Три новые базы с комплексами "Бастион": Ераносян объяснил, чем ответит Россия на усиление США в Арктике - 20.01.2025 Украина.ру
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Три новые базы с комплексами "Бастион": Ераносян объяснил, чем ответит Россия на усиление США в Арктике
Три новые базы с комплексами "Бастион": Ераносян объяснил, чем ответит Россия на усиление США в Арктике - 20.01.2025 Украина.ру
Три новые базы с комплексами "Бастион": Ераносян объяснил, чем ответит Россия на усиление США в Арктике
Российская часть часть Арктики сейчас в безопасности. Еще во времена министра обороны Шойгу там было построено 470 новых объектов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян
2025-01-20T05:15
2025-01-20T05:15
новости
арктика
дональд трамп
сша
базы
остров врангеля (россия)
анадырь
аэродромы
гренландия
ракеты
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Заявления нового президента США Дональда Трампа по аннексии Гренландии и Канады — это не планы, а цель. На севере Гренландии находится база космических сил США Питуффик (ранее авиабаза Туле) и система раннего обнаружения баллистических ракет, рассказал эксперт.Он добавил, что Трамп в любом случае в течение нескольких лет заберет Гренландию. Премьер провинции Муте Эгеде ведет сепаратные переговоры с Трампом, Дания объявлена им неоколониальной державой, отметил аналитик.Так же было усилено авиакрыло в Анадыре и создана база обнаружения и наведения морской авиации на острове Врангеля. То есть Арктический регион России защищен по всей прибрежной полосе, указал эксперт.А Трамп будет занят присоединением Гренландии и Панамского канала. Кроме того, его задача — избавиться от латиноамериканских преступных группировок. Во время дебатов с [49-м вице-президентом США и кандидатом от демократов Камалой] Харрис Трамп признал, что для США это самая большая проблема, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Балтийский часовой" в Финском заливе. Владимир Ераносян о том, как Россия ответит НАТО возле Клайпеды читайте на сайте Украина.ру.Также на тему Арктики — в материале "Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после Украины" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250117/1060342849.html
арктика
сша
остров врангеля (россия)
анадырь
россия
дания
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новости, арктика, дональд трамп, сша, базы, остров врангеля (россия), анадырь, аэродромы, гренландия, ракеты, детали, россия, дания
Новости, Арктика, Дональд Трамп, США, базы, Остров Врангеля (Россия), Анадырь, аэродромы, Гренландия, ракеты, детали, Россия, Дания

Три новые базы с комплексами "Бастион": Ераносян объяснил, чем ответит Россия на усиление США в Арктике

05:15 20.01.2025
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийская военная база "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
© Министерство обороны РФ
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Российская часть часть Арктики сейчас в безопасности. Еще во времена министра обороны Шойгу там было построено 470 новых объектов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян
Заявления нового президента США Дональда Трампа по аннексии Гренландии и Канады — это не планы, а цель. На севере Гренландии находится база космических сил США Питуффик (ранее авиабаза Туле) и система раннего обнаружения баллистических ракет, рассказал эксперт.
Он добавил, что Трамп в любом случае в течение нескольких лет заберет Гренландию. Премьер провинции Муте Эгеде ведет сепаратные переговоры с Трампом, Дания объявлена им неоколониальной державой, отметил аналитик.

"Наша часть Арктики в безопасности. Еще во времена министра обороны [Сергея] Шойгу там было построено 470 новых объектов. В том числе произошло расширение аэродромов, модернизация взлетно-посадочных полос, созданы три новые базы на архипелагах с береговыми ракетными комплексами "Бастион", — подчеркнул Ераносян.

Так же было усилено авиакрыло в Анадыре и создана база обнаружения и наведения морской авиации на острове Врангеля. То есть Арктический регион России защищен по всей прибрежной полосе, указал эксперт.
А Трамп будет занят присоединением Гренландии и Панамского канала. Кроме того, его задача — избавиться от латиноамериканских преступных группировок. Во время дебатов с [49-м вице-президентом США и кандидатом от демократов Камалой] Харрис Трамп признал, что для США это самая большая проблема, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Балтийский часовой" в Финском заливе. Владимир Ераносян о том, как Россия ответит НАТО возле Клайпеды читайте на сайте Украина.ру.
Также на тему Арктики — в материале "Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после Украины" на сайте Украина.ру.
Американские морские пехотинцы на базе Гуам, США, погрузка на корабль USS Harpers Ferry
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Изнасилования на Окинаве, капитан "Джопа" и накачка Японии. Что США готовят Китаю?Американские войска перебрасывают морскую пехоту из Окинавы (Япония) на Гуам (США) спустя 19 лет после заключения межправительственных договоренностей. Передислокация сопровождается вооружением Японии американскими военно-техническими новинками, недовольством в рядах военнослужащих армии США и среди жителей Окинавы
 
НовостиАрктикаДональд ТрампСШАбазыОстров Врангеля (Россия)АнадырьаэродромыГренландияракетыдеталиРоссияДания
 
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