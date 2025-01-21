Косачев высказался о решении украинского конфликта
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВстреча председателя Комитета СФ по международным делам К. Косачева с руководителем фракции "Альянс патриотов Грузии" Г. Ломия
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем телеграм-канале порассуждал, как президент США Дональд Трамп будет решать вопрос конфликта на Украине
"При всех заявлениях на тему "ничего об Украине без Украины", как раз позиция на 100% зависимого от внешних сил Киева в этом смысле не столь важна. Трамп прекрасно понимает, что с Украиной можно общаться в уведомительном порядке, как он это делает уже и с Европой. Не зря в инаугурационной речи про Украину не было сказано ничего, а лишь про ненужные для Америки войны", - написал Косачев.
Он подчеркнул, что Трампу не удастся добиться прекращения боевых действий без договоренностей с Россией, поэтому "модальности диалога принципиально важны".
По его словам, ультиматумы и новые санкции не пройдут, "прошлая администрация достигла в них потолка".
"Но Трампу придется выбирать между разговором либо с позиции силы, либо с позиции здравого смысла, к которому я бы отнес и интересы самой Америки, - констатировал Косачев.
Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.