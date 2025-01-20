https://ukraina.ru/20250120/1060394586.html
По всей линии соприкосновения: Генштаб ВСУ признал превосходство российской армии в двух аспектах
По всей линии соприкосновения: Генштаб ВСУ признал превосходство российской армии в двух аспектах - 20.01.2025 Украина.ру
По всей линии соприкосновения: Генштаб ВСУ признал превосходство российской армии в двух аспектах
Положение, в котором находятся ВСУ, является сложным на всей линии соприкосновения. Об этом 20 января написал Генштаб Украины у себя в телеграм-канале
2025-01-20T11:15
2025-01-20T11:15
2025-01-20T11:15
новости
россия
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
генштаб
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059056365_0:57:1080:665_1920x0_80_0_0_276bb72436f76052faebb1b4c14a845b.jpg
Командование ВСУ также уточнило, что превосходство российской армии наблюдается как в численности, так и в техническом оснащении.Армия России только за последние два дня значительно продвинулись на юго-западе Донецкой Народной Республики. ВС РФ освободили три населенных пункта — Времевку, Петропавловку и Воздвиженку. В ДНР освобождены Времевка и Петропавловка — Минобороны РФДругие темы: "Железный купол" для защиты США: чем Трамп планирует заняться во время своего правления
https://ukraina.ru/20250119/1060380542.html
россия
донецкая народная республика
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059056365_60:0:1021:721_1920x0_80_0_0_a654471538799efb2c8dff9428a81596.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, генштаб, вс рф
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Генштаб, ВС РФ
По всей линии соприкосновения: Генштаб ВСУ признал превосходство российской армии в двух аспектах
Положение, в котором находятся ВСУ, является сложным на всей линии соприкосновения. Об этом 20 января написал Генштаб Украины у себя в телеграм-канале