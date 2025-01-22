"Япония танцует вокруг Курил": эксперт о том, как Россия пыталась решить вопрос островных территорий - 22.01.2025 Украина.ру
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"Япония танцует вокруг Курил": эксперт о том, как Россия пыталась решить вопрос островных территорий
"Япония танцует вокруг Курил": эксперт о том, как Россия пыталась решить вопрос островных территорий - 22.01.2025 Украина.ру
"Япония танцует вокруг Курил": эксперт о том, как Россия пыталась решить вопрос островных территорий
Соединенным Штатам выгодна Япония, у которой есть постоянные территориальные претензии с Россией, потому что для нее это постоянный раздражающий фактор. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-01-22T03:30
2025-01-22T03:30
новости
политика
россия
япония
украина
ростислав ищенко
острова
соглашение
территория
ссср
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Кто-то может заявить следующее: "Ну и пусть себе какой-то огрызок Украины сохранится. Сколько десятилетий Япония вокруг Курил танцует, и никому от этого ни холодно, ни жарко". Однако, и СССР, и Россия пытались решить этот вопрос, отметил политолог.Понятно, что если у тебя есть серьезная военная мощь, ты можешь попытаться отобрать любые территории. Но такие договоренности все равно облегчают твою международную жизнь, сказал эксперт.А сейчас Япония до сих пор увязывает разные вопросы экономического сотрудничества с Россией с вопросами "северных территорий". Именно из-за этого у Москвы и Токио часто срываются интересные проекты, указал обозреватель."Неслучайно же США не давали японцам пойти на это соглашение с нами. В свое время мы почти договорились. Речь шла только о том, что Япония должна быть нейтральной и что оттуда должны уйти американские военные базы. И все соглашения тут же были сорваны", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия готова дойти до ядерной войны с США, чтобы сделать из Украины Галицию или Волынь на сайте Украина.ру.О том, почему после инаугурации Трамп зацементирует свои заявления по Украине и оживит замороженные отношения с Россией — в интервью Игоря Прокопенко: Я не верю в будущее политики Трампа и в то, что теперь за Украину будет платить Европа.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, политика, россия, япония, украина, ростислав ищенко, острова, соглашение, территория, ссср, детали
Новости, политика, Россия, Япония, Украина, Ростислав Ищенко, острова, соглашение, территория, СССР, детали

"Япония танцует вокруг Курил": эксперт о том, как Россия пыталась решить вопрос островных территорий

03:30 22.01.2025
 
© РИА Новости . Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкКурильские острова
Курильские острова - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Сергей Красноухов
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Соединенным Штатам выгодна Япония, у которой есть постоянные территориальные претензии с Россией, потому что для нее это постоянный раздражающий фактор. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Кто-то может заявить следующее: "Ну и пусть себе какой-то огрызок Украины сохранится. Сколько десятилетий Япония вокруг Курил танцует, и никому от этого ни холодно, ни жарко". Однако, и СССР, и Россия пытались решить этот вопрос, отметил политолог.
"Советский Союз даже был готов отказаться от части спорных островов только для того, чтобы получить мирный договор с Японией, где будет черным по белому написано, что Токио признает все эти территориальные изменения и никаких претензий не предъявляет", — подчеркнул Ищенко.
Понятно, что если у тебя есть серьезная военная мощь, ты можешь попытаться отобрать любые территории. Но такие договоренности все равно облегчают твою международную жизнь, сказал эксперт.
А сейчас Япония до сих пор увязывает разные вопросы экономического сотрудничества с Россией с вопросами "северных территорий". Именно из-за этого у Москвы и Токио часто срываются интересные проекты, указал обозреватель.
"Неслучайно же США не давали японцам пойти на это соглашение с нами. В свое время мы почти договорились. Речь шла только о том, что Япония должна быть нейтральной и что оттуда должны уйти американские военные базы. И все соглашения тут же были сорваны", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия готова дойти до ядерной войны с США, чтобы сделать из Украины Галицию или Волынь на сайте Украина.ру.
О том, почему после инаугурации Трамп зацементирует свои заявления по Украине и оживит замороженные отношения с Россией — в интервью Игоря Прокопенко: Я не верю в будущее политики Трампа и в то, что теперь за Украину будет платить Европа.
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Полковник Геннадий Алехин: Россия заставила ВСУ метаться между Купянском, Липцами и Волчанском Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
 
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