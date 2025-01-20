https://ukraina.ru/20250120/1060360350.html

Три новые базы с комплексами "Бастион": Ераносян объяснил, чем ответит Россия на усиление США в Арктике

Три новые базы с комплексами "Бастион": Ераносян объяснил, чем ответит Россия на усиление США в Арктике - 20.01.2025 Украина.ру

Три новые базы с комплексами "Бастион": Ераносян объяснил, чем ответит Россия на усиление США в Арктике

Российская часть часть Арктики сейчас в безопасности. Еще во времена министра обороны Шойгу там было построено 470 новых объектов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян

2025-01-20T05:15

2025-01-20T05:15

2025-01-20T05:15

новости

арктика

дональд трамп

сша

базы

остров врангеля (россия)

анадырь

аэродромы

гренландия

ракеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1f/1056593102_0:110:2100:1291_1920x0_80_0_0_6e7eba61d3ea0913dfa959b4545b2a41.jpg

Заявления нового президента США Дональда Трампа по аннексии Гренландии и Канады — это не планы, а цель. На севере Гренландии находится база космических сил США Питуффик (ранее авиабаза Туле) и система раннего обнаружения баллистических ракет, рассказал эксперт.Он добавил, что Трамп в любом случае в течение нескольких лет заберет Гренландию. Премьер провинции Муте Эгеде ведет сепаратные переговоры с Трампом, Дания объявлена им неоколониальной державой, отметил аналитик.Так же было усилено авиакрыло в Анадыре и создана база обнаружения и наведения морской авиации на острове Врангеля. То есть Арктический регион России защищен по всей прибрежной полосе, указал эксперт.А Трамп будет занят присоединением Гренландии и Панамского канала. Кроме того, его задача — избавиться от латиноамериканских преступных группировок. Во время дебатов с [49-м вице-президентом США и кандидатом от демократов Камалой] Харрис Трамп признал, что для США это самая большая проблема, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Балтийский часовой" в Финском заливе. Владимир Ераносян о том, как Россия ответит НАТО возле Клайпеды читайте на сайте Украина.ру.Также на тему Арктики — в материале "Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после Украины" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250117/1060342849.html

арктика

сша

остров врангеля (россия)

анадырь

россия

дания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, арктика, дональд трамп, сша, базы, остров врангеля (россия), анадырь, аэродромы, гренландия, ракеты, детали, россия, дания