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Пушилин высказался о массовых преступлениях Киева против мирных жителей
Пушилин высказался о массовых преступлениях Киева против мирных жителей - 22.01.2025 Украина.ру
Пушилин высказался о массовых преступлениях Киева против мирных жителей
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем телеграм-канале в связи с 10-летием трагедии на остановке "Боссе" в Донецке напомнил о массовых преступлениях Киева против мирных жителей
2025-01-22T10:59
2025-01-22T10:59
2025-01-22T12:00
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донецк
донецкая народная республика
денис пушилин
родион мирошник
вооруженные силы украины
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"Мы помним о каждом преступном приказе и о каждом преступном действии киевского режима, забравших жизни мирных граждан Республики. Делаем всё, чтобы такое никогда не повторилось в будущем", - написал Пушилин.Он напомнил, что на остановке "Боссе" от удара украинской армии погибли восемь мирных граждан и 27 получили ранения. А также добавил, что "в последующем страшных преступлений ВСУ против мирного населения последовало немало" и перечислил наиболее резонансные из них с гибелью десятков мирных граждан и в основном совершенных с марта 2022 года.Пушилин отметил, что это только ряд примеров массированных обстрелов Донецка. О других преступлениях - в материале Александра Чаленко Самое массовое и жуткое преступление. Родион Мирошник о карательной зачистке Селидово боевиками ВСУ на сайте Украина.ру.
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новости, киев, донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, родион мирошник, вооруженные силы украины
Новости, Киев, Донецк, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Пушилин высказался о массовых преступлениях Киева против мирных жителей
10:59 22.01.2025 (обновлено: 12:00 22.01.2025)
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем телеграм-канале в связи с 10-летием трагедии на остановке "Боссе" в Донецке напомнил о массовых преступлениях Киева против мирных жителей