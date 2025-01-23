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Песков: США в условиях СВО зарабатывают на Евросоюзе

Песков: США в условиях СВО зарабатывают на Евросоюзе - 23.01.2025 Украина.ру

Песков: США в условиях СВО зарабатывают на Евросоюзе

США сочетают помощь режиму Зеленского с заработками на поставках в ЕС. Об этом 23 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

2025-01-23T12:58

2025-01-23T12:58

2025-01-23T12:58

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В общении с журналистами глава пресс-службы Кремля заверил: Россия готова к равноправному диалогу с США и ждёт сигналов от Вашингтона, которых пока нет.Песков также отметил, что поведение Дональда Трампа с угрозами расширения антироссийских санкций было предсказуемым, так как в свой первый президентский срок этот руководитель США был застрельщиком санкционной политики.Он также обратил внимание на то, что США во время Второй мировой войны при поставках в СССР тоже занимались бизнесом. Соединённые Штаты получили от России выплаты по ленд-лизу, и завершил эти выплаты Владимир Путин, напомнил Песков.Тем временем: "Мой дед воевал за свою страну": Мизулина ответила на слова Трампа о "помощи" США в ВОВ

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новости, сша, россия, кремль, дмитрий песков, дональд трамп, владимир зеленский, ес, военная помощь, торговая война, торговля оружием, международные отношения, международная политика, вторая мировая война, сво, энергетика, энергоносители, энергоресурсы