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Косачев высказался о решении украинского конфликта

Косачев высказался о решении украинского конфликта - 21.01.2025 Украина.ру

Косачев высказался о решении украинского конфликта

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем телеграм-канале порассуждал, как президент США Дональд Трамп будет решать вопрос конфликта на Украине

2025-01-21T11:35

2025-01-21T11:35

2025-01-21T11:35

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"При всех заявлениях на тему "ничего об Украине без Украины", как раз позиция на 100% зависимого от внешних сил Киева в этом смысле не столь важна. Трамп прекрасно понимает, что с Украиной можно общаться в уведомительном порядке, как он это делает уже и с Европой. Не зря в инаугурационной речи про Украину не было сказано ничего, а лишь про ненужные для Америки войны", - написал Косачев.Он подчеркнул, что Трампу не удастся добиться прекращения боевых действий без договоренностей с Россией, поэтому "модальности диалога принципиально важны". По его словам, ультиматумы и новые санкции не пройдут, "прошлая администрация достигла в них потолка".Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.

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новости, украина, дональд трамп, америка, сша, косачев