https://ukraina.ru/20250123/1060482712.html

Переговоры по статусу Украины: эксперт рассказал, на каких условиях можно договориться о "твердом мире"

Переговоры по статусу Украины: эксперт рассказал, на каких условиях можно договориться о "твердом мире" - 23.01.2025 Украина.ру

Переговоры по статусу Украины: эксперт рассказал, на каких условиях можно договориться о "твердом мире"

Любые договоренности без денацификации и демилитаризации Украины под контролем России приведут к тому, что это будут не мирные переговоры, а переговоры о перемирии, как в случае с Израилем и Сектором Газа. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин

2025-01-23T03:15

2025-01-23T03:15

2025-01-23T03:15

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украина

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сша

переговоры

европа

китай

правительство

израиль

кнр (китай)

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Еще до того, как начались разговоры о возможности серьезных переговоров после 20 января, президент России Владимир Путин четко заявил, что конституционные земли России не являются предметом торга, рассказал эксперт.То есть неважно, какие условия будут озвучены на двусторонних переговорах, Курской области там в принципе не будет, добавил он.При этом Путин понимает, что любые договоренности без денацификации и демилитаризации Украины под российским контролем приведут к тому, что это будут не мирные переговоры, а переговоры о перемирии, как в случае с Израилем и Сектором Газа, отметил технолог.А как эти переговоры по статусу Украины оформить технически – неизвестно. Вероятно, эти условия должно принимать правительство Украины, которое будут выбирать не украинцы, а представители России, США, Европы и Китая, предположил волонтер."Эти субъекты садятся за стол переговоров и назначают временное правительство, которое устроит всех. И оно уже признает вторым государственным языком на Украине – русский и сокращение вооруженных сил. В других случаях невозможно представить, что можно договориться о твердом мире", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Роман Алехин: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире" на сайте Украина.ру.О других сценариях украинского кризиса — в интервью Дмитрия Голубовского: Россия даст хороший пас Трампу, если Зеленский сорвет мирные переговоры.

https://ukraina.ru/20250121/1060450156.html

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сша

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