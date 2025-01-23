https://ukraina.ru/20250123/1060499522.html

США зачищают ответственных за Украину, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 23 января

США зачищают ответственных за Украину, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 23 января - 23.01.2025 Украина.ру

США зачищают ответственных за Украину, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 23 января

Американские СМИ сообщили о зачистке чиновников, ответственных за Украину. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-01-23T13:05

2025-01-23T13:05

2025-01-23T13:05

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Десятки чиновников СНБ США, отвечавших за Украину, КНДР, Иран и ряд других направлений, отправили по домам до вызова от начальства, сообщило издание The Washington Post. В Белом доме отметили, что это связано с проверкой с целью гарантировать их соответствие политике нового президента США Дональда ТрампаКак сообщило издание, глава аппарата советника президента США по нацбезопасности Брайан Маккормак 22 января провел "короткий разговор", в котором сказал чиновникам из числа помощников или прикомандированных сотрудников, что они должны немедленно покинуть здание, отправиться домой и быть "на связи". Маккормак также сказал, что они должны вернуться на рабочие места только в том случае, если их попросят об этом назначенные Трампом начальники.Примечательно, что решение было настолько внезапным, что часть сотрудников не смогла покинуть комплекс Белого дома обычным способом, поскольку их пропуска оказались деактивированы. Об этом изданию рассказал один из собеседников. По его словам, сотрудники Секретной службы были вынуждены вручную открывать для них ворота.По информации The Washington Post, подобные меры связаны с "чисткой", которую проводит Трамп в руководстве США, чтобы привести его в соответствие с будущим курсом своей администрации.В свою очередь представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз сообщил, что советник американского президента Майкл Уолтц санкционировал "полную проверку" десятков чиновников Белого дома, отвечающих за разные вопросы.Этот шаг направлен на то, чтобы "гарантировать, что персонал Совета национальной безопасности "привержен реализации программы президента Трампа "Америка прежде всего" для защиты нашей национальной безопасности и разумного использования налоговых долларов работающих мужчин и женщин Америки", заявил Хьюз. "С 12:01 в понедельник проводятся проверки персонала и принимаются решения на основе оценок", — подчеркнул Хьюз.Что же до Уолтца, то тот в своём аккаунте в соцсети X написал, что "любой работающий под началом президента Трампа в СНБ будет полностью разделять его повестку дня "Америка прежде всего""На Украине уже прокомментировали случившееся."Помните, у соросят была версия, что Трампа смогут "погасить" как в 2016 с помощью бюрократического аппарата. Мы сразу написали, что в это раз все будет по-другому, во всяком случае он очень постарается. Пока так и есть", — отметил популярный в стране телеграм-канал "ЗеРада".При этом ранее ряд украинских источников сообщил, что в США уже начали пересматривать финансирование для украинских грантовых структур.Обстрелы и налётыУтром 23 января Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства обороны РФ.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 19 ударов по территории этого региона России.Все удары были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 59 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели одного и ранении 7 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения, 2 автомобиля и 5 объектов гражданской инфраструктуры.В следующие сути обстрелы продолжились. К полудню Представительство ДНР в СЦКК дважды предупреждало о ракетной опасности в Докучаевске.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 50 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 50 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 14; Князе-Григоровка — 5; Великая Лепетиха — 9; Новая Каховка — 9; Чулаковка — 6; Алёшки — 4; Каховка — 3", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка, Алёшки.Утром 23 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе по посёлкам Дубовое и Октябрьский, сёлам Красная Нива, Петровка, Репное, Солнцевка, Черемошное, Ястребово и хутору Церковный зафиксированы атаки 15 беспилотников, 11 из которых сбиты системой ПВО. Повреждены частное домовладение и газовая труба", — писал Гладков.В Борисовском районе сёла Беленькое, Богун-Городок и Цаповка атакованы 6 беспилотниками, 3 из которых сбиты. Повреждены два сельхозпредприятия."В Валуйском муниципальном округе по сёлам Долгое и Новопетровка в ходе обстрела выпущено 3 снаряда и совершены атаки 3 беспилотников, которые были сбиты. Пострадавших и разрушений нет", — указывалось в сводке.В Волоконовском районе хутора Плотвянка и Старый подверглись обстрелу с применением 2 боеприпасов и атакам с помощью 4 БПЛА, 2 из которых сбиты. Без последствий."В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино выпущено 26 боеприпасов в ходе 7 обстрелов и совершены атаки 8 БПЛА. Повреждены 5 частных домов, надворная постройка, 2 автомобиля и линия электропередачи", — сообщал губернатор.В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Демидовка и Колотиловка подверглись 3 обстрелам, в ходе которых выпущено 23 боеприпаса, и атаке одного беспилотника. Последствий нет."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Архангельское, Белянка, Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, хуторам Марьино, Мухин и Панков выпущены 10 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и нанесены удары с помощью 11 беспилотников, из которых 10 были сбиты. На территории предприятия повреждены складское помещение и два транспортных средства", — писал Гладков.Также Гладков рассказал, как идёт восстановление повреждённого обстрелами ВСУ посёлка Октябрьский в приграничной зоне.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об Украине в международном контексте в статье Татьяны Стоянович "Трамп вернулся, что дальше? Украина в международном контексте".

https://ukraina.ru/20250123/1060495543.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, вячеслав гладков, украина, сша, россия, вооруженные силы украины, the washington post, снб