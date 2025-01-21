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"Китай является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов" - Путин

"Китай является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов" - Путин - 21.01.2025 Украина.ру

"Китай является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов" - Путин

Китай является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов и успешно развивает экономическое сотрудничество с Россией во многих сферах. Об этом заявил президент России во время переговоров с председателем КНР.

2025-01-21T13:06

2025-01-21T13:06

2025-01-21T13:06

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Переговоры Владимира Путина с Си Цзиньпином состоялись в формате видеоконференции, сообщила 21 января пресс-служба Кремля.Президент России согласился с председателем КНР в признании основой сотрудничества Москвы и Пекина широкой общности национальных интересов и совпадения взглядов на то, какими должны быть отношения между крупными державами.По мнению Путина, минувший год для двусторонних отношений был весьма плодотворным. Полезные переговоры состоялись в форматах Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС."Мы координируем наши шаги и на других многосторонних площадках – в Организации Объединённых Наций и её Совете Безопасности, в ШОС, в "Группе двадцати", в АТЭС. Совместно выступаем за построение более справедливого многополярного миропорядка, ведём работу в интересах обеспечения неделимой безопасности на евразийском пространстве и в мире в целом", - сказал российский лидер.Он уверен, что внешнеполитическая связь, совместная работа России и Китая объективно играет важную стабилизирующую роль в международных делах."По итогам года – несмотря на негативное воздействие извне – удалось выйти на новые хорошие показатели во взаимной торговле, - констатировал Путин. - Хотя мы посчитали данные пока только за 11 месяцев, товарооборот продемонстрировал рост более семи процентов и достиг более 220 миллиардов долларов".Российский лидер отметил, что согласно статистике КНР за весь год товарооборот составил почти $245 миллиардов. Китайская Народная Республика –основной торговый партнер России, которая уверенно занимает пятое место в списке китайских торговых контрагентов, сказал Путин.Кроме того, в декабре 2024 года подписана "дорожная карта" о реализации комплексной программы сотрудничества по реакторам на быстрых нейтронах и замыканию ядерного топливного цикла. Речь технологиях будущего атомной энергетики, заметил российский лидер.Также успешные совместные проекты реализуются в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и других областях. По мнению президента, хорошо зарекомендовала себя практика проведения в провинциях КНР ярмарок товаров "Сделано в России".Актуальное интервью на эту тему: Станислав Митрахович: Трамп будет зол на Зеленского, если Украина слишком резко оторвет Европу от России Больше новостей представлено в обзоре Роботы вместо солдат, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13.00 21 января

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