуса Шварценберга и австрийского корпуса Рейнье.Необходимая инфраструктура и подкрепления позволяли Бонапарту навязать русским войскам новые сражения.Между тем преследовавшая французов армия Кутузова к моменту вступления в Белоруссию была далека от оптимальных кондиций. Стремительный марш в условиях осенней распутицы измотал войска, обернулся большим количеством выбывших от болезней.Смоленская губерния, по которой проходило преследование отступавших французов, была сильно разрушена и обезлюдела в ходе первого этапа войны. Пути снабжения русской армии из центральных губерний России растянулись. Снаряжённые губернаторами магазины с продовольствием и тёплыми вещами застряли в глубоком тылу. На просёлочных дорогах в снегу от шедших вперёд войск отставали даже собственные обозы и артиллерия.Служивший в русской армии и ставший впоследствии известным военным историком Карл фон Клаузевиц вспоминал:"Представим себе зиму со всей ее суровостью, подорванные моральные и физические силы всех бойцов, армию, беспрерывно переходящую с одного бивака на другой, подвергшуюся лишениям, страдающую от болезней, усеивающую за собой дорогу трупами, умирающими и истощенными, — и нам станет понятно, что всё здесь делалось лишь с величайшими трудностями, и что лишь сильнейшие побуждения могли здесь преодолевать инерцию массы".Основными факторами, обеспечивающими превосходство русских войск, были их высокие моральные качества и прогрессировавшее разложение армии Наполеона. Однако по мере приближения к Минску и Вильно соотношение сил могло измениться.Действия армии Чичагова в октябре-ноябре 1812 года как раз и не позволили французским войскам закрепиться в западных губерниях Российской империи и сделали бегство на запад их остатков безостановочным.Получив в сентябре предписание идти в Белоруссию, Чичагов направился к Бресту, где находились упомянутые саксонский и австрийский корпуса. В итоге германские союзники Наполеона были вытеснены в Польшу. Оставив почти половину своих войск (27 тыс. человек) в качестве заслона под Брестом адмирал устремился к Минску.Брестская группировка русских войск под командованием генерала Остен-Сакена на 11 тыс. человек уступала совокупной численности саксонцев и австрийцев. Тем не менее ей удалось не допустить вторжения противников в центральные районы Белоруссии.Авангардом армии Чичагова командовал французский политэмигрант Ламберт. Его преимущественно кавалерийский отряд сумел окружить у стратегически важной переправы через Неман крупные силы верных Наполеону поляков. Беспрепятственный переход основных сил 3-й армии через реку был обеспечен. За тем столь же стремительным броском русского авангарда удалось занять Минск.Утром 21 ноября отряд Ламберта штурмовал укрепления у моста через Березину в городе Борисов. По меньшей мере 3,2 тыс. русских воинов в том сражении были убиты и ранены. Однако главная цель была достигнута: оба берега реки перешли под контроль армии Чичагова.Ожидая скорого прибытия Наполеона для прорыва на запад российский командарм даже разослал в свои войска ориентировку на главнокомандующего армией противника:"он роста малого, плотен, бледен, шея короткая и толстая, голова большая, волоса чёрные. Для вящей же принадлежности ловить и приводить ко мне всех малорослых. Я не говорю о награде за сего пленника. Известные щедроты Монарха нашего за сие соответствуют".22 ноября приблизившиеся к Борисову с востока французы разбили русский авангард и Чичагов был вынужден отступить на западный берег реки. Всеми своими действиями Наполеон показывал, что готовится к прорыву на Минск к югу от Борисова.Туда в направлении села Шабашевичи и отправился 25 ноября русский командующий с главными силами своей армии.Тем временем инженерные части французов стали наводить мосты к северу от Борисова у села Студёнка. 26 ноября реку вплавь форсировала французская кавалерия и 400 пехотинцев на плотах. Они захватили плацдарм на западном берегу.Данное направление прикрывалось лишь небольшим отрядом царской армии в составе двух егерских полков, немногочисленной кавалерии и одной конной артиллерийской батареи. Прорвать этот заслон корпусу Удино не составило большого труда.Спустя сутки к переправе прибыл Чичагов, а 28 ноября русская артиллерия начала её методичный обстрел.Бои, шедшие на обоих берегах Березины, привели к катастрофичным потерям французов. Даже в "старой гвардии" Наполеона оставалось лишь 2 тыс. человек.Планировать какие-либо военные действия с оставшимися силами было бессмысленно и 6 декабря на пути в Вильно Наполеон покинул их, направившись в Париж. До литовской столицы французы добрались 8 декабря, а спустя три дня они её покинули.Беглецы, спасаясь от преследования русских войск в составе которых были многие подразделения из бывшей Дунайской армии.Объединённой группировкой русских командовал Кутузов. Так что можно утверждать — в 1812 году дунайцы дважды побывали в прямом подчинении прославленного полководца.***После завершения Наполеоновских войн Россия вплотную занялась обустройством перешедшей под её контроль в 1812 года Бессарабии. На юге этого региона стали возникать поселения немцев-колонистов. Ряд их получили названия в честь главных событий Отечественной войны.Так в Аккерманском уезде Бессарабской губернии появились свои Бородино и Тарутино, а между ними и Березино — нынешний ПГТ Болградского района Одесской области Украины.
