"Китай является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов" - Путин - 21.01.2025 Украина.ру
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"Китай является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов" - Путин
"Китай является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов" - Путин - 21.01.2025 Украина.ру
"Китай является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов" - Путин
Китай является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов и успешно развивает экономическое сотрудничество с Россией во многих сферах. Об этом заявил президент России во время переговоров с председателем КНР.
2025-01-21T13:06
2025-01-21T13:06
новости
китай
россия
украина
владимир путин
си цзиньпин
брикс
шос
атэс
кнр (китай)
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Переговоры Владимира Путина с Си Цзиньпином состоялись в формате видеоконференции, сообщила 21 января пресс-служба Кремля.Президент России согласился с председателем КНР в признании основой сотрудничества Москвы и Пекина широкой общности национальных интересов и совпадения взглядов на то, какими должны быть отношения между крупными державами.По мнению Путина, минувший год для двусторонних отношений был весьма плодотворным. Полезные переговоры состоялись в форматах Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС."Мы координируем наши шаги и на других многосторонних площадках – в Организации Объединённых Наций и её Совете Безопасности, в ШОС, в "Группе двадцати", в АТЭС. Совместно выступаем за построение более справедливого многополярного миропорядка, ведём работу в интересах обеспечения неделимой безопасности на евразийском пространстве и в мире в целом", - сказал российский лидер.Он уверен, что внешнеполитическая связь, совместная работа России и Китая объективно играет важную стабилизирующую роль в международных делах."По итогам года – несмотря на негативное воздействие извне – удалось выйти на новые хорошие показатели во взаимной торговле, - констатировал Путин. - Хотя мы посчитали данные пока только за 11 месяцев, товарооборот продемонстрировал рост более семи процентов и достиг более 220 миллиардов долларов".Российский лидер отметил, что согласно статистике КНР за весь год товарооборот составил почти $245 миллиардов. Китайская Народная Республика –основной торговый партнер России, которая уверенно занимает пятое место в списке китайских торговых контрагентов, сказал Путин.Кроме того, в декабре 2024 года подписана "дорожная карта" о реализации комплексной программы сотрудничества по реакторам на быстрых нейтронах и замыканию ядерного топливного цикла. Речь технологиях будущего атомной энергетики, заметил российский лидер.Также успешные совместные проекты реализуются в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и других областях. По мнению президента, хорошо зарекомендовала себя практика проведения в провинциях КНР ярмарок товаров "Сделано в России".Актуальное интервью на эту тему: Станислав Митрахович: Трамп будет зол на Зеленского, если Украина слишком резко оторвет Европу от России Больше новостей представлено в обзоре Роботы вместо солдат, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13.00 21 января
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новости, китай, россия, украина, владимир путин, си цзиньпин, брикс, шос, атэс, кнр (китай), торговля, международные отношения, международная политика, евразия, многополярный мир, геополитика, евразийская интеграция, российский газ, энергетика, атомная энергетика
Новости, Китай, Россия, Украина, Владимир Путин, Си Цзиньпин, БРИКС, ШОС, АТЭС, КНР (Китай), торговля, международные отношения, Международная политика, Евразия, многополярный мир, геополитика, евразийская интеграция, российский газ, энергетика, атомная энергетика

"Китай является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов" - Путин

13:06 21.01.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции
Президент Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции
© POOL
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Китай является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов и успешно развивает экономическое сотрудничество с Россией во многих сферах. Об этом заявил президент России во время переговоров с председателем КНР.
Переговоры Владимира Путина с Си Цзиньпином состоялись в формате видеоконференции, сообщила 21 января пресс-служба Кремля.
Президент России согласился с председателем КНР в признании основой сотрудничества Москвы и Пекина широкой общности национальных интересов и совпадения взглядов на то, какими должны быть отношения между крупными державами.
По мнению Путина, минувший год для двусторонних отношений был весьма плодотворным. Полезные переговоры состоялись в форматах Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС.
"Мы координируем наши шаги и на других многосторонних площадках – в Организации Объединённых Наций и её Совете Безопасности, в ШОС, в "Группе двадцати", в АТЭС. Совместно выступаем за построение более справедливого многополярного миропорядка, ведём работу в интересах обеспечения неделимой безопасности на евразийском пространстве и в мире в целом", - сказал российский лидер.
Он уверен, что внешнеполитическая связь, совместная работа России и Китая объективно играет важную стабилизирующую роль в международных делах.
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"По итогам года – несмотря на негативное воздействие извне – удалось выйти на новые хорошие показатели во взаимной торговле, - констатировал Путин. - Хотя мы посчитали данные пока только за 11 месяцев, товарооборот продемонстрировал рост более семи процентов и достиг более 220 миллиардов долларов".
Российский лидер отметил, что согласно статистике КНР за весь год товарооборот составил почти $245 миллиардов. Китайская Народная Республика –основной торговый партнер России, которая уверенно занимает пятое место в списке китайских торговых контрагентов, сказал Путин.
"Китай является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов, - отметил Путин. - Мы удерживаем первое место по объему экспорта в КНР нефти. Пять лет назад вместе с Вами дали старт эксплуатации газопровода "Сила Сибири", сегодня же Россия вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа".
Кроме того, в декабре 2024 года подписана "дорожная карта" о реализации комплексной программы сотрудничества по реакторам на быстрых нейтронах и замыканию ядерного топливного цикла. Речь технологиях будущего атомной энергетики, заметил российский лидер.
Также успешные совместные проекты реализуются в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и других областях. По мнению президента, хорошо зарекомендовала себя практика проведения в провинциях КНР ярмарок товаров "Сделано в России".
Актуальное интервью на эту тему: Станислав Митрахович: Трамп будет зол на Зеленского, если Украина слишком резко оторвет Европу от России
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