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По всей линии соприкосновения: Генштаб ВСУ признал превосходство российской армии в двух аспектах

По всей линии соприкосновения: Генштаб ВСУ признал превосходство российской армии в двух аспектах - 20.01.2025 Украина.ру

По всей линии соприкосновения: Генштаб ВСУ признал превосходство российской армии в двух аспектах

Положение, в котором находятся ВСУ, является сложным на всей линии соприкосновения. Об этом 20 января написал Генштаб Украины у себя в телеграм-канале

2025-01-20T11:15

2025-01-20T11:15

2025-01-20T11:15

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Командование ВСУ также уточнило, что превосходство российской армии наблюдается как в численности, так и в техническом оснащении.Армия России только за последние два дня значительно продвинулись на юго-западе Донецкой Народной Республики. ВС РФ освободили три населенных пункта — Времевку, Петропавловку и Воздвиженку. В ДНР освобождены Времевка и Петропавловка — Минобороны РФДругие темы: "Железный купол" для защиты США: чем Трамп планирует заняться во время своего правления

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новости, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, генштаб, вс рф