https://ukraina.ru/20190528/1023709341.html
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Игорь Иваненко
Игорь Иваненко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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история, белоруссия, одесская область, xix век, наполеон бонапарт, российская империя
История, Белоруссия, Одесская область, XIX век, История, Наполеон Бонапарт, Российская империя

Как Чичагов Наполеона ловил: Дунайская армия на Березине

17:56 30.11.2023 (обновлено: 17:57 30.11.2023)
 
© Василий СтоякинВасилий Верещагин "На большой дороге" (фрагмент картины)
Василий Верещагин На большой дороге (фрагмент картины)
© Василий Стоякин
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Игорь Иваненко
историк, политолог, кандидат политических наук, Эксперт Института русского зарубежья
Все материалы
Поход на Россию наполеоновской "Великой армии" закончился сражением на Березине 29 ноября 1812 года. Наполеону удалось прорваться через выставленные у этой белорусской реки заслоны и уйти в Литву во главе 9 тыс. человек. Но одних лишь боеспособных солдат было потеряно 21 тыс. "Великая армия" Наполеона перестала существовать…
Оборону на Березине держала в основном реорганизованная Дунайская армия во главе с адмиралом Чичаговым. В этом есть историческая ирония, поскольку Молдавская, переименованная впоследствии в Дунайскую группировку русских войск, создавалась, во многом, с подачи самого Наполеона.
Французская дипломатия приложила много усилий для разрыва между Турцией и Россией, переросшего в войну 1806-12 годов. Тем самым Париж старался оттянуть часть сил Петербурга от участия в Наполеоновских войнах. Дунайская армия стала как раз той частью русских войск, которая была занята на юге.
Для России ведение боевых действий на двух (а временами и на трёх) фронтах было тяжёлым бременем. В середине 1812 года это едва не завершилось катастрофой, когда в условиях затянувшейся войны с османами в Российскую империю готовилось вторжение армии "двунадесяти языков".
Однако главнокомандующему Дунайской армии Михаилу Кутузову удалось не только разгромить турецкую группировку, но и добиться подписания выгодного России Бухарестского мирного договора. Последнее событие произошло меньше чем за месяц до Наполеоновского вторжения в Россию и вызвало негодование Бонапарта.
Сразу после тех событий Кутузова на Дунае сменил близкий сподвижник Александра I — адмирал Павел Чичагов. Угроза вторжения с запада требовала немедленного передислокации "дунайцев", ведь на счету был буквально каждый штык или сабля.
Михаил Кутузов
28 мая 2019, 01:01
День в истории. 28 мая: Кутузов присоединил к России БессарабиюВ этот день в 1812 г. в Бухаресте был подписан мирный договор России и Османской империи, положивший начало массовой колонизации Бессарабии молдавским и славянским населением. Заключив этот трактат, Стамбул пошёл на беспрецедентные территориальные потери, навсегда утратив важные форпосты в Восточной Европе.
Однако, на Дунай Чичагов прибыл с программой Адриатической экспедиции во французские владения, а за одно — вторжения против союзной тогда французам Австрии. В империи Габсбургов по этому плану предстояло поднять антиавстрийское восстание венгров и славян.
Кроме 57-тысячной сухопутной армии под командование адмирала поступал Черноморский флот, также он наделялся статусом верховного правителя пока ещё оккупированных Россией Валахии и Молдавского княжества (Бессарабия по условиям Бухарестского мира уже являлась российской территорией).
Экспедицию расстроило достижение секретного соглашения Петербурга и Вены о минимальном участии австрийцев в экспансии Наполеона. России также были даны австрийские гарантии безопасности совместной границы.
17 июля Дунайская армия выступила в 52-дневный марш на Волынь, оставив для охраны границы с Турцией лишь некоторые подразделения. В составе армии было три армейских корпуса.
В Бессарабии к войскам Чичагова присоединился 75-й флотский экипаж Черноморского флота. Вошедшие в его состав четыре понтонные роты моряков (около 400 человек) оказались весьма кстати во время боевых действий на реках Белоруссии.
