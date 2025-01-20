Три новые базы с комплексами "Бастион": Ераносян объяснил, чем ответит Россия на усиление США в Арктике
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийская военная база "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
© Министерство обороны РФ
Российская часть часть Арктики сейчас в безопасности. Еще во времена министра обороны Шойгу там было построено 470 новых объектов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян
Заявления нового президента США Дональда Трампа по аннексии Гренландии и Канады — это не планы, а цель. На севере Гренландии находится база космических сил США Питуффик (ранее авиабаза Туле) и система раннего обнаружения баллистических ракет, рассказал эксперт.
Он добавил, что Трамп в любом случае в течение нескольких лет заберет Гренландию. Премьер провинции Муте Эгеде ведет сепаратные переговоры с Трампом, Дания объявлена им неоколониальной державой, отметил аналитик.
"Наша часть Арктики в безопасности. Еще во времена министра обороны [Сергея] Шойгу там было построено 470 новых объектов. В том числе произошло расширение аэродромов, модернизация взлетно-посадочных полос, созданы три новые базы на архипелагах с береговыми ракетными комплексами "Бастион", — подчеркнул Ераносян.
Так же было усилено авиакрыло в Анадыре и создана база обнаружения и наведения морской авиации на острове Врангеля. То есть Арктический регион России защищен по всей прибрежной полосе, указал эксперт.
А Трамп будет занят присоединением Гренландии и Панамского канала. Кроме того, его задача — избавиться от латиноамериканских преступных группировок. Во время дебатов с [49-м вице-президентом США и кандидатом от демократов Камалой] Харрис Трамп признал, что для США это самая большая проблема, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Балтийский часовой" в Финском заливе. Владимир Ераносян о том, как Россия ответит НАТО возле Клайпеды читайте на сайте Украина.ру.
Также на тему Арктики — в материале "Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после Украины" на сайте Украина.ру.
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