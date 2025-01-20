https://ukraina.ru/20250120/1060405637.html

Император Трамп, "царёк" Зеленский и подготовка к распродаже "Юкрейн". Скандальные цитаты недели

Император Трамп, "царёк" Зеленский и подготовка к распродаже "Юкрейн". Скандальные цитаты недели - 20.01.2025 Украина.ру

Император Трамп, "царёк" Зеленский и подготовка к распродаже "Юкрейн". Скандальные цитаты недели

О чем говорят и пишут в мире и на Украине? Какие политические вопросы обсуждают блогеры, журналисты и политики?

2025-01-20T16:25

2025-01-20T16:25

2025-01-20T16:43

эксклюзив

украина

германия

киев

владимир зеленский

дональд трамп

борис писториус

рада

фбр

офис президента

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Мы с вами узнаем:Когда Зеленского на самом деле ждут в Вашингтоне?Зачем посещали Киев министр обороны Германии и премьер Великобритании?Отдыхает ли жена Зеленского и он сам на курорте в Альпах?Какую ценность имеют в истории "столетние договора"?И кто требует призыва в армию украинских женщин с 18 лет?Какие "дела дома" у Зеленского?Основная интрига прошедшей недели на Украине: все ждали, поедет ли на инаугурацию Трампа Зеленский?Символическое значение такого визита для украинских политиков было бы огромным. "Император" благосклонен к нашему "царьку"! Разрешил преклонить колени. Тогда и вассалы "царька" тоже преклонят, уже перед ним.Это был бы огромный успех Зеленского!Тем более что по телевидению Украины (действует только один канал) будут показывать всю инаугурацию Трампа от начала и до конца. Со всеми подробностями, склонившись, так сказать, в подобострастном поклоне.Да, на поле боя Украина проигрывает, экономика почти отсутствует. Да, страна уже перестала существовать.Как сказал премьер Венгрии Виктор Орбан,Но для Зеленского это совершенно не важно. Ему в общем-то безразлично, что будет с Украиной.Важно для него только одно: как его принимают на Западе, ну и сколько денег дают, конечно.Но на инаугурацию Зеленского не позвали.Сам он сообщил, что у него "дела дома".Над этим уже посмеялся сын Дональда Трампа, Дональд - младший. Сегодня аккаунт Дона младшего - это "рупор новостей штаба Трампа".Официальный представитель МИД России Мария Захарова:Также Мария Захарова упомянула о том, что за прошедший год Зеленский совершил визиты в 35 стран. И даже за две недели этого года успел посетить Германию, Италию и Польшу с "попрошайными визитами".А депутат Рады Дубинский уточнил по поводу визита "Зе" к "До". Он произойдёт, но только для аудита:"На саму инаугурацию - как бы нет. А вот сразу после - да. Что, собственно, вполне логично. Надо же документы по расследованию ФБР подготовить. А у нелегитимного президента Зеленского никакого иммунитета нет."Двойники Зеленского?Кстати, по поводу зарубежных визитов.Каждый визит Зеленского за рубеж длится не один день, а гораздо дольше. Часто он длится неделями.А видео с "актуальными событиями дня", которые записывает Зеленский, якобы находясь в Киеве - это монтаж.Современный уровень спецэффектов позволяет сделать антураж "кабинета президента" где угодно: хоть в Майами, где проживают родители четы Зеленских. Хоть в Англии, где учатся их дети. Да где угодно, хоть на Мальдивах.Кроме того, двойников тоже никто не отменял. Если даже у Филиппа Киркорова есть два двойника! (Неужели они тоже поют? но вроде бы нет, только позируют).Так что мешает нанять парочку "двойников Зеленского" мошенникам из Офиса президента Украины? И дать возможность "президенту" проводить время с семьёй, за рубежом, на отдыхе.Как говорят знающие люди, Зеленский появляется в Киеве только для встречи с лидерами западных стран. Но возможно, это опять позирует двойник?Ведь эти приезды и так происходят только ради взаимного пиара.Олена в ДавосеВ прошлом году Олена Зеленская выступала на экономическом форуме в Давосе, вытирала слёзы, угрожала, взывала к "совести" европейцев.Политики смотрели на это с изумлением. Видимо, речь с угрозами и сцены со слезами были "творчески продуманы" в киевском офисе президента.Но надо сказать, что это типичное поведение украинских политиков, которые часто ведут себя истерично и даже хамят, всячески пытаясь привлечь к себе внимание.И это естественный для любой женщины путь "пэссив агрессив": рыдать и обвинять.Мэмом в соцсетях стала тогда супер фраза Елены Зеленской:Нет, речь ей точно писали самые креативные спичрайтеры в офисе президента!По сети стали распространяться шутки с такими же обескураживающими сопоставлениями:"Как я могу кормить свою собаку, если у меня закончились кисти для рисования?"Она обратилась к форуму с угрозами:"Европейцы устали? Что будет, если мы скажем: всё, окей, мы больше не играем, решайте эту проблему сами, а мы поехали."Куда поехали, зачем поехали? Кто эти "мы"? Елена с супругом?Теперь на курорт!Понятно, зачем год назад в Давос привезли Зеленскую: красивая женщина, хорошо выглядит, предполагалось, что это будет "новое позитивное лицо Украины".Её как "новое лицо" - не вместо, а в помощь Зеленскому - раскручивали как могли. На всех встречах, с королями, президентами, на всех форумах появлялась Елена.Но сейчас этого нет и в помине. Как появилась, так и исчезла.