На Волыни Дунайская армия расположилась между Луцком и Дубно, объединившись с 3-й Западной армией Тормасова. Объединённая группировка составила 60 тыс. человек, общее командование над ней принял Чичагов. Для сравнения — 1-я Западная армия Барклая де Толли к началу боевых действий 1812 года насчитывала около 120 тыс. человек, а 2-я армия Багратиона— до 48 тыс.
Св. Серафим (Чичагов)
20 июня, 08:00История
От Чичагова до Чичагова: зигзаг бессарабской политики РоссииРоссийская стратегия развития Бессарабии в XIX веке пережила явную эволюцию от экспансионизма и "греческого проекта" к изоляционизму и молдавенизму. Удивительно, но оба этих направления были связаны с представителями одной уважаемой дворянской семьи.
В конце сентября, когда "Великая армия" Наполеона хозяйничала в Москве, Чичагов получил через адъютанта Александра I предписание двигаться в Белоруссию.
В июне 1812 года французский император учредил в Вильно марионеточное государство — Великое Княжество Литовское. Его провинциями считались Минский, Гродненский и Белостокский регионы. Главнейшими функциями временного правительства княжества была заготовка провианта и фуража для французской армии и создание местных вооружённых формирований. В последние весьма активно записывались представители польской шляхты. К сентябрю 1812 года общая численность пехотных и уланских полков княжества составила 2,5 тыс. человек.
Делопроизводство в княжестве велось на польском языке, да и само временное правительство возглавлялось представителями польской и литовской аристократии: глава комитета внутренних дел — Александр Потоцкий, военного комитета — Александр Сапега и др. Не удивительно, что Виленское правительство признавало над собой верховенство провозглашённой в Варшаве Генеральной конфедерации Речи Посполитой.
Аналогичная административная структура предусматривалась Наполеоном и восточнее воссозданного Великого Княжества Литовского. Витебская, Могилёвская и Смоленская губернии номинально входили в состав Белорусского княжества. Существует мнение, что последнее политическое образование создавалось как предмет торга с Александром I. Восточную Белоруссию со Смоленщиной он изначально планировал вернуть российскому императору в обмен на мирное соглашение.
В Минске и Вильно были созданы крупные базы снабжения. Здесь можно было расположиться на зимние квартиры и оперативно получить усиление за счёт находившихся в регионе французского армейского корпуса Удино, баварского корпуса Сен-Сира, саксонского корпуса Шварценберга и австрийского корпуса Рейнье.
Наполеон Бонапарт
24 июня, 08:00История
Ошибка Бонапарта. Как "ляхи" подвели НаполеонаРиторический вопрос, произнесённый главным героем "Тараса Бульбы" ("...помогли тебе твои ляхи?"), актуален и по сегодняшний день. Вероятно, многие русские воины малороссийского происхождения также могли задавать его на исходе 1812 года, преследуя отступавшую в Европу "Великую армию" Наполеона Бонапарта
Необходимая инфраструктура и подкрепления позволяли Бонапарту навязать русским войскам новые сражения.
Между тем преследовавшая французов армия Кутузова к моменту вступления в Белоруссию была далека от оптимальных кондиций. Стремительный марш в условиях осенней распутицы измотал войска, обернулся большим количеством выбывших от болезней.
Смоленская губерния, по которой проходило преследование отступавших французов, была сильно разрушена и обезлюдела в ходе первого этапа войны. Пути снабжения русской армии из центральных губерний России растянулись. Снаряжённые губернаторами магазины с продовольствием и тёплыми вещами застряли в глубоком тылу. На просёлочных дорогах в снегу от шедших вперёд войск отставали даже собственные обозы и артиллерия.
Служивший в русской армии и ставший впоследствии известным военным историком Карл фон Клаузевиц вспоминал:
"Представим себе зиму со всей ее суровостью, подорванные моральные и физические силы всех бойцов, армию, беспрерывно переходящую с одного бивака на другой, подвергшуюся лишениям, страдающую от болезней, усеивающую за собой дорогу трупами, умирающими и истощенными, — и нам станет понятно, что всё здесь делалось лишь с величайшими трудностями, и что лишь сильнейшие побуждения могли здесь преодолевать инерцию массы".
Основными факторами, обеспечивающими превосходство русских войск, были их высокие моральные качества и прогрессировавшее разложение армии Наполеона. Однако по мере приближения к Минску и Вильно соотношение сил могло измениться.
Действия армии Чичагова в октябре-ноябре 1812 года как раз и не позволили французским войскам закрепиться в западных губерниях Российской империи и сделали бегство на запад их остатков безостановочным.
