https://ukraina.ru/20250123/1060471314.html

Один летит, другой заряжаешь: волонтер о том, когда русские "Бабки-Ежки" устроят "карусель" для ВСУ

Один летит, другой заряжаешь: волонтер о том, когда русские "Бабки-Ежки" устроят "карусель" для ВСУ - 23.01.2025 Украина.ру

Один летит, другой заряжаешь: волонтер о том, когда русские "Бабки-Ежки" устроят "карусель" для ВСУ

Оптоволокно – это фактически тонкий провод, который можно уверенно применять не во всей местности. Такие дроны летают не на очень большое расстояние и хороши только при активных боестолкновениях. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин

2025-01-23T05:20

2025-01-23T05:20

2025-01-23T05:20

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"баба-яга"

мина

сво

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Одним из символов Курской операции стали дроны на оптоволокне. По словам технолога, такие беспилотники хороши при активных боях (или одна из сторон идет в наступление). При статичном фронте они не столь эффективны, указал он.На днях появилось видео, что российская "Баба-Яга" управляется на тех же частотах и долетает на такое же расстояние (10-20-30 километров), а потом сбрасывает на ВСУ ТМку (противотанковая мина на 10 килограммов взрывчатки). Но это единичные случаи, отметил волонтер."Бои идут за лесополосу, где много нор (окопов, огневых позиций ВСУ. — Ред.). Мы пытаемся в эти норы скинуть ВОГ (осколочный гранатометный выстрел) или боеприпас с "Черемухой" (слезоточивый газ) с "Мавика", но точность оставляет желать лучшего, потому что низко ты на "Мавике" не сядешь. А когда туда приземляется ТМ-ка, этот небольшой опорный пункт сразу разбирается", — рассказал эксперт.Другое дело, что таких "Бабок-Ежек" нужно так же много, как и fpv-дронов, чтобы делать "карусель" для ВСУ. Когда есть несколько агродронов, то один поднимается и тут же заряжается второй. Но это дефицит, который пока восполнить невозможно, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Роман Алехин: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире" на сайте Украина.ру.О различных вариантах решения украинского кризиса — в материале Ростислава Ищенко "В мечтах о летней заморозке российско-украинского фронта" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250122/1060451567.html

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новости, курск, россия, дроны, бпла, беспилотники, вооружения, "баба-яга", мина, сво, детали, спецоперация