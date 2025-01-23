Переговоры по статусу Украины: эксперт рассказал, на каких условиях можно договориться о "твердом мире" - 23.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250123/1060482712.html
Переговоры по статусу Украины: эксперт рассказал, на каких условиях можно договориться о "твердом мире"
Переговоры по статусу Украины: эксперт рассказал, на каких условиях можно договориться о "твердом мире" - 23.01.2025 Украина.ру
Переговоры по статусу Украины: эксперт рассказал, на каких условиях можно договориться о "твердом мире"
Любые договоренности без денацификации и демилитаризации Украины под контролем России приведут к тому, что это будут не мирные переговоры, а переговоры о перемирии, как в случае с Израилем и Сектором Газа. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
2025-01-23T03:15
2025-01-23T03:15
новости
украина
россия
сша
переговоры
европа
китай
правительство
израиль
кнр (китай)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101564/23/1015642328_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6a2105be82ef972cbbe992ebd32bccaf.jpg
Еще до того, как начались разговоры о возможности серьезных переговоров после 20 января, президент России Владимир Путин четко заявил, что конституционные земли России не являются предметом торга, рассказал эксперт.То есть неважно, какие условия будут озвучены на двусторонних переговорах, Курской области там в принципе не будет, добавил он.При этом Путин понимает, что любые договоренности без денацификации и демилитаризации Украины под российским контролем приведут к тому, что это будут не мирные переговоры, а переговоры о перемирии, как в случае с Израилем и Сектором Газа, отметил технолог.А как эти переговоры по статусу Украины оформить технически – неизвестно. Вероятно, эти условия должно принимать правительство Украины, которое будут выбирать не украинцы, а представители России, США, Европы и Китая, предположил волонтер."Эти субъекты садятся за стол переговоров и назначают временное правительство, которое устроит всех. И оно уже признает вторым государственным языком на Украине – русский и сокращение вооруженных сил. В других случаях невозможно представить, что можно договориться о твердом мире", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Роман Алехин: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире" на сайте Украина.ру.О других сценариях украинского кризиса — в интервью Дмитрия Голубовского: Россия даст хороший пас Трампу, если Зеленский сорвет мирные переговоры.
https://ukraina.ru/20250121/1060450156.html
украина
россия
сша
европа
китай
израиль
кнр (китай)
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101564/23/1015642328_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_21de72480bd2ca6c8b5a20ad40afa9f3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, сша, переговоры, европа, китай, правительство, израиль, кнр (китай), мир, перемирие, сво, детали, санкции
Новости, Украина, Россия, США, переговоры, Европа, Китай, правительство, Израиль, КНР (Китай), мир, перемирие, СВО, детали, санкции

Переговоры по статусу Украины: эксперт рассказал, на каких условиях можно договориться о "твердом мире"

03:15 23.01.2025
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Киеве
Ситуация в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Любые договоренности без денацификации и демилитаризации Украины под контролем России приведут к тому, что это будут не мирные переговоры, а переговоры о перемирии, как в случае с Израилем и Сектором Газа. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
Еще до того, как начались разговоры о возможности серьезных переговоров после 20 января, президент России Владимир Путин четко заявил, что конституционные земли России не являются предметом торга, рассказал эксперт.
То есть неважно, какие условия будут озвучены на двусторонних переговорах, Курской области там в принципе не будет, добавил он.
"Дело в том, что даже законы Украины не позволяют быстро закрепить ситуацию по линии фронта СВО. Для Путина важно, чтобы был признан конституционный статус наших новых территорий. Признаны США, а значит, всем миром. А признание США означает снятие санкций", — подчеркнул Алехин.
При этом Путин понимает, что любые договоренности без денацификации и демилитаризации Украины под российским контролем приведут к тому, что это будут не мирные переговоры, а переговоры о перемирии, как в случае с Израилем и Сектором Газа, отметил технолог.
А как эти переговоры по статусу Украины оформить технически – неизвестно. Вероятно, эти условия должно принимать правительство Украины, которое будут выбирать не украинцы, а представители России, США, Европы и Китая, предположил волонтер.
"Эти субъекты садятся за стол переговоров и назначают временное правительство, которое устроит всех. И оно уже признает вторым государственным языком на Украине – русский и сокращение вооруженных сил. В других случаях невозможно представить, что можно договориться о твердом мире", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Роман Алехин: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире" на сайте Украина.ру.
О других сценариях украинского кризиса — в интервью Дмитрия Голубовского: Россия даст хороший пас Трампу, если Зеленский сорвет мирные переговоры.
Зеленский в раздражении
21 января, 21:25
Зеленскому послышались "лишние голоса". Что стоит за выступлением главы киевского режима в ДавосеГлава украинского неонацистского режима Владимир Зеленский в своем выступлении 21 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе показал себя умелым манипулятором и мелким мстителем
 
НовостиУкраинаРоссияСШАпереговорыЕвропаКитайправительствоИзраильКНР (Китай)мирперемириеСВОдеталисанкции
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:45На фронте уже появилась "Баба-Яга", но пока ВС РФ уступают противнику в агродронах — военный волонтер
04:30"Мы их сожгли, ВСУ откатились": Алехин рассказал о новой попытке прорыва врага в Курской области
04:15"Не всё так однозначно": Лозанский о том, чего ожидать от команды Трампа по ситуации на Украине
04:00Котел для ВСУ и оперативный простор: Алехин раскрыл, что даст освобождение Черкасского Поречного
03:45Ждем звонок Путину: Лозанский рассказал, насколько члены команды Трампа будут лояльны к его идеям
03:30Если Зеленский готов сесть за стол переговоров, это не значит, что с ним будут разговаривать — Алехин
03:15Переговоры по статусу Украины: эксперт рассказал, на каких условиях можно договориться о "твердом мире"
03:00"ВСУ грозит очередной котел": Алехин рассказал, как бойцы "Запада" громят оборону врага под Купянском
20:48В ожидании "первого подхода к штанге". О настроениях в окружении Зеленского после инаугурации Трампа
20:01Фицо созывает Совбез Словакии из-за угрозы "майдана"
19:44Офицеры британского Минобороны против скорого мира на Украине
19:30Дмитрий Гусев о том, что готовит Трамп для нефтяных рынков планеты и зачем России газопровод в Иран
19:28Банк списал средства со счета участника СВО – депутат занялся проблемой
19:04Военный эксперт Александр Зимовский: Россия загоняет ВСУ в поле, где они будут как тараканы под тапком
19:00Начало конца в кровавое воскресенье. Страх смерти был символом династии Гольштейн-Готторп-Романовых
18:53Обиженный Зеленский, атака на Энергодар, Британия не готова к миру на Украине. Итоги 22 января
18:45Как бы не дошло до гражданской войны: за первые 24 часа президентства Трамп попал в опалу в США и Европе
18:43Дональд Трамп: угрозы и шансы для России. Мультимедийная конференция из цикла "Украинское досье"
18:05Путь к газу из России с выкрученными руками. Сможет ли Фицо предотвратить Майдан в Словакии
18:02"Все для спасения своей шкуры": Слуцкий отреагировал на слова Зеленского о Стамбульских переговорах
Лента новостейМолния