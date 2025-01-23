https://ukraina.ru/20250123/1060497331.html

Оно Кото: Рогов о ликвидации японского спецназовца в Запорожье

Оно Кото: Рогов о ликвидации японского спецназовца в Запорожье - 23.01.2025 Украина.ру

Оно Кото: Рогов о ликвидации японского спецназовца в Запорожье

В оккупированном ВСУ городе Гуляйполе Запорожской области ликвидирован японский наемник Кото Оно. Об этом 23 января сообщил СМИ председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Он уточнил, что уничтоженный "дикий гусь" являлся офицером японского спецназа

2025-01-23T11:39

2025-01-23T11:39

2025-01-23T11:39

новости

россия

франция

запорожье

владимир рогов

вооруженные силы украины

спецназ

ликвидация

уничтожение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101798/06/1017980669_0:283:3076:2013_1920x0_80_0_0_627029f57cdba4b1cc545bf7a274bcd0.jpg

Он уточнил, что японец погиб в результате прицельного удара ВС РФ по местам расположения ВСУ в городе. По одной из версий, произойти это могло в пятницу, 17 января, когда по учебному центру украинской армии в Кривом Роге был нанесен ракетный удар. По информации отдельных СМИ, в тот день был уничтожен инструктор из Дании Йеппе Хансен.Ранее и.о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова сообщила, что за весь период СВО российские военные ликвидировали на поле боя около 6,5 тысяч наемников, которые приехали воевать за ВСУ из 110 стран мира.Она уточнила, что в среднем "солдаты удачи" получают на Украине порядка $3–7 тысяч (примерно от 300 до 700 тысяч рублей) ежемесячно. Однако привлекает иностранцев не всегда финансовая выгода, подчеркнула Жданова."Многие из них - истинные русофобы, и они прибывают с тем, чтобы буквально истреблять мирное население нашей страны. Мы смогли в этом убедиться на примере Курской области", - отметила она.Жданова добавила, что основной контингент в рядах ВСУ составили военнослужащие из Польши, США, Франции и Грузии.Еще по теме: "Когда наступит день": Франция мобилизуется и готовится к боям за Киев.

россия

франция

запорожье

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, франция, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины, спецназ, ликвидация, уничтожение