По всей линии соприкосновения: Генштаб ВСУ признал превосходство российской армии в двух аспектах - 20.01.2025 Украина.ру
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По всей линии соприкосновения: Генштаб ВСУ признал превосходство российской армии в двух аспектах
По всей линии соприкосновения: Генштаб ВСУ признал превосходство российской армии в двух аспектах - 20.01.2025 Украина.ру
По всей линии соприкосновения: Генштаб ВСУ признал превосходство российской армии в двух аспектах
Положение, в котором находятся ВСУ, является сложным на всей линии соприкосновения. Об этом 20 января написал Генштаб Украины у себя в телеграм-канале
2025-01-20T11:15
2025-01-20T11:15
новости
россия
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украина
вооруженные силы украины
генштаб
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Командование ВСУ также уточнило, что превосходство российской армии наблюдается как в численности, так и в техническом оснащении.Армия России только за последние два дня значительно продвинулись на юго-западе Донецкой Народной Республики. ВС РФ освободили три населенных пункта — Времевку, Петропавловку и Воздвиженку. В ДНР освобождены Времевка и Петропавловка — Минобороны РФДругие темы: "Железный купол" для защиты США: чем Трамп планирует заняться во время своего правления
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, генштаб, вс рф
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Генштаб, ВС РФ

По всей линии соприкосновения: Генштаб ВСУ признал превосходство российской армии в двух аспектах

11:15 20.01.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Положение, в котором находятся ВСУ, является сложным на всей линии соприкосновения. Об этом 20 января написал Генштаб Украины у себя в телеграм-канале
"Ситуация на фронте остается сложной", — сказано в публикации украинского Генштаба.
Командование ВСУ также уточнило, что превосходство российской армии наблюдается как в численности, так и в техническом оснащении.
Курская и Сумская области - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Вчера, 15:18
Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ в Курской областиУкраинская армия продолжает нести значительные потери в курской области, Об этом говорится в сводке Минобороны России от 19 января.
Армия России только за последние два дня значительно продвинулись на юго-западе Донецкой Народной Республики. ВС РФ освободили три населенных пункта — Времевку, Петропавловку и Воздвиженку.
В ДНР освобождены Времевка и Петропавловка — Минобороны РФ
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НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныГенштабВС РФ
 
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Заголовок открываемого материала
11:15По всей линии соприкосновения: Генштаб ВСУ признал превосходство российской армии в двух аспектах
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