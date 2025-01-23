Один летит, другой заряжаешь: волонтер о том, когда русские "Бабки-Ежки" устроят "карусель" для ВСУ
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкИспытания переделанных трофейных БПЛА ВСУ бойцами группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Оптоволокно – это фактически тонкий провод, который можно уверенно применять не во всей местности. Такие дроны летают не на очень большое расстояние и хороши только при активных боестолкновениях. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
Одним из символов Курской операции стали дроны на оптоволокне. По словам технолога, такие беспилотники хороши при активных боях (или одна из сторон идет в наступление). При статичном фронте они не столь эффективны, указал он.
"Отмечу также, что у нас на фронте появились БПЛА типа "Бабы-Яги". Мы научились вешать в небо ретрансляторы и можем летать далеко и стабильно", — подчеркнул Алехин.
На днях появилось видео, что российская "Баба-Яга" управляется на тех же частотах и долетает на такое же расстояние (10-20-30 километров), а потом сбрасывает на ВСУ ТМку (противотанковая мина на 10 килограммов взрывчатки). Но это единичные случаи, отметил волонтер.
"Бои идут за лесополосу, где много нор (окопов, огневых позиций ВСУ. — Ред.). Мы пытаемся в эти норы скинуть ВОГ (осколочный гранатометный выстрел) или боеприпас с "Черемухой" (слезоточивый газ) с "Мавика", но точность оставляет желать лучшего, потому что низко ты на "Мавике" не сядешь. А когда туда приземляется ТМ-ка, этот небольшой опорный пункт сразу разбирается", — рассказал эксперт.
Другое дело, что таких "Бабок-Ежек" нужно так же много, как и fpv-дронов, чтобы делать "карусель" для ВСУ. Когда есть несколько агродронов, то один поднимается и тут же заряжается второй. Но это дефицит, который пока восполнить невозможно, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Роман Алехин: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире" на сайте Украина.ру.
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