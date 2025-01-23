Оно Кото: Рогов о ликвидации японского спецназовца в Запорожье - 23.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250123/1060497331.html
Оно Кото: Рогов о ликвидации японского спецназовца в Запорожье
Оно Кото: Рогов о ликвидации японского спецназовца в Запорожье - 23.01.2025 Украина.ру
Оно Кото: Рогов о ликвидации японского спецназовца в Запорожье
В оккупированном ВСУ городе Гуляйполе Запорожской области ликвидирован японский наемник Кото Оно. Об этом 23 января сообщил СМИ председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Он уточнил, что уничтоженный "дикий гусь" являлся офицером японского спецназа
2025-01-23T11:39
2025-01-23T11:39
новости
россия
франция
запорожье
владимир рогов
вооруженные силы украины
спецназ
ликвидация
уничтожение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101798/06/1017980669_0:283:3076:2013_1920x0_80_0_0_627029f57cdba4b1cc545bf7a274bcd0.jpg
Он уточнил, что японец погиб в результате прицельного удара ВС РФ по местам расположения ВСУ в городе. По одной из версий, произойти это могло в пятницу, 17 января, когда по учебному центру украинской армии в Кривом Роге был нанесен ракетный удар. По информации отдельных СМИ, в тот день был уничтожен инструктор из Дании Йеппе Хансен.Ранее и.о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова сообщила, что за весь период СВО российские военные ликвидировали на поле боя около 6,5 тысяч наемников, которые приехали воевать за ВСУ из 110 стран мира.Она уточнила, что в среднем "солдаты удачи" получают на Украине порядка $3–7 тысяч (примерно от 300 до 700 тысяч рублей) ежемесячно. Однако привлекает иностранцев не всегда финансовая выгода, подчеркнула Жданова."Многие из них - истинные русофобы, и они прибывают с тем, чтобы буквально истреблять мирное население нашей страны. Мы смогли в этом убедиться на примере Курской области", - отметила она.Жданова добавила, что основной контингент в рядах ВСУ составили военнослужащие из Польши, США, Франции и Грузии.Еще по теме: "Когда наступит день": Франция мобилизуется и готовится к боям за Киев.
россия
франция
запорожье
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101798/06/1017980669_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_f327106ec9ea0b3be9e9a669ecf12dee.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, франция, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины, спецназ, ликвидация, уничтожение
Новости, Россия, Франция, Запорожье, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, спецназ, ликвидация, уничтожение

Оно Кото: Рогов о ликвидации японского спецназовца в Запорожье

11:39 23.01.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В оккупированном ВСУ городе Гуляйполе Запорожской области ликвидирован японский наемник Кото Оно. Об этом 23 января сообщил СМИ председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Он уточнил, что уничтоженный "дикий гусь" являлся офицером японского спецназа
"Этот случай станет в очередной раз наукой всем, кто и дальше решит прийти на нашу землю с мечом", - сказал Рогов в комментарии агентству РИА Новости.
Он уточнил, что японец погиб в результате прицельного удара ВС РФ по местам расположения ВСУ в городе. По одной из версий, произойти это могло в пятницу, 17 января, когда по учебному центру украинской армии в Кривом Роге был нанесен ракетный удар. По информации отдельных СМИ, в тот день был уничтожен инструктор из Дании Йеппе Хансен.
Ранее и.о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова сообщила, что за весь период СВО российские военные ликвидировали на поле боя около 6,5 тысяч наемников, которые приехали воевать за ВСУ из 110 стран мира.
Она уточнила, что в среднем "солдаты удачи" получают на Украине порядка $3–7 тысяч (примерно от 300 до 700 тысяч рублей) ежемесячно. Однако привлекает иностранцев не всегда финансовая выгода, подчеркнула Жданова.
"Многие из них - истинные русофобы, и они прибывают с тем, чтобы буквально истреблять мирное население нашей страны. Мы смогли в этом убедиться на примере Курской области", - отметила она.
Жданова добавила, что основной контингент в рядах ВСУ составили военнослужащие из Польши, США, Франции и Грузии.
Еще по теме: "Когда наступит день": Франция мобилизуется и готовится к боям за Киев.
 
НовостиРоссияФранцияЗапорожьеВладимир РоговВооруженные силы Украиныспецназликвидацияуничтожение
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:18Трамп направляет менеджера сети фастфуда послом в ЕС
12:10Мобилизация на Украине превратилась в бизнес. Дмитрук рассказал, как "зарабатывают" военкомы
12:06Янине Соколовской дали срок: как киевский метролог решила учить других ненавидеть русских
12:01Донецк восстановит школу, сильно пострадавшую от украинских обстрелов
11:39Оно Кото: Рогов о ликвидации японского спецназовца в Запорожье
11:36"Провал Киева обойдется в триллионы": генсек НАТО припугнул Запад ради поддержки Украины
11:32Киев предложил Западу при дефиците оружия отправлять солдат на Украину - Financial Times
11:18"Мой дед воевал за свою страну": Мизулина ответила на слова Трампа о "помощи" США в ВОВ
11:00Украина ближе всех к членству в ЕС, решил Вучич после разговора с Зеленским
10:39Военкор Коц: правление Байдена мы еще назовем оттепелью
10:13Белый дом отстранил от работы десятки сотрудников Совета нацбезопасности - Washington Post
09:54К чему приведут инициативы Трампа и когда состоится диалог с Путиным - Майкл Бом о России, Украине и США
09:36Ультиматум Трампа России. Главное на Украине на утро 23 января
09:29Сенатор Кастюкевич посоветовал Зеленскому привыкать к забвению и ждать суда
08:50Запад будет готовиться к конфликту с РФ после урегулирования на Украине - The Times
08:29Говоривший с Зеленским американский блогер Фридман анонсировал интервью с Путиным
08:10Главное за ночь 23 января
07:53"Европа одна не рискнёт": Зеленский призвал США отправить западные войска на Украину
07:31Рогов предупредил Трампа насчет взаимодействия с Россией
07:16Трамп снова обвинил Байдена и его советников в конфликте на Украине
Лента новостейМолния