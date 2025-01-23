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Песков: США в условиях СВО зарабатывают на Евросоюзе
Песков: США в условиях СВО зарабатывают на Евросоюзе - 23.01.2025 Украина.ру
Песков: США в условиях СВО зарабатывают на Евросоюзе
США сочетают помощь режиму Зеленского с заработками на поставках в ЕС. Об этом 23 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
2025-01-23T12:58
2025-01-23T12:58
2025-01-23T12:58
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В общении с журналистами глава пресс-службы Кремля заверил: Россия готова к равноправному диалогу с США и ждёт сигналов от Вашингтона, которых пока нет.Песков также отметил, что поведение Дональда Трампа с угрозами расширения антироссийских санкций было предсказуемым, так как в свой первый президентский срок этот руководитель США был застрельщиком санкционной политики.Он также обратил внимание на то, что США во время Второй мировой войны при поставках в СССР тоже занимались бизнесом. Соединённые Штаты получили от России выплаты по ленд-лизу, и завершил эти выплаты Владимир Путин, напомнил Песков.Тем временем: "Мой дед воевал за свою страну": Мизулина ответила на слова Трампа о "помощи" США в ВОВ
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новости, сша, россия, кремль, дмитрий песков, дональд трамп, владимир зеленский, ес, военная помощь, торговая война, торговля оружием, международные отношения, международная политика, вторая мировая война, сво, энергетика, энергоносители, энергоресурсы
Новости, США, Россия, Кремль, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ЕС, военная помощь, торговая война, торговля оружием, международные отношения, Международная политика, Вторая мировая война, СВО, энергетика, энергоносители, энергоресурсы
Песков: США в условиях СВО зарабатывают на Евросоюзе
США сочетают помощь режиму Зеленского с заработками на поставках в ЕС. Об этом 23 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В общении с журналистами глава пресс-службы Кремля заверил: Россия готова к равноправному диалогу с США и ждёт сигналов от Вашингтона, которых пока нет.
Песков также отметил, что поведение Дональда Трампа
с угрозами расширения антироссийских санкций было предсказуемым, так как в свой первый президентский срок этот руководитель США был застрельщиком санкционной политики.
"И как сейчас Америка, оказывая помощь Украине, зарабатывает деньги на том, что продаёт свои дорогие энергоресурсы европейцам, на том, что она не даёт большую часть денег, например, своим сателлитам. Она размещает у себя в стране в своей военной промышленности заказы, создавая для своей экономики новые налоги, новые рабочие места, развивая новые технологии, и так далее, и тому подобное. Поэтому в каждом случае это успешный бизнес", - заметил Песков.
Он также обратил внимание на то, что США во время Второй мировой войны при поставках в СССР
тоже занимались бизнесом. Соединённые Штаты получили от России выплаты по ленд-лизу, и завершил эти выплаты Владимир Путин
, напомнил Песков.