По всей видимости, она вызывает раздражение у "уставших европейцев", популярность её в обществе других стран оказалась низкой (на Украине - вообще нулевая).А может быть, политтехнологи готовят уже новые фигуры для "руководства Украиной", и Зеленских обоих списывают с довольствия.Но тем не менее, Елена Зеленская появилась в Давосе и в этом году!Бывший депутат Рады Игорь Мосийчук разместил видео, на котором видно, как Елена Зеленская выходит из самолёта, которым пользуется президент Молдавии. Вместе с известной украинской миллионершей.Собрались на курорт. А скоро туда собирается и Зеленский.В то же время западные политики поспешили в Киев. Цель у всех одна: заявить свои права на то, что раньше называлось государством Украина.Визит Писториуса в Киев: где наш кусок "Юкрейн"?В Киев внезапно, с необъявленным заранее визитом, прибыл министр обороны Германии Борис Писториус.А до этого в Киеве побывали канцлер Шольц и кандидат в канцлеры Мерц. А также министр финансов Свенья Шульце.И предыдущий глава Минфина Линднер приезжал не раз. И другие немецкие политики и чиновники разного ранга. И даже Анналена Бербок пробежалась как-то раз по улицам Харькова.В чём дело? Зачем они лично приезжают в Киев? Сделать фото на фоне Софии Киевской? Это первая цель, но не основная.Причин три.Первая - это действительно именно позирование, или как говорит молодежь, "голимый пиар".Вторая - исполнение воли США. Надо показать, какая Германия исполнительная.И третье - желание оттяпать свой кусок Юкрейн. Возможно, без переделки границ. Зачем? Если можно позаключать "договора на восстановление" или купить по дешёвке куски земли, городов.То есть это как в Древней Греции, где у рабов были свои рабы.Германия - раб США, и хочет чтобы у неё был свой раб - Украина.Писториус заодно сказал, что денег пока у Германии для Украины нет (зачем приезжал-то тогда?)А также дал свой "прогноз" развития событий:"Евроатлантический альянс будет держаться и поддерживать Украину".И в то же время:В общем, всё понятно: как скажет США, так и поступит Писториус и все немецкие политики.А пока надо выждать, узнать, что запланируют Дональд Трамп и Илон Маск. Да и удержится ли сам Писториус? 23 февраля в Германии выборы, а Маск с Трампом явно поддерживают партию АдГ.Вот и на инаугурацию к Трампу пригласили сопредседателя АдГ, а не Писториуса.Но напомнить Украине, что она по прежнему рассматривается как колониальное пространство для Германии, никогда не помешает."Дранг нах Остен!"На 100 лет вместе!Напоминает о себе Украине и Великобритания.Зеленский и Стармер подписали новое соглашение. Теперь столетнее!Константин Бондаренко:За это время в Великобритании сменились 5 монархов и 25 премьер-министров. Британия пережила Вторую мировую, 7 экономических кризисов, лишилась колоний и перестала быть империей.Много ли договоров, подписанных в Великобритании в 1925 году, не потеряли свою актуальность?"На самом деле, как говорят многие эксперты, этот договор не будет ратифицирован ни парламентом Великобритании, ни Радой на Украине.Это тоже "голимый пиар"?Не только.В договоре о столетнем сотрудничестве упоминается совместная деятельность двух стран на Балтийском море (?)А также строительство военных баз Великобритании на Украине (??)Во-первых , где Балтийское море и где Украина?А во-вторых, статья 17 Конституции Украины прямо запрещает строительство военных баз на территории страны.Но это "задел на будущее". Попытка рассказать Вашингтону, что Англия не собирается расставаться со своими планами на Украину.И создание европейской, англоманской "антитрамповской коалиции" с Украиной в её составе в том числе.Как пишет Константин Бондаренко:"Столетний договор" - это договор о том, что украинская "партия войны" окончательно переходит под протектора Лондона. Это попытка превратить Украину в инструмент достижения целей глобалистов. "Призыв женщин с 18 летА экс министр обороны Британии Уоллес приказал Зеленскому: призывайте в армию всех с 18 лет, в том числе и женщин!Речь в интервью шла о призыве 18-28 летних на Украине:"Нужна всеобщая мобилизация. Я считаю, что им следовало бы мобилизовать всех, и попросить Европу обучить их," - сказал Уоллес.Непонятно, чего тут больше: некомпетентности, кровожадности или желания отомстить Зеленскому?Рейтинг Зеленского, и так невысокий, катастрофически рухнет после такого призыва. Призывать особо некого, так как 18-25 лет - это возраст "демографической ямы".Но Уоллес не забыл, конечно, как Зеленский саркастически "благодарил" его 47 раз. После того как Уоллес призвал Украину быть более благодарной и сказал "мы не супермаркет".Так что это может быть изощренная месть Зеленскому.Но практически все западные политики требуют призыва "с 18 лет". И условные "демократы", и условные "республиканцы".Марк Рубио, "трамповский" кандидат на пост Госсекретаря США:Правда, до призыва женщин с 18 лет додумался только министр обороны Британии.Но это вполне может оказаться реальностью в недалеком будущем.Более подробно о том, что ждет Украину после инаугурации Трампа - в статье Ростислава Ищенко "Возвращение Трампа"

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Елена Мурзина

эксклюзив, украина, германия, киев, владимир зеленский, дональд трамп, борис писториус, рада, фбр, офис президента