Бородинское сражение (фрагмент панорамы)
8 сентября, 18:00История
Утицкий курган. Как противостояние русских и поляков повлияло на исход Бородинской битвыС самого начала своей русской кампании 1812 года Наполеон Бонапарт пытался вынудить русских к генеральному сражению, разгромить их и принудить к капитуляции. И вот, наконец, 7 сентября ему это удалось – около деревни Бородино две армии столкнулись. Итог сражения был неопределённым – обе стороны считали себя победителями, но русские отступили…
Получив в сентябре предписание идти в Белоруссию, Чичагов направился к Бресту, где находились упомянутые саксонский и австрийский корпуса. В итоге германские союзники Наполеона были вытеснены в Польшу. Оставив почти половину своих войск (27 тыс. человек) в качестве заслона под Брестом адмирал устремился к Минску.
Брестская группировка русских войск под командованием генерала Остен-Сакена на 11 тыс. человек уступала совокупной численности саксонцев и австрийцев. Тем не менее ей удалось не допустить вторжения противников в центральные районы Белоруссии.
Авангардом армии Чичагова командовал французский политэмигрант Ламберт. Его преимущественно кавалерийский отряд сумел окружить у стратегически важной переправы через Неман крупные силы верных Наполеону поляков. Беспрепятственный переход основных сил 3-й армии через реку был обеспечен. За тем столь же стремительным броском русского авангарда удалось занять Минск.
Утром 21 ноября отряд Ламберта штурмовал укрепления у моста через Березину в городе Борисов. По меньшей мере 3,2 тыс. русских воинов в том сражении были убиты и ранены. Однако главная цель была достигнута: оба берега реки перешли под контроль армии Чичагова.
Ожидая скорого прибытия Наполеона для прорыва на запад российский командарм даже разослал в свои войска ориентировку на главнокомандующего армией противника:
"он роста малого, плотен, бледен, шея короткая и толстая, голова большая, волоса чёрные. Для вящей же принадлежности ловить и приводить ко мне всех малорослых. Я не говорю о награде за сего пленника. Известные щедроты Монарха нашего за сие соответствуют".
© Василий СтоякинСани Наполеона, на которых он бежал из России (экспонат музея Отечественной войны в Москве)
Сани Наполеона, на которых он бежал из России (экспонат музея Отечественной войны в Москве)
© Василий Стоякин
Сани Наполеона, на которых он бежал из России (экспонат музея Отечественной войны в Москве)
22 ноября приблизившиеся к Борисову с востока французы разбили русский авангард и Чичагов был вынужден отступить на западный берег реки. Всеми своими действиями Наполеон показывал, что готовится к прорыву на Минск к югу от Борисова.
Туда в направлении села Шабашевичи и отправился 25 ноября русский командующий с главными силами своей армии.
Тем временем инженерные части французов стали наводить мосты к северу от Борисова у села Студёнка. 26 ноября реку вплавь форсировала французская кавалерия и 400 пехотинцев на плотах. Они захватили плацдарм на западном берегу.
Данное направление прикрывалось лишь небольшим отрядом царской армии в составе двух егерских полков, немногочисленной кавалерии и одной конной артиллерийской батареи. Прорвать этот заслон корпусу Удино не составило большого труда.
29 января, 18:00История
"Даёшь Варшаву, дай Берлин", – за сто с лишком лет до Будённого
Спустя сутки к переправе прибыл Чичагов, а 28 ноября русская артиллерия начала её методичный обстрел.
Бои, шедшие на обоих берегах Березины, привели к катастрофичным потерям французов. Даже в "старой гвардии" Наполеона оставалось лишь 2 тыс. человек.
Планировать какие-либо военные действия с оставшимися силами было бессмысленно и 6 декабря на пути в Вильно Наполеон покинул их, направившись в Париж. До литовской столицы французы добрались 8 декабря, а спустя три дня они её покинули.
Беглецы, спасаясь от преследования русских войск в составе которых были многие подразделения из бывшей Дунайской армии.
Объединённой группировкой русских командовал Кутузов. Так что можно утверждать — в 1812 году дунайцы дважды побывали в прямом подчинении прославленного полководца.
***
После завершения Наполеоновских войн Россия вплотную занялась обустройством перешедшей под её контроль в 1812 года Бессарабии. На юге этого региона стали возникать поселения немцев-колонистов. Ряд их получили названия в честь главных событий Отечественной войны.
Так в Аккерманском уезде Бессарабской губернии появились свои Бородино и Тарутино, а между ними и Березино — нынешний ПГТ Болградского района Одесской области Украины.